Exclusif-La Banque centrale d'Argentine, optimiste quant à l'inflation, se penche sur le maintien d'un taux d'intérêt stable - source

L'entité avait réfléchi à une nouvelle hausse potentielle après les hausses successives de cette année pour contrer l'inflation qui devrait dépasser les 100 % à la fin de l'année 2022, une hausse qui touche les Argentins ordinaires, affectant l'épargne et la croissance économique.

Toutefois, les administrateurs n'ont pas été en mesure de prendre une décision unanime sur une nouvelle hausse, a déclaré à Reuters la source, un conseiller de la banque. Cela signifie que le taux restera probablement inchangé en octobre, a ajouté la personne, demandant à ne pas être nommée car les discussions étaient privées.

"Il n'y a pas eu d'unanimité (au sein du conseil) pour augmenter le taux car il est certain que l'inflation va baisser dans les mois à venir", a déclaré la source.

Le conseiller a précisé qu'au moins deux administrateurs étaient opposés à une nouvelle hausse. La banque compte six directeurs qui prennent les décisions clés, ainsi que le président et deux vice-présidents. Normalement, les décisions sont prises par consensus.

"Ni aujourd'hui ni hier, la question du taux n'est à l'ordre du jour", a déclaré un porte-parole de la banque centrale, ajoutant que les décisions de politique monétaire étaient votées par l'ensemble du conseil. "La tradition veut que tout se fasse par consensus".

Les administrateurs espèrent que les hausses de l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) ralentiront au cours des mois restants de l'année, a déclaré cette personne. On craignait que de nouvelles hausses du taux de référence Leliq n'alimentent un "quasi-déficit fiscal" et ne rendent le crédit encore plus cher, ce qui nuirait à la croissance.

L'agence officielle de statistiques argentine INDEC doit publier les données sur l'inflation de septembre plus tard dans la journée de vendredi. Un sondage Reuters auprès des analystes a estimé que le taux mensuel s'établirait à environ 6,7 %, en baisse par rapport au pic de 7,4 % atteint en juillet et aux 7 % du mois d'août.