Exclusif - L'incendie meurtrier d'une prison iranienne s'est déclenché lors d'un affrontement entre la police et les détenus, selon des sources.

Les patrouilles à la prison de Téhéran ont commencé sans aucune provocation apparente de la part des détenus, ont précisé les sources. Ces patrouilles se sont poursuivies de jeudi à samedi, lorsque certains prisonniers ont réagi en criant à la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, faisant écho aux protestations qui font rage dans tout l'Iran depuis septembre.

"Puis nous avons entendu des coups de feu et des chants de 'Mort à Khamenei' par des prisonniers dans d'autres quartiers", a déclaré un détenu du quartier 8, qui détient principalement des prisonniers condamnés pour des délits financiers.

Le prisonnier, qui donnait son témoignage pour la première fois, a parlé à Reuters à condition qu'il ne soit pas nommé et qu'aucune mention ne soit faite de la méthode de communication.

La répression sanglante de la police et l'incendie meurtrier de la soirée du 15 octobre, dont les origines sont contestées, ont ébranlé une société déjà à cran après un mois de violences impliquant les forces de sécurité et les manifestants antigouvernementaux.

Des entretiens menés par Reuters avec le prisonnier du quartier 8, ainsi qu'avec un parent d'un détenu et quatre militants des droits de l'homme ayant des contacts à la prison, suggèrent que les chants anti-gouvernementaux des détenus étaient une réaction aux patrouilles de police et que la police a ensuite répondu avec force pour les supprimer.

Le détenu et les autres sources ont parlé à Reuters sous couvert de l'anonymat en raison de craintes pour leur sécurité.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer pourquoi la police anti-émeute a été envoyée à la prison, quels étaient les motifs du gouvernement pour la répression et comment l'incendie a commencé. Mais cela ajoute au sentiment croissant de la détermination des autorités à écraser la dissidence et à éviter de perdre le contrôle d'Evin ou d'autres lieux qui ont été au cœur de l'emprise de la République islamique sur la société, ont déclaré quatre militants des droits de l'homme.

VAGUE DE RÉPRESSION

La prison, située dans le quartier d'Evin à Téhéran, a été le principal lieu de détention des prisonniers politiques iraniens de premier plan, même avant la révolution islamique de 1979, ainsi que des étrangers et des doubles nationaux. Elle accueille également des détenus condamnés pour des délits de droit commun et reçoit aujourd'hui un flot de dissidents arrêtés dans le cadre de la vague continue de troubles qui balaie le pays, selon les autorités iraniennes, les familles des prisonniers et les avocats.

La prison est connue sous le nom d'"Université d'Evin" en raison des nombreux intellectuels et universitaires anti-gouvernementaux qui y sont détenus.

Huit prisonniers sont morts d'inhalation de fumée à la suite de l'incendie, a déclaré le pouvoir judiciaire. Des détenus et des militants des droits de l'homme interrogés par Reuters craignaient que d'autres vies soient perdues. Cette évaluation était basée sur les dizaines de blessés, dont beaucoup sont gravement atteints, vus par les détenus et les activistes en contact avec les détenus interrogés par Reuters.

Reuters a cherché à obtenir des commentaires de la part des responsables de la prison, du ministère de l'Intérieur et des responsables du système judiciaire par téléphone et par l'envoi de messages écrits contenant des questions sur des points clés, notamment le récit des sources sur le déploiement de la police anti-émeute le 13 octobre. Ils n'ont pas répondu.

Mais un responsable iranien, joint par téléphone mais refusant d'être identifié par son nom ou l'institution pour laquelle il travaille, a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi la police anti-émeute avait été envoyée à la prison et s'est dit surpris que les autorités semblent avoir perdu le contrôle de l'établissement pendant un certain temps samedi soir.

Un militant anti-gouvernemental, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de craintes pour sa sécurité, a déclaré à Reuters que le gouvernement avait peut-être planifié la répression dans la prison afin de démontrer aux manifestants la forme de détention sévère qui les attend à Evin s'ils continuent à défier le gouvernement.

COMME UNE ZONE DE GUERRE

Amnesty International a déclaré disposer d'éléments de preuve, qu'elle n'a pas divulgués, selon lesquels les autorités ont cherché à justifier leur répression sanglante sous prétexte de lutter contre l'incendie et d'empêcher les évasions de prisonniers.

