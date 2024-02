L'entreprise solaire américaine de Shell, Savion, a mis en vente environ un quart de ses actifs, selon un document de marketing et des sources industrielles, alors que la major pétrolière poursuit son retrait des projets d'énergies renouvelables sous la direction de Wael Sawan.

La banque d'investissement Jefferies gère la vente de 10,6 gigawatts (GW) d'actifs de production solaire et de stockage actuellement en développement, ou de parties de ces projets, selon le document envoyé aux investisseurs potentiels et vu par Reuters.

La valeur totale des actifs, situés dans le nord-est, le sud-est et l'ouest des États-Unis, n'était pas claire. L'évaluation des projets dépend souvent des prix de l'électricité dans la région où ils sont situés.

Les porte-parole de Shell et de Jefferies se sont refusés à tout commentaire.

Savion développe 39,1 GW de projets solaires et de stockage, et a achevé des sites d'une capacité de plus de 2,3 GW, selon son site web.

Shell a acquis Savion pour un montant non divulgué en décembre 2021 dans le cadre d'une initiative de l'ancien PDG Ben van Beurden visant à se développer sur le marché de l'énergie à faible teneur en carbone et à réduire son empreinte carbone.

Plus de deux ans après, le processus de vente marque la dernière étape du changement de Shell sous la direction de M. Sawan, qui s'est engagé à se concentrer sur les activités les plus rentables depuis sa prise de fonction en janvier 2023.

En juin, M. Sawan a déclaré que Shell souhaitait se concentrer sur l'accès à l'énergie à faible teneur en carbone, qu'elle pourrait vendre et échanger, plutôt que de détenir des actifs de production, où les rendements sont généralement plus faibles.

Shell souhaite désormais se concentrer sur des projets à plus forte marge, sur une production pétrolière stable et sur l'augmentation de la production de gaz naturel.

Les valorisations des énergies renouvelables ont diminué, mais ces actifs resteront essentiels à la transition énergétique et attireront l'attention lorsque les taux d'intérêt commenceront à baisser, a déclaré KPMG dans un rapport publié au début du mois.

La vente du portefeuille américain, baptisé "Dasher", permettra à Savion de "se concentrer sur la mise en œuvre de la stratégie intégrée de Shell en matière de marchés de l'énergie", selon le document.

Shell a récemment vendu ses activités de vente d'électricité au détail en Grande-Bretagne et en Allemagne, s'est retirée d'un certain nombre de projets éoliens offshore flottants et a réduit ses activités dans le domaine de l'hydrogène. Elle cherche également à se désengager de certaines activités de raffinage et de ses activités pétrolières terrestres au Nigeria.

Shell a également commencé à réduire ses effectifs à l'échelle de l'entreprise, y compris dans sa division des solutions à faible émission de carbone, dans le but d'économiser jusqu'à 3 milliards de dollars.