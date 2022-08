Exclusif - La Bourse relance le commerce des obligations russes après le feu vert des États-Unis

La plupart des banques américaines et européennes s'étaient retirées du marché en juin après que le département du Trésor ait interdit aux investisseurs américains d'acheter tout titre russe dans le cadre des sanctions économiques visant à punir Moscou pour avoir envahi l'Ukraine, selon un investisseur qui détient des titres russes et deux sources bancaires.

À la suite des directives ultérieures du Trésor en juillet, qui ont permis aux détenteurs américains de réduire leurs positions, les plus grandes sociétés de Wall Bourse sont revenues avec prudence sur le marché des obligations d'État et des obligations d'entreprises russes, selon des courriels, des obligations de clients et d'autres communications de six banques, ainsi que des entretiens avec les sources.

Les banques qui sont maintenant sur le marché comprennent JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc et Jefferies Financial Group Inc, montrent les documents.

Le retour des plus grandes sociétés de Wall Bourse, les détails des transactions qu'elles proposent de faciliter et les précautions qu'elles prennent pour éviter de violer les sanctions sont rapportés ici pour la première fois.

Bank of America, Barclays, Citi et JPMorgan ont refusé de commenter.

Un porte-parole de Jefferies a déclaré qu'il "travaillait dans le cadre des directives mondiales sur les sanctions afin de faciliter les besoins de nos clients pour naviguer dans cette situation compliquée."

Une source proche de la Deutsche Bank a déclaré que la banque négocie des obligations pour des clients sur demande uniquement et au cas par cas afin de gérer davantage son exposition au risque russe ou celui de ses clients non américains, mais qu'elle ne fera pas de nouvelles affaires en dehors de ces deux catégories.

ACTIFS ÉCHOUÉS

Quelque 40 milliards de dollars d'obligations souveraines russes étaient en circulation avant que la Russie ne commence ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine en février. Environ la moitié était détenue par des fonds étrangers. De nombreux investisseurs sont restés bloqués avec les actifs russes, car leur valeur a chuté, les acheteurs ont disparu et les sanctions ont rendu le commerce difficile.

En mai, deux législateurs américains ont demandé à JPMorgan et Goldman Sachs Group Inc. des informations sur les transactions de la dette russe, affirmant qu'elles pouvaient compromettre les sanctions. Le mois suivant, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor a interdit aux gestionnaires de fonds américains d'acheter toute dette ou action russe sur les marchés secondaires, ce qui a incité les banques à se retirer.

Les régulateurs ont depuis pris des mesures pour atténuer la douleur des investisseurs.

Le Trésor a fourni de nouvelles orientations le 22 juillet pour aider à régler les paiements d'assurance contre le défaut de paiement des obligations russes. Il a également précisé que les banques pouvaient faciliter, compenser et régler les transactions de titres russes si cela aidait les détenteurs américains à liquider leurs positions.

Séparément, les régulateurs européens ont également assoupli les règles permettant aux investisseurs de traiter les actifs russes en les autorisant à les placer dans des "side pockets" au cas par cas.

Le prix de certaines obligations russes a bondi parallèlement au regain d'activité commerciale depuis fin juillet. Cela pourrait rendre les transactions plus attrayantes pour les investisseurs et aider également les entreprises qui ont vendu une protection contre le défaut de paiement de la Russie.

Par exemple, le gestionnaire d'obligations américain PIMCO - qui devait payer environ 1 milliard de dollars après que la Russie ait fait défaut sur sa dette en dollars en juin - pourrait maintenant économiser environ 300 millions de dollars, selon un investisseur. PIMCO a refusé de commenter.

"Pour la première fois depuis un certain temps, une offre émerge pour les obligations locales et externes", a déclaré Gabriele Foa, gestionnaire de portefeuille du Global Credit Opportunities Fund chez Algebris, qui suit le marché des titres russes. "Certaines banques et certains courtiers utilisent cette offre pour faciliter le désinvestissement des positions russes pour les investisseurs qui veulent en sortir." Reuters n'a pas pu établir qui achetait les obligations.

BEAUCOUP DE RÈGLES

Certaines banques proposent de négocier des obligations souveraines et des obligations de sociétés russes, et certaines proposent de faciliter les échanges d'obligations libellées à la fois en roubles et en dollars américains, selon les documents et l'investisseur qui détient des titres russes. Mais ils exigent également des documents supplémentaires de la part des clients et restent peu enclins à prendre des risques.

Dans une mise à jour de recherche adressée aux clients mercredi, par exemple, Bank of America a déclaré en lettres majuscules et en rouge : "Bank of America facilite désormais le désinvestissement des obligations souveraines et de certaines entreprises russes."

Mais elle a ajouté qu'elle agirait en tant que "principal sans risque sur les transactions de facilitation des clients", c'est-à-dire une situation où un courtier achète une obligation et la revend immédiatement. Elle a également prévenu qu'il y avait "beaucoup de règles autour du processus" qui restait soumis à "un protocole et une attestation".

Les approches diffèrent également selon les banques. Dans certains cas, par exemple, les banques proposent à leurs clients de les aider à céder leurs avoirs ainsi que d'autres types de transactions qui réduiraient l'exposition aux actifs russes, tandis que d'autres limitent les transactions aux seules cessions d'actifs.

Parfois, elles demandent aux investisseurs de signer des documents avant l'exécution des transactions, ce qui permettrait aux banques d'annuler les transactions si le règlement ne se fait pas et risque de laisser les banques avec du papier russe dans leurs livres, selon l'un des documents et l'investisseur.

Une banque a averti ses clients que les règlements prendraient plus de temps que d'habitude.