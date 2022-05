Exclusif : L'entreprise indienne Reliance va acquérir des dizaines de marques dans le cadre d'une opération de 6,5 milliards de dollars sur les biens de consommation - sources

Reliance, dirigé par le milliardaire indien Mukesh Ambani, prévoit de constituer un portefeuille de 50 à 60 marques d'épicerie, de produits ménagers et de soins personnels dans les six mois et engage une armée de distributeurs pour les amener dans les magasins familiaux et les grands points de vente à travers le pays, ont ajouté les sources.

La poussée des biens de consommation sous un vertical appelé Reliance Retail Consumer Brands viendra s'ajouter au réseau de magasins de briques et de mortier d'Ambani, qui compte plus de 2 000 points de vente d'épicerie, et à l'expansion en cours des opérations de commerce électronique "JioMart" sur le marché indien du commerce de détail de près de 900 milliards de dollars, l'un des plus importants au monde.

Reliance en est aux dernières étapes des négociations avec une trentaine de marques populaires de consommation locale de niche afin de les acquérir entièrement ou de former des partenariats de coentreprise pour les ventes, a déclaré la première source familière avec son plan d'affaires.

Le montant total des investissements prévus par la société pour acquérir des marques n'est pas clair, mais la deuxième source a déclaré que Reliance s'était fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 500 milliards de roupies (6,5 milliards de dollars) dans ce domaine d'ici cinq ans.

"Reliance va devenir une maison de marques. C'est un jeu inorganique", a déclaré la personne.

Reliance n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Avec ce nouveau plan d'affaires, Reliance cherche à défier certains des plus grands groupes de consommation du monde, comme Nestlé, Unilever, PepsiCo Inc et Coca-Cola, qui opèrent depuis des décennies en Inde, selon les sources.

C'est une tâche ardue, cependant, de battre des entreprises étrangères aussi bien établies qui ont leurs propres unités de fabrication en Inde et des milliers de distributeurs qui apportent leurs produits mondialement connus comme les crèmes Pond's ou les nouilles Maggi à travers la vaste nation de 1,4 milliard de personnes.

L'unité indienne d'Unilever a déclaré des ventes de 6,5 milliards de dollars au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2022, et affirme que neuf foyers indiens sur dix utilisent au moins une de ses marques.

"Il y a une bonne part de valeur de marque qui est attachée aux noms établis et il devient très difficile de leur faire concurrence", a déclaré Alok Shah, un analyste de la consommation chez Ambit Capital en Inde.

"Si Reliance opte pour la voie inorganique, elle sera en mesure de se développer beaucoup plus rapidement. Mais ils devront obtenir les bons prix et la bonne distribution pour concurrencer les plus grands rivaux."

EMBAUCHE, CATÉGORIES DE PRODUITS

En tant que leader de la vente au détail, Reliance réalise encore la plupart de ses revenus dans le secteur des biens de consommation en vendant ou en distribuant les produits d'autres rivaux dans ses propres supermarchés et dans les magasins familiaux partenaires.

Reliance a bien développé quelques marques dites "privées" en engageant des fabricants sous contrat pour fabriquer des boissons au cola et des paquets de nouilles destinés à être vendus dans son propre réseau de détail, mais cette activité ne génère que 35 milliards de roupies (450 millions de dollars) de ventes annuelles, a déclaré la deuxième source.

Les entreprises étrangères étaient déjà mal à l'aise face à la stratégie de Reliance dans les supermarchés, où ses marques de distributeur se disputaient l'espace en rayon avec les marques de rivaux mondiaux, rapportait Reuters l'année dernière.

La nouvelle offensive de Reliance dans le domaine des biens de consommation vise à conclure des accords avec des marques indiennes populaires.

Parmi les marques avec lesquelles elle est en pourparlers en vue d'une acquisition ou d'une éventuelle coentreprise, selon l'une des sources, figure Sosyo, une marque de boisson gazeuse d'une société indienne presque centenaire, Hajoori, basée dans l'État occidental du Gujarat et populaire pour ses boissons aromatisées.

Le directeur de la société, Aliasgar Abbas Hajoori, a déclaré dans un communiqué : "Nous ne commentons pas les spéculations."

Les profils LinkedIn révèlent comment Reliance a lentement intensifié ses efforts pour développer ses activités de consommation. Ces dernières semaines, elle a embauché des cadres supérieurs de sociétés comme Danone et Kellogg Co pour le contrôle de la qualité et les ventes.

Une offre d'emploi LinkedIn de Reliance indique qu'elle a présélectionné les produits de base, les soins personnels, les boissons et les chocolats comme catégories pour les lancements initiaux, et qu'elle recrute des directeurs des ventes de niveau intermédiaire pour cette activité dans plus de 100 villes et petites localités.

Parmi les principales tâches de ces cadres, il y aura la désignation de distributeurs et la gestion des commerçants, indiquait l'annonce.