Les entreprises publiques chinoises de télécommunications sont en train de mettre au point un réseau de câbles Internet sous-marins à fibres optiques d'une valeur de 500 millions de dollars qui relierait l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, afin de rivaliser avec un projet similaire soutenu par les États-Unis, ont déclaré à Reuters quatre personnes impliquées dans le projet. Ce projet est un signe que la guerre technologique qui s'intensifie entre Pékin et Washington risque de déchirer le tissu de l'internet.

Les trois principaux opérateurs chinois - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited et China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - sont en train de mettre au point l'un des réseaux de câbles sous-marins les plus avancés et les plus étendus au monde, selon ces quatre personnes, qui ont une connaissance directe du projet.

Connu sous le nom d'EMA (Europe-Moyen-Orient-Asie), le câble proposé relierait Hong Kong à la province insulaire chinoise de Hainan, avant de serpenter jusqu'à Singapour, au Pakistan, à l'Arabie saoudite, à l'Égypte et à la France, ont déclaré les quatre personnes. Elles ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à discuter de secrets commerciaux potentiels.

Le câble, dont la réalisation coûterait environ 500 millions de dollars, serait fabriqué et posé par la société chinoise HMN Technologies Co Ltd, une entreprise de câblodistribution en plein essor dont le prédécesseur était majoritairement détenu par le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies Co Ltd, ont indiqué ces personnes.

Elles ont ajouté que HMN Tech, qui est détenue majoritairement par Hengtong Optic-Electric Co Ltd, une société cotée à Shanghai, recevrait des subventions de l'État chinois pour construire le câble.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech, Hengtong et le ministère chinois des affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'annonce de ce projet de câble fait suite à un rapport de Reuters publié le mois dernier, qui révélait que le gouvernement américain, préoccupé par l'écoute des données internet par Pékin, avait réussi à contrecarrer un certain nombre de projets chinois de câbles sous-marins à l'étranger au cours des quatre dernières années. Washington a également bloqué des licences pour des projets de câbles sous-marins privés qui auraient relié les États-Unis au territoire chinois de Hong Kong, notamment des projets menés par Google LLC, Meta Platforms, Inc. et Amazon.com Inc.

Les câbles sous-marins acheminent plus de 95 % de l'ensemble du trafic internet international. Depuis des décennies, ces conduits à grande vitesse appartiennent à des groupes d'entreprises de télécommunications et de technologie qui mettent en commun leurs ressources pour construire ces vastes réseaux afin que les données puissent circuler de manière transparente dans le monde entier.

Mais ces câbles, qui sont vulnérables à l'espionnage et au sabotage, sont devenus des armes d'influence dans l'escalade de la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Les superpuissances s'affrontent pour dominer les technologies de pointe qui pourraient déterminer la suprématie économique et militaire dans les décennies à venir.

Le projet EMA, mené par la Chine, vise à rivaliser directement avec un autre câble actuellement construit par la société américaine SubCom LLC, appelé SeaMeWe-6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe-6), qui reliera également Singapour à la France, en passant par le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Égypte et une demi-douzaine d'autres pays situés le long de l'itinéraire.

Le consortium chargé du câble SeaMeWe-6 - qui comprenait à l'origine China Mobile, China Telecom, China Unicom et des opérateurs de télécommunications de plusieurs autres pays - avait initialement choisi HMN Tech pour construire ce câble. Mais une campagne de pression menée avec succès par le gouvernement américain a fait basculer le contrat en faveur de SubCom l'année dernière, comme l'a rapporté Reuters en mars.

La campagne américaine a notamment consisté à accorder des millions de dollars en subventions de formation aux entreprises de télécommunications étrangères pour qu'elles choisissent SubCom plutôt que HMN Tech. Le ministère américain du commerce a également imposé des sanctions à HMN Tech en décembre 2021, alléguant que l'entreprise avait l'intention d'acquérir des technologies américaines pour aider à moderniser l'armée populaire de libération de la Chine. Cette mesure a compromis la viabilité du projet en empêchant les propriétaires d'un câble construit par HMN de vendre de la bande passante aux entreprises technologiques américaines, qui sont généralement leurs plus gros clients.

China Telecom et China Mobile se sont retirés du projet après que SubCom a remporté le contrat l'année dernière et, avec China Unicom, a commencé à planifier le câble EMA, ont déclaré les quatre personnes concernées. Les trois entreprises publiques chinoises de télécommunications devraient détenir plus de la moitié du nouveau réseau, mais elles concluent également des accords avec des partenaires étrangers.

Les opérateurs chinois ont signé cette année des protocoles d'accord distincts avec quatre opérateurs de télécommunications : Orange SA (France), Pakistan Telecommunication Company Ltd (PTCL), Telecom Egypt et Zain Saudi Arabia, une unité de la société koweïtienne Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

Les entreprises chinoises ont également eu des entretiens avec Singapore Telecommunications Limited, une entreprise contrôlée par l'État et connue sous le nom de Singtel, tandis que d'autres pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient ont été approchés pour rejoindre le consortium, ont déclaré les personnes concernées.

