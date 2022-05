Exclusif-L'interdiction surprise des exportations de blé par l'Inde piège 1,8 million de T aux ports - commerce

New Delhi a interdit les exportations de blé samedi, quelques jours seulement après avoir déclaré qu'elle visait des expéditions record de 10 millions de tonnes cette année, alors qu'une vague de chaleur torride a réduit la production et que les prix intérieurs ont atteint un niveau record.

Seules les exportations soutenues par des lettres de crédit (LC), ou des garanties de paiement, émises avant le 13 mai peuvent être effectuées avant que l'interdiction ne prenne effet, a déclaré l'Inde.

Mais sur les quelque 2,2 millions de tonnes de blé qui se trouvent actuellement dans les ports ou qui y transitent, les négociants ne disposent de LC que pour 400 000 tonnes, a déclaré un négociant basé à Mumbai pour une société de commerce international.

"Les exportateurs ne savent pas quoi faire avec les 1,8 million de tonnes restantes. Personne ne pensait que le gouvernement allait interdire purement et simplement les exportations", a déclaré un négociant, qui a refusé d'être nommé en raison de la politique de l'entreprise.

Un négociant basé à Mumbai a déclaré que l'interdiction pourrait l'obliger à déclarer la force majeure sur les expéditions vers les clients étrangers.

"Nous avons acheté du blé à des négociants et l'avons acheminé vers les ports", a déclaré le négociant. "Notre intention est de remplir nos engagements en matière d'exportation, mais nous ne pouvons pas passer outre la politique du gouvernement. Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de déclarer la force majeure."

Les acheteurs mondiaux misaient sur les approvisionnements du deuxième plus grand producteur de blé au monde après que les exportations de la région de la mer Noire aient plongé suite à l'invasion de l'Ukraine par le premier exportateur, la Russie, le 24 février.

Les importateurs tels que le Bangladesh, l'Indonésie et les Émirats arabes unis pourraient avoir du mal à trouver d'autres fournisseurs dans un contexte de hausse des prix mondiaux.

L'interdiction brutale rendra également plus difficile pour les exportateurs de vendre de manière rentable les stocks qui reposent dans les ports.

Ils devront peut-être revendre ces cargaisons sur le marché intérieur plus faible, qui subit une nouvelle pression sur les prix depuis l'annonce de l'interdiction d'exportation, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une société de commerce international.

Environ 1,4 million de tonnes de blé sont actuellement bloquées dans les ports de la côte ouest tels que Mundra et Kandla ou en transit dans ces ports, tandis qu'environ 800 000 tonnes supplémentaires se trouvent dans les ports de Kakinada, Tuticorin et Visakhapatnam sur la côte est, selon les négociants.

"Le chargement des navires s'est arrêté dans quelques ports. Des milliers de camions attendent de décharger dans les ports sans aucune clarté", a déclaré le négociant.

Les maisons de commerce international sont parmi celles qui sont touchées par l'interdiction, car dans certaines transactions, leurs filiales indiennes avaient vendu le blé à leur siège régional à Singapour avant d'obtenir les LC nécessaires, a déclaré un exportateur.

La forte demande d'exportation et l'hypothèse que le gouvernement soutiendrait des expéditions d'au moins 8 à 10 millions de tonnes ont encouragé les exportateurs à acheminer les cargaisons vers les ports après avoir effectué des achats auprès des agriculteurs, a déclaré un négociant d'une maison de commerce international basé à New Delhi.

Chaque maison de commerce voulait expédier autant de marchandises que possible avant la fin du mois de juin, car le déplacement des cultures devient difficile une fois que les pluies de mousson reprennent, a déclaré le négociant.

"Le ministère du Commerce et même les gouvernements des États aidaient les exportateurs. Les exportations étaient rentables, donc nous n'avons jamais pensé que le gouvernement ferait quelque chose comme ça", a-t-il dit.