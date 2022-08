Exclusif - La Banque d'Angleterre devra probablement relever à nouveau ses taux, selon M. Ramsden.

La propagation de l'inflation se manifeste maintenant par la hausse des salaires des Britanniques et des plans de tarification des entreprises, après avoir été déclenchée à l'origine par la réouverture de l'économie mondiale après les blocages du COVID-19, puis par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré M. Ramsden à Reuters.

L'inflation devrait revenir à l'objectif de 2 % de la BoE - en baisse par rapport à plus de 9 % actuellement et à un pic prévu de 13 % en octobre - à mesure que l'économie entre en récession et que les coûts d'emprunt augmentent.

Mais il y a également un risque de développement d'une mentalité inflationniste, a déclaré M. Ramsden.

"Pour moi personnellement, je pense qu'il est plus probable qu'improbable que nous devions augmenter encore le taux d'escompte. Mais je n'ai pas encore pris de décision ferme à ce sujet", a déclaré M. Ramsden dans une interview.

"Je vais regarder les indicateurs, examiner les preuves à l'approche de chaque réunion à venir."

La semaine dernière, la BoE a augmenté les coûts d'emprunt de la manière la plus importante depuis 1995 en portant le taux d'escompte de 1,25 % à 1,75 %, sa sixième augmentation depuis décembre, aggravant ainsi la plus forte baisse du revenu disponible des ménages sur deux ans depuis au moins les années 1960.

"Nous savons que ce que nous faisons s'ajoute à un environnement déjà très difficile", a déclaré M. Ramsden. "Mais notre évaluation est que nous devions agir avec force pour nous assurer que l'inflation ne s'installe pas."

Ramsden, un ancien haut fonctionnaire du ministère des Finances britannique qui a rejoint la BoE en 2017, a déclaré qu'une baisse des attentes d'inflation sur les marchés financiers était encourageante, tout comme les signes que les ménages et les entreprises pensaient que les banquiers centraux allaient s'attaquer au problème.

À la question de savoir si le taux d'escompte était sur le point d'atteindre un sommet, M. Ramsden a répondu qu'au cours de l'année écoulée, la BoE avait dû faire face à la fin des restrictions COVID-19 qui ont martelé l'économie britannique et à la guerre Russie-Ukraine qui a poussé l'inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans.

"Nous sommes dans une période extraordinaire où beaucoup de choses changent. Je ne voudrais donc pas faire de prédictions sur l'orientation que prendra le taux d'escompte", a déclaré M. Ramsden.

"Je suppose qu'une chose que je dirais est que je pense que les attentes d'inflation restent ancrées et c'est vraiment important."

VENTES D'OBLIGATIONS

En plus d'augmenter les taux d'intérêt, la BoE prévoit de sortir l'économie britannique de ses programmes de relance massifs en commençant à vendre des obligations d'État - un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif (QT) - dès le mois prochain.

A la question de savoir si la BoE continuerait à vendre des obligations si elle devait aller dans la direction opposée et réduire les taux d'intérêt pour soutenir l'économie - ce que les investisseurs prévoient pour l'année prochaine - M. Ramsden a répondu que c'était un scénario possible.

"Je n'exclus certainement pas une situation où, lorsque nous examinons le risque pour l'économie, après avoir augmenté le taux d'escompte, nous devons à un moment donné commencer à le baisser assez rapidement", a-t-il déclaré. "Je peux imaginer des situations, oui, où nous continuerons... avec un rythme de QT en arrière-plan".

L'effet de resserrement de la vente du stock d'obligations de la BoE était probablement "à la marge", a déclaré M. Ramsden qui, en tant que gouverneur adjoint de la BoE pour les marchés, est responsable de son bilan.

M. Ramsden a également repoussé les critiques de Liz Truss, la favorite pour devenir le prochain premier ministre britannique, et de ses partisans, qui ont suggéré que la BoE devrait avoir moins d'indépendance, sur les résultats de la BoE en matière de lutte contre l'inflation.

M. Ramsden a déclaré que l'inflation britannique avait atteint en moyenne 2 % - l'objectif de la BoE - au cours des 25 années qui ont suivi l'octroi de l'indépendance opérationnelle de la banque centrale en 1997.

Bien qu'il y ait des arguments en faveur de l'apprentissage à partir de l'expérience d'autres banques centrales dans le monde - ce que Truss a proposé - il y aurait des risques dans toute tentative de donner aux politiciens plus de pouvoir sur la façon de fixer les taux d'intérêt.

"Je pense qu'il est parfaitement raisonnable d'examiner l'expérience internationale ... et de voir comment elle fonctionne", a déclaré M. Ramsden. "C'est tout à fait distinct ... de revenir en arrière et de revoir l'indépendance elle-même."