La Banque centrale européenne fait pression sur la banque autrichienne Raiffeisen Bank International pour qu'elle se défasse de ses activités très rentables en Russie, ont déclaré à Reuters cinq personnes au fait du dossier.

Cette pression intervient après qu'un haut responsable américain chargé des sanctions a fait part de ses inquiétudes concernant les activités de Raiffeisen en Russie lors d'une visite à Vienne le mois dernier, a déclaré une autre personne au fait du dossier, qui a demandé à ne pas être nommée en raison du caractère sensible de la question.

Les pressions exercées par Washington et la BCE font monter les enchères pour l'Autriche et sa deuxième banque, qui joue un rôle clé dans l'économie russe, mais aussi un rôle de plus en plus contesté à mesure que la guerre que Moscou mène depuis un an en Ukraine s'éternise. De nombreuses entreprises occidentales, dont la banque française Société Générale, ont déjà quitté la Russie.

Si la BCE ne demande pas à Raiffeisen de quitter le pays immédiatement, elle souhaite disposer d'un plan d'action pour se défaire de ses activités, ont déclaré deux des personnes interrogées. Une personne a déclaré que ce plan pourrait inclure la vente ou la fermeture de la banque russe.

"Nous avons demandé aux banques de continuer à surveiller de près leurs activités en Russie et, dans l'idéal, de les réduire et de les liquider autant que possible", a déclaré un porte-parole de la BCE, ajoutant qu'elle avait fait de même avec toutes les institutions concernées depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine.

Toutefois, Raiffeisen n'a pas encore l'intention de présenter un tel plan, selon ces personnes, et certains représentants du gouvernement autrichien considèrent ces mesures comme une ingérence étrangère injustifiée.

Un porte-parole de Raiffeisen a déclaré que l'entreprise examinait les options pour ses activités en Russie "y compris une sortie soigneusement gérée" et qu'elle "accélérait" son évaluation, ajoutant qu'elle avait également réduit ses prêts dans le pays.

Le créancier autrichien est aujourd'hui la banque occidentale la plus importante en Russie, proposant une ligne de vie pour les paiements et représentant environ un quart des transferts d'euros vers le pays, bien que d'autres banques, telles que l'italienne UniCredit, soient toujours présentes.

Les responsables de la BCE hésitent à faire pression sur Raiffeisen pour qu'elle soit vendue immédiatement, craignant l'impact financier que cela pourrait entraîner, a déclaré une personne, après une semaine de turbulences bancaires mondiales.

Un porte-parole du ministère autrichien des finances a déclaré que si les relations avec la Russie ne pouvaient revenir au statu quo, "la plupart" des entreprises internationales, y compris les banques, restaient présentes dans le pays.

"Il existe un commerce important entre la Russie et le reste du monde dans le domaine des produits de base tels que les céréales, les engrais, le pétrole, le gaz, le nickel et d'autres métaux, qui nécessitent des paiements", a déclaré le porte-parole.

HAUTE TÊTE

En janvier, l'autorité américaine chargée des sanctions a ouvert une enquête sur Raiffeisen concernant ses activités liées à la Russie.

Deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire ont déclaré à Reuters que l'enquête concernait des violations potentielles des sanctions occidentales. Raiffeisen a déclaré que l'enquête était de nature générale.

L'enquête, qui a tendu les relations entre Vienne et Washington, pourrait s'avérer périlleuse pour l'Autriche, qui s'était érigée en pont entre l'Est et l'Ouest, faisant de Vienne un pôle d'attraction pour l'argent russe.

James O'Brien, haut responsable des sanctions au sein du département d'État américain, a fait part des préoccupations américaines concernant Raiffeisen et ses activités avec la Russie lors de discussions à Vienne en février, a déclaré l'une des personnes interrogées.

"L'ambassadeur O'Brien et les Autrichiens ont discuté de notre étroite coopération en matière de sanctions en réponse à la nouvelle invasion illégale de l'Ukraine par la Russie", a déclaré un porte-parole du département d'État lorsqu'il a été interrogé sur cette visite.

Le porte-parole de Raiffeisen a déclaré que la banque en était aux "premiers stades" de la collecte d'informations pour répondre à la lettre d'enquête de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain.

Lors de la visite du président autrichien Alexander Van der Bellen à Kiev le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a critiqué les entreprises autrichiennes encore présentes en Russie, en pointant du doigt Raiffeisen, pour son soutien à Moscou.

La banque a également fait l'objet de vives critiques de la part des investisseurs après avoir participé à un projet russe visant à accorder des délais de paiement aux troupes combattant en Ukraine.

Bien que les enjeux soient élevés, certains responsables autrichiens espèrent pouvoir tenir suffisamment longtemps pour obtenir une résolution négociée de la guerre, ce qui permettrait de reprendre des relations commerciales normales avec la Russie, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Le ministre autrichien des affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a déclaré qu'il était "légitime" que les autorités américaines s'adressent à Raiffeisen, mais que c'était à l'Autriche qu'il incombait au premier chef d'appliquer les sanctions.

Les autorités américaines peuvent aller jusqu'à empêcher une banque de traiter des transactions en dollars, une mesure qui porterait un coup sérieux à Raiffeisen et dont les régulateurs de la zone euro craignent qu'elle ne soit déstabilisée.

La banque lettone ABLV s'est rapidement effondrée après avoir été placée sous sanctions américaines en 2018 en raison de préoccupations concernant des activités illicites liées en grande partie à la Russie.

Certains parlementaires autrichiens critiquent également la position du gouvernement.

"Les autorités de surveillance doivent examiner les risques liés à l'activité de Raiffeisen et ce dès le premier jour de la guerre", a déclaré à Reuters la semaine dernière Stephanie Krisper, une parlementaire du parti d'opposition libéral Neos.

"Pendant de nombreuses années, les liens avec Moscou ont imprégné notre système politique - aujourd'hui, la dépendance économique et politique à l'égard de la Russie est enfin devenue visible.