Exclusif - La Chine est de plus en plus ambitieuse avec son objectif de croissance pour 2023, elle pourrait viser jusqu'à 6% - sources

Quatre des sources ont déclaré que la Chine était susceptible de viser une croissance de 6 %, tandis que trois autres ont indiqué que la Chine visait 5 %-5,5 %. Elles ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat car les discussions se sont déroulées à huis clos.

Dans l'ensemble, ces chiffres indiquent une hausse de l'optimisme dans les cercles politiques chinois par rapport à novembre, lorsque les conseillers du gouvernement ont recommandé des objectifs plus modestes allant de 4,5 à 5,5 %.

Les recommandations précédentes avaient été faites quelques semaines avant que la Chine ne lève les restrictions les plus sévères du monde en matière de COVID-19. Des données récentes ont montré que l'économie se remet du choc de la pandémie à un rythme meilleur que prévu.

L'objectif de croissance final, qui peut être une fourchette, sera annoncé le 5 mars, au début de la réunion législative annuelle de la Chine.

"L'objectif de croissance de cette année pourrait être de 5 à 6 %", a déclaré l'une des personnes impliquées dans les discussions. "Nous devons parvenir à une reprise économique, stimuler l'emploi et la confiance, ce sont les facteurs clés que nous devons prendre en compte."

L'une des trois sources plaidant pour un objectif plus modeste a averti que "le secteur immobilier est toujours en baisse et qu'il est difficile de combler le vide, tandis que le commerce extérieur risque de freiner la croissance économique cette année."

Aucune des sept sources n'est impliquée dans le processus de décision final.

Le gouvernement devrait également dévoiler davantage de mesures de relance au cours du Congrès national du peuple de ce mois-ci, afin d'atténuer l'impact de la faiblesse du marché immobilier et de la baisse de la demande mondiale pour ses exportations, selon quatre de ces personnes.

Pour stimuler la croissance, le gouvernement devrait élargir son déficit budgétaire annuel à environ 3 % du produit intérieur brut cette année et émettre environ 4 000 milliards de yuans d'obligations spéciales pour soutenir les dépenses d'investissement, ont-ils ajouté.

La nouvelle équipe de direction économique, qui devrait être dirigée par l'ancien chef du Parti communiste de Shanghai, Li Qiang, en tant que nouveau premier ministre chinois, tient à montrer sa capacité à assurer une meilleure croissance économique afin de créer plus d'emplois et d'alléger les contraintes de financement des gouvernements locaux, ont indiqué les quatre personnes.

GRAND MISS

L'économie chinoise a connu une croissance de 3 % en 2022 par rapport à l'année précédente, manquant de peu l'objectif officiel d'environ 5,5 %, car la pandémie COVID-19, le stress du marché immobilier et le ralentissement de la demande mondiale ont fait payer un lourd tribut. Si l'on exclut 2020, année où la pandémie a commencé, il s'agit de la pire performance depuis 1976, dernière année de la Révolution culturelle de Mao Zedong, qui a détruit l'économie.

C'est aussi le plus grand échec jamais enregistré pour un objectif de croissance. Auparavant, la Chine n'avait raté son objectif que de peu lors de la crise financière asiatique à la fin des années 1990 et lors d'une crise monétaire en 2014-15.

La dernière fois que la Chine a fixé une fourchette d'objectifs, c'était en 2019, à 6-6,5 %.

Certains économistes affirment que les objectifs de croissance annuels ambitieux en Chine sont contre-productifs, et que les décideurs politiques devraient plutôt se concentrer sur les réformes structurelles pour améliorer la durabilité de toute expansion économique.

Par le passé, des objectifs élevés ont poussé les gouvernements locaux à lancer des projets d'infrastructure coûteux, qui ont largement contribué à l'endettement global de la Chine, qui représente près de 300 % de la production économique.

Trois des sources ont également déclaré que la Chine s'en tiendra à l'objectif d'inflation de longue date d'environ 3 %.

STRONG START

La consommation et les services mènent la reprise de la Chine jusqu'à présent cette année. L'activité manufacturière a également progressé au rythme le plus rapide depuis plus de dix ans en février, selon une enquête officielle publiée mercredi, dépassant ainsi les attentes.

Iris Pang, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING, a déclaré dans une note que les données optimistes de cette semaine donnaient au gouvernement de solides raisons de fixer un objectif de croissance élevé de 5,5 % à 6 %.

Le 5 mars, le Premier ministre sortant Li Keqiang doit présenter le rapport de travail du gouvernement pour 2023, qui comprend les principaux objectifs économiques et les priorités politiques.

Mercredi, Li a été cité par les médias d'État comme ayant déclaré que le gouvernement était toujours en train de modifier le rapport de travail.

"La croissance de cette année sera supérieure à 6%, ce qui n'est pas élevé compte tenu de la base basse de l'année dernière", a déclaré à Reuters Yu Yongding, un économiste influent du gouvernement qui a précédemment conseillé la Banque populaire de Chine.

Yu a déclaré qu'un objectif de croissance supérieur à 6 % contribuerait à "remonter le moral et à stimuler le potentiel de croissance économique de la Chine."