Les inquiétudes liées à l'extrémisme politique ou aux menaces pesant sur la démocratie sont devenues l'une des principales préoccupations des électeurs américains et un sujet sur lequel le président Joe Biden a un léger avantage sur Donald Trump avant les élections de novembre, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos.

Quelque 21 % des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage de trois jours, qui s'est achevé dimanche, ont déclaré que "l'extrémisme politique ou les menaces pour la démocratie" constituaient le principal problème auquel sont confrontés les États-Unis, une proportion légèrement supérieure à celle des personnes ayant choisi l'économie (19 %) et l'immigration (18 %).

Les démocrates de Joe Biden considèrent que l'extrémisme est de loin le problème numéro un, tandis que les républicains de Donald Trump choisissent massivement l'immigration.

L'extrémisme est la principale préoccupation des indépendants, citée par près d'un tiers des répondants indépendants, suivie par l'immigration, citée par environ un répondant sur cinq. L'économie arrive en troisième position.

Pendant et depuis sa présidence, M. Trump n'a cessé de critiquer les institutions américaines, affirmant que les quatre poursuites pénales dont il fait l'objet sont motivées par des considérations politiques et s'en tenant à ses fausses affirmations selon lesquelles sa défaite électorale de 2020 était le résultat d'une fraude généralisée.

Cette rhétorique était au cœur du message qu'il a adressé à ses partisans avant leur assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

Dans l'ensemble, 34 % des personnes interrogées ont déclaré que M. Biden avait une meilleure approche de la lutte contre l'extrémisme, contre 31 % pour M. Trump, le favori à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle.

Ce sondage montre à quel point la candidature de M. Biden à la réélection pourrait être motivée par l'opposition à M. Trump plutôt que par l'enthousiasme suscité par la candidature de M. Biden.

LA COTE DE POPULARITÉ DE JOE BIDEN EN BAISSE

Le taux d'approbation de Joe Biden dans le sondage, 37 %, est proche du niveau le plus bas de sa présidence et en baisse d'un point de pourcentage par rapport au mois précédent. Neuf démocrates sur dix approuvent sa performance et la même proportion de républicains la désapprouve, tandis que les indépendants ont une légère tendance à la désapprobation.

Cependant, 44 % des démocrates ont déclaré que l'extrémisme était leur principale préoccupation, contre 10 % qui ont déclaré que l'économie était leur deuxième préoccupation. Les sondages Reuters/Ipsos précédents n'incluaient pas l'extrémisme politique parmi les options que les personnes interrogées devaient choisir comme principal problème du pays.

La campagne de réélection de M. Biden a axé son message sur les dangers que représente M. Trump pour la démocratie, dont les nombreux problèmes juridiques comprennent des accusations criminelles liées à ses efforts pour renverser sa défaite face à M. Biden lors de l'élection présidentielle de 2020. D'autres sondages Reuters/Ipsos ont montré que les partisans de M. Biden sont davantage motivés par leur opposition à M. Trump que par leur soutien au président.

M. Trump a plaidé non coupable pour toutes les accusations dont il fait l'objet et qui, selon lui, font partie d'un complot des démocrates visant à faire dérailler son retour à la Maison-Blanche.

M. Trump a régulièrement lancé des attaques verbales contre les procureurs et les juges chargés de ses affaires civiles et pénales. Une étude de Reuters réalisée au début du mois a révélé que les menaces sérieuses à l'encontre des juges fédéraux américains avaient plus que doublé au cours des trois dernières années.

Si 38 % des républicains interrogés dans le cadre de ce sondage ont cité l'immigration comme principal problème pour le pays, une proportion significative - 13 % - a choisi l'extrémisme, signe que les affirmations de M. Trump sur le danger que représentent les démocrates "d'extrême gauche" pour la nation trouvent également un écho auprès de sa base.

L'économie, qui a souffert d'une forte inflation pendant la majeure partie de la présidence de M. Biden, est le deuxième problème le plus important pour les républicains, 22 % d'entre eux déclarant qu'il pèse le plus lourd.

L'économie est depuis longtemps un point sensible pour M. Biden. Trente-neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré que Trump avait une meilleure approche de l'économie, contre 33 % pour Biden.

M. Trump a devancé M. Biden à 36 % contre 30 % en ce qui concerne la meilleure approche des conflits étrangers, bien que peu de démocrates ou de républicains considèrent ces questions comme des priorités nationales absolues.

Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses en ligne de 1 020 adultes, en utilisant un échantillon représentatif au niveau national, et avait une marge d'erreur d'environ 3 points de pourcentage.