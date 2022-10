Exclusif - La Banque du Mexique approche de la fin du cycle de relèvement des taux, mais voit les conséquences économiques, selon un membre du conseil d'administration.

Esquivel, qui est considéré comme dovish et a été nommé au conseil d'administration de cinq membres de la banque en 2019, n'a pas projeté quand le taux atteindrait ce qu'il appelle son niveau terminal dans une interview avec Reuters mardi.

Mais il a souligné qu'il était "important de commencer à réfléchir" à ce que serait ce niveau en utilisant le taux réel dit ex ante, défini comme la différence entre le taux d'intérêt nominal et l'inflation attendue.

"L'inflation attendue pour 2023 est d'environ 5 %, en gros, ce qui signifie qu'un taux de 10,0 % ou 10,25 % serait compatible avec un niveau pour le taux (d'intérêt) réel qui, à mon avis, est suffisamment élevé et restrictif", a déclaré M. Esquivel.

Banxico, comme la banque centrale mexicaine est connue, a augmenté agressivement le taux d'intérêt directeur de 525 points de base pour atteindre un taux record de 9,25 % au cours de ce cycle, qui a commencé en juin 2021, alors que l'inflation a bondi au-dessus d'un sommet de deux décennies.

"Une fois que nous avons atteint le taux terminal, la discussion doit porter sur la durée pendant laquelle nous y restons et nous devrions voir comment l'inflation observée évolue en 2023", a-t-il déclaré.

MISE EN GARDE CONTRE DES TAUX TROP RESTRICTIFS

M. Esquivel a déclaré que Banxico, dont l'autonomie est garantie par la Constitution, s'engageait à respecter son mandat de maîtrise de l'inflation, mais pas d'une manière qui "infligerait un coût excessivement élevé" à une économie déjà faible qui se remet encore de la pandémie.

Les analystes privés interrogés par Banxico prévoient une croissance de l'économie mexicaine de 2,0 % cette année, puis un ralentissement à 1,2 % l'année prochaine.

L'inflation annuelle globale de la deuxième plus grande économie d'Amérique latine s'est élevée à 8,53 % au cours de la première moitié d'octobre, soit le taux le plus élevé depuis plus de deux décennies et bien au-dessus de l'objectif d'inflation de Banxico, qui est de 3 %, plus ou moins 1 point de pourcentage.

Mais les prévisions indiquent une baisse des prix à la consommation l'année prochaine et Banxico voit l'inflation converger vers son objectif au troisième trimestre 2024.

Dans ce contexte, M. Esquivel a mis en garde contre une nouvelle augmentation des taux, soulignant que "ce que nous ne devons pas faire, c'est porter la position monétaire à un niveau excessivement restrictif ... l'économie est vulnérable, c'est une économie fragile."

Ses commentaires interviennent après que le procès-verbal de la dernière décision de politique monétaire de Banxico ait souligné que de nouvelles hausses de taux étaient sur la table. Le procès-verbal indiquait que le conseil d'administration "évaluerait l'ampleur des ajustements à la hausse du taux de référence" dans les prochaines décisions.

Après avoir été nommé en 2019 au conseil d'administration de Banxico pour remplacer un membre malade, le mandat d'Esquivel doit se terminer à la fin de l'année, mais le président Andres Manuel Lopez Obrador pourrait le nommer pour un mandat supplémentaire de 8 ans.

Esquivel a ajouté que les niveaux de taux d'intérêt "que nous avons actuellement et que nous prévoyons d'avoir l'année prochaine, sont à des niveaux atypiquement élevés et nous ne pouvons pas penser qu'ils peuvent y rester très longtemps."

En ce qui concerne la Réserve fédérale américaine, qui devrait procéder à sa quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base le 2 novembre, selon les économistes interrogés par Reuters, M. Esquivel a déclaré que Banxico n'est pas obligé de suivre ses mouvements à la lettre.

"Nous sommes déjà à un niveau restrictif que la Fed n'a clairement pas atteint", a-t-il déclaré. "Si la Fed doit continuer à augmenter les taux davantage parce qu'elle a commencé plus tard, parce qu'elle a des pressions sur la demande que nous n'avons pas, pour quelque raison que ce soit, alors nous ne sommes pas obligés de la suivre."