Le groupe a également déclaré que les responsables de l'administration pénitentiaire et la police anti-émeute ont à plusieurs reprises soumis de nombreux prisonniers à des coups de matraque brutaux, notamment sur la tête et le visage.

Le pays était déjà tendu dans la soirée du 15 octobre, lorsque des vidéos diffusées sur les médias sociaux ont montré un incendie et des panaches de fumée s'élevant de la prison alors que des coups de feu retentissaient, et que l'on voyait des objets lancés dans le complexe.

Dans tout le pays, les forces de sécurité s'efforçaient de contenir les manifestations nationales déclenchées par la mort, le mois dernier, de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, alors qu'elle était détenue par la police des mœurs iranienne.

La nuit de l'incendie, les médias d'État ont rapporté qu'un groupe de prisonniers tentait de s'échapper et avait marché sur un champ de mines à l'extérieur du complexe.

Cette version a été démentie dimanche par le pouvoir judiciaire, qui a déclaré qu'un atelier de la prison avait été incendié samedi en milieu de soirée "après une bagarre entre un certain nombre de prisonniers".

Le prisonnier et les activistes ont déclaré qu'aucun détenu ne pouvait se trouver dans l'atelier en milieu de soirée, car ils auraient été enfermés à ce moment-là. Les cellules d'Evin sont fermées entre 17 et 18 heures, selon l'heure de la prière.

Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante ce qui a déclenché l'incendie.

TOUT LE MONDE AVAIT PEUR

La tension est montée lorsque les détenus, provoqués par la police anti-émeute qui scandait des slogans religieux et martelait des matraques sur les portes des cellules, ont répondu par "Mort à Khamenei". Puis, vers 20 heures, des coups de feu ont été tirés par la police anti-émeute, selon les sources.

"Lorsque nous avons entendu les coups de feu et les chants, nous avons essayé de casser la porte et de nous rendre dans le couloir pour aider d'autres prisonniers du quartier 7 qui avaient cassé la porte et se heurtaient à la police anti-émeute et aux gardiens de prison dans le couloir. Tout le monde avait peur", a déclaré le détenu.

Le quartier 7 accueille des prisonniers condamnés pour des crimes généraux et des prisonniers politiques, et se trouve dans le même bâtiment que le quartier 8. La police anti-émeute et les gardiens de prison ont tiré des gaz lacrymogènes et des boulettes de métal sur des centaines de prisonniers et ont frappé les gens avec des matraques, selon les interviews de Reuters avec le détenu, le parent d'un détenu et des militants ayant des contacts à la prison.

"Ils ont ouvert la porte de notre quartier (8) et nous tiraient dessus avec des fusils à plomb. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes. Des dizaines, des dizaines d'entre eux étaient là. De nombreuses personnes de notre quartier étaient blessées et ne pouvaient pas respirer", a déclaré le prisonnier.

"Nous pouvions entendre des coups de feu, les prisonniers criaient, les gardes criaient, ils ont ouvert la porte et ont jeté tellement de gaz lacrymogène à l'intérieur et ont utilisé des pistolets à plomb. De nombreux détenus se sont évanouis, des dizaines ont été blessés. C'était comme une zone de guerre", a-t-il ajouté.

La militante des droits de l'homme Atena Daemi, qui a été emprisonnée à Evin pendant 5 ans et demi et a été libérée il y a neuf mois, est restée en contact avec des détenus de cette prison.

"Les prisonniers du quartier 7 ont essayé de casser la porte du quartier 8 pour les laisser sortir aussi. C'est alors que les forces ont commencé à tirer sur les prisonniers vers 20h30 avec des balles réelles", a-t-elle déclaré.

Ni les médias d'État ni le pouvoir judiciaire n'ont révélé les méthodes utilisées par la police pour reprendre le contrôle d'Evin.

Mehdi Rafsanjani, le fils d'un ancien président, qui purge une peine de 10 ans pour corruption financière à Evin et bénéficie normalement d'une permission hebdomadaire du mercredi au vendredi, s'est vu dire mercredi 12 octobre qu'il ne devait retourner à la prison qu'après samedi, a déclaré son frère Yasser Hashemi Rafsanjani sur une plateforme de médias sociaux.

"On a dit à mon frère Mehdi de ne revenir qu'après samedi", a-t-il déclaré, ajoutant que son frère n'avait reçu aucune explication et qu'il était maintenant de retour en prison.