Orange n'a pas souhaité faire de commentaires. Singtel, PTCL, Telecom Egypt et Zain n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'entreprise américaine de câblodistribution SubCom a refusé de commenter le câble concurrent. Le ministère de la justice, qui supervise un groupe de travail interagences visant à protéger les réseaux de télécommunications américains contre l'espionnage et les cyberattaques, s'est refusé à tout commentaire sur le câble EMA.

Un porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis étaient favorables à un internet libre, ouvert et décroché. Les pays devraient donner la priorité à la sécurité et à la vie privée en "excluant totalement les fournisseurs indignes de confiance" des réseaux sans fil, des câbles terrestres et sous-marins, des satellites, des services en nuage et des centres de données, a déclaré le porte-parole, sans mentionner HMN Tech ou la Chine. Le département d'État n'a pas répondu aux questions concernant une éventuelle campagne visant à persuader les opérateurs télécoms étrangers de ne pas participer au projet de câble EMA.

DIVISER LE MONDE

Il faut généralement au moins trois ans pour passer de la conception à la livraison d'un grand projet de câble sous-marin. Les entreprises chinoises espèrent finaliser les contrats d'ici à la fin de l'année et mettre le câble EMA en service d'ici à la fin de 2025, ont déclaré les personnes concernées.

Le câble apporterait à la Chine des avantages stratégiques dans sa lutte avec les États-Unis, a déclaré à Reuters l'une des personnes impliquées dans l'affaire.

Tout d'abord, il créerait une nouvelle connexion ultrarapide entre Hong Kong, la Chine et une grande partie du reste du monde, ce que Washington veut éviter. Deuxièmement, il donne aux opérateurs de télécommunications chinois soutenus par l'État une plus grande portée et une meilleure protection au cas où ils seraient exclus des câbles soutenus par les États-Unis à l'avenir.

"C'est comme si chaque partie s'armait d'une bande passante", a déclaré un cadre du secteur des télécommunications travaillant sur l'accord.

La construction de câbles parallèles entre l'Asie et l'Europe, soutenus par les États-Unis et la Chine, est sans précédent, ont déclaré les quatre personnes impliquées dans le projet. C'est un premier signe que l'infrastructure mondiale de l'internet, y compris les câbles, les centres de données et les réseaux de téléphonie mobile, pourrait se décrocher au cours de la prochaine décennie, ont déclaré deux analystes de la sécurité à Reuters.

Les pays pourraient également être contraints de choisir entre l'utilisation d'équipements Internet approuvés par la Chine et celle de réseaux soutenus par les États-Unis, ce qui accentuerait les divisions dans le monde et rendrait plus lents et moins fiables les outils qui alimentent l'économie mondiale, tels que les services bancaires en ligne et les systèmes de positionnement global par satellite, a déclaré Timothy Heath, chercheur en matière de défense à la RAND Corporation, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

"Il semble que nous soyons sur la voie d'un écosystème Internet dirigé par les États-Unis et d'un écosystème Internet dirigé par la Chine", a déclaré M. Heath à l'agence Reuters. "Plus les États-Unis et la Chine se désengageront l'un de l'autre dans le domaine des technologies de l'information, plus il sera difficile d'assurer le commerce mondial et les fonctions de base.

Antonia Hmaidi, analyste à l'Institut Mercator pour les études sur la Chine, basé à Berlin, a déclaré que l'internet fonctionne si bien parce que, quel que soit l'endroit où les données doivent voyager, elles peuvent zapper le long de multiples routes différentes en le temps utile pour lire ce mot.

Selon M. Hmaidi, si les données doivent suivre des itinéraires approuvés à Washington et à Pékin, il sera plus facile pour les États-Unis et la Chine de manipuler et d'espionner ces données ; les utilisateurs de l'internet subiront une dégradation du service et il deviendra plus difficile d'interagir ou de faire des affaires avec des personnes du monde entier.

"Les utilisateurs de l'internet souffriront d'une dégradation du service et il sera plus difficile d'interagir ou de faire des affaires avec des personnes du monde entier.

La bataille de tit-for-tat sur le matériel internet reflète le conflit qui se déroule sur les applications de médias sociaux et les moteurs de recherche créés par les entreprises américaines et chinoises.

Les États-Unis et leurs alliés ont interdit l'utilisation de l'application de courtes vidéos TikTok, propriété de la Chine, sur les appareils appartenant au gouvernement, pour des raisons de sécurité nationale. De nombreux pays craignent que le gouvernement chinois n'accède aux données que TikTok recueille sur ses utilisateurs dans le monde entier.

La Chine, quant à elle, restreint déjà les sites web que ses citoyens peuvent consulter et bloque les applications et les réseaux de nombreux géants occidentaux de la technologie, dont Google, YouTube, Facebook et Twitter.