Exclusif - L'héritier de McDonald's Russie aspire au succès mais le Big Mac est une "grande perte".

McDonald's Corp s'est totalement retiré de la Russie, en vendant tous les restaurants qu'il possédait à un titulaire de licence local en mai. Sous le nouveau nom de Vkusno & tochka, ou "Savoureux et c'est tout", 50 restaurants dans et autour de Moscou ont rouvert leurs portes les 12 et 13 juin.

Le directeur général Oleg Paroev est désireux d'ajouter des emplacements, mais il reconnaît le défi que représente le remplacement de certains ingrédients et fournisseurs, ainsi que le fait de traiter avec d'autres franchisés utilisant encore la marque McDonald's.

La saga du départ de McDonald's montre à quel point il est difficile pour les entreprises de consommation occidentales qui ont décidé de partir en raison des actions de Moscou en Ukraine de rompre tout lien avec la Russie et pour les opérateurs locaux de remplacer les marques populaires.

Les milliers de personnes qui se sont rendues à l'ouverture du flagship de Vkusno & tochka sur la place Pouchkine à Moscou ont été accueillies par un nouveau logo, une nouvelle palette de couleurs et un emballage dépourvu de toute marque McDonald's, la nouvelle entreprise ayant perdu le droit aux marques et à la propriété intellectuelle du groupe américain.

"Le premier jour, nous avons vendu près de 120 000 hamburgers", a déclaré M. Paroev. "Nous n'avons jamais vu un tel chiffre d'affaires quotidien depuis que McDonald's travaille en Russie."

Bien que Paroev ne s'attende pas à ce qu'une telle demande dure, il vise à dépasser l'objectif de croissance du nouveau propriétaire Alexander Govor et à y parvenir avant la date prévue. L'objectif de Govor est d'atteindre 1 000 magasins d'ici quatre à cinq ans, contre environ 850 sous la marque McDonald's.

Les embauches se poursuivent, a déclaré M. Paroev, qui souhaite également étendre la coopération avec le partenaire stratégique Sberbank, tout en excluant un rôle d'actionnaire pour le premier créancier de Russie.

LE RETOUR DE MCDONALD'S ?

M. Govor, qui dirigeait auparavant 25 restaurants, a déclaré lors du lancement qu'il avait payé une somme "symbolique" pour McDonald's Russie et que la société américaine avait clairement indiqué qu'elle n'exercerait pas une option de rachat sur 15 ans.

M. Paroev, exprimant son opinion personnelle, a déclaré que McDonald's pourrait revenir en Russie si Vkusno & tochka redevenait un franchisé, mais a souligné qu'il n'y avait eu aucune discussion à cet effet.

Dans une déclaration envoyée par courriel, McDonald's a déclaré avoir "finalisé la vente de ses activités en Russie et quitté le marché."

L'ÉNIGME DE LA FRANCHISE

Certains anciens franchisés de McDonald's ont conservé sa marque sur les emballages et les menus électroniques et vendent des Big Macs sous un autre nom, créant ainsi un casse-tête pour Vkusno & tochka.

"Bien sûr, nous ne sommes pas heureux de cette situation", a déclaré M. Paroev.

Bien que l'utilisation continue de la marque McDonald's constitue une violation de la loi russe, la société ne peut pas engager de poursuites judiciaires car elle n'a aucun droit sur la marque, a-t-il déclaré.

Rosinter Restaurants, un ex-franchisé qui opère toujours dans les gares et à l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Vkusno & tochka a proposé aux ex-franchisés de rejoindre la nouvelle marque, a déclaré Paroev, et l'un d'entre eux a déjà accepté.

Govor a acheté environ 700 restaurants, a dit M. Paroev, laissant une centaine d'établissements non comptabilisés. Si Vkusno & tochka a toujours accès aux anciens fournisseurs, ce n'est pas le cas des autres ex-franchisés.

"C'est un mystère pour moi de savoir quels produits y sont vendus", a-t-il déclaré à propos des restaurants situés dans les gares et les aéroports, lors d'un entretien vendredi. "Mais je peux dire avec certitude qu'il ne s'agit absolument pas des mêmes produits ou ingrédients que ceux qui étaient vendus auparavant chez McDonald's".

CASSE-TÊTE DES FOURNISSEURS

Vkusno & tochka est déterminé à maintenir la qualité des produits, a déclaré Paroev, mais conserver un goût familier est un défi.

Même si 99 % des produits proviennent de fournisseurs russes, M. Paroev a déclaré qu'un "pourcentage significatif" d'ingrédients provient de l'étranger, un processus compliqué par les sanctions et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Vkusno & tochka cherche un nouveau fournisseur de boissons, car Coca Cola épuise son stock en Russie, a déclaré Paroev. Le mélange de café restera, a-t-il dit, fourni maintenant par un investisseur indien qui a acheté les opérations russes du finlandais Paulig.

Comme convenu avec McDonald's, les recettes vont changer et un remplacement du Big Mac est en préparation, a déclaré Paroev.

"C'est une perte assez importante", a-t-il déclaré. "Le fait qu'il ait maintenant disparu du menu ne nous aide pas".

L'établissement de la nouvelle marque prendra du temps, mais M. Paroev s'est montré optimiste.

"Nos clients s'habitueront au nouveau nom et comprendront qu'ils ne sont plus chez un 'Mac', mais chez un 'tochka'."