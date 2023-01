Exclusif - La Banque mondiale cherche à obtenir plus de fonds pour faire face au changement climatique et à d'autres crises -document

Le document de feuille de route - envoyé aux gouvernements actionnaires - marque le début d'un processus de négociation visant à modifier la mission et les ressources financières de la banque et à l'éloigner du modèle de prêt spécifique à un pays ou à un projet utilisé depuis sa création à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Selon le document, la direction de la Banque mondiale souhaite que des propositions spécifiques visant à modifier sa mission, son modèle opérationnel et sa capacité financière soient prêtes à être approuvées par le Comité de développement conjoint de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre.

Un porte-parole de la Banque mondiale a déclaré que le document visait à fournir des détails sur la portée, l'approche et le calendrier de l'évolution, avec des mises à jour régulières pour les actionnaires et des décisions plus tard dans l'année.

LA NOTATION AAA RESTERA

Le créancier du développement explorera des options telles qu'une nouvelle augmentation de capital potentielle, des changements dans la structure de son capital pour débloquer davantage de prêts et de nouveaux outils de financement tels que des garanties pour les prêts au secteur privé et d'autres moyens de mobiliser davantage de capitaux privés, selon le document.

Mais le Groupe de la Banque mondiale (GBM) n'est pas prêt à se plier aux demandes de certaines organisations à but non lucratif d'abandonner sa notation de crédit de premier rang de longue date pour stimuler les prêts, déclarant : "La direction explorera toutes les options permettant d'accroître la capacité du GBM tout en maintenant la notation AAA des entités du GBM."

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé la Banque mondiale et d'autres institutions à réorganiser leurs modèles d'entreprise afin de stimuler les prêts et d'exploiter les capitaux privés pour financer des investissements qui profitent plus largement au monde, comme aider les pays à revenu moyen à abandonner l'énergie du charbon.

Un porte-parole du Trésor américain a refusé de commenter le document de la Banque mondiale.

La banque a déclaré que les propositions à l'étude comprennent des limites de prêt statutaires plus élevées, des exigences plus faibles en matière de ratio capitaux propres/prêts et l'utilisation de capital exigible - argent promis mais non versé par les gouvernements membres - pour les prêts.

Selon les experts en développement, ce changement augmenterait considérablement le montant des prêts par rapport à la structure actuelle du capital, qui n'utilise que le capital versé.

"Les défis auxquels le monde est confronté exigent une augmentation massive du soutien de la communauté internationale", déclare la banque dans le document. "Pour que le GBM continue à jouer un rôle central dans le financement du développement et du climat, il faudra un effort concerté des actionnaires et de la direction pour augmenter la capacité de financement du GBM."

UN FINANCEMENT INADÉQUAT

Le document de la feuille de route prévient qu'une augmentation des prêts pour le changement climatique, les soins de santé, la sécurité alimentaire et d'autres besoins pourrait nécessiter une augmentation de capital pour renforcer la capacité de l'organe de prêt à revenu intermédiaire de la Banque mondiale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

L'augmentation de capital de 13 milliards de dollars de la BIRD en 2018 "a été conçue pour être préparée à une crise de taille moyenne par décennie, et non à de multiples crises qui se chevauchent", notamment la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les effets de l'accélération du changement climatique, indique le document. Les réserves de crise de la BIRD seront probablement épuisées d'ici la mi-2023, selon le document.

Une autre option, selon la feuille de route, est que les pays actionnaires de la Banque mondiale augmentent leurs contributions périodiques au fonds du créancier pour les pays les plus pauvres du monde, l'Association internationale de développement (IDA), qui ont diminué ces dernières années malgré des besoins croissants.

La feuille de route propose également l'option de créer un nouveau fonds fiduciaire de prêts concessionnels pour les pays à revenu intermédiaire qui se concentrerait sur les biens publics mondiaux et dont la structure serait similaire à celle de l'IDA, avec des reconstitutions régulières de fonds qui seraient distinctes de la structure du capital de la banque.

"Un tel fonds pourrait attirer des ressources bilatérales de donateurs distinctes des lignes budgétaires des actionnaires soutenant le GBM, et inclure potentiellement des donateurs au-delà des actionnaires", tels que des fondations privées, a déclaré la banque.

La banque a déclaré que l'évolution de sa mission visant à augmenter les prêts climatiques tout en maintenant de bons résultats en matière de développement nécessitera du personnel et des ressources budgétaires supplémentaires, qui ont diminué de 3 % en termes réels au cours des 15 dernières années.