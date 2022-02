Exclusif : La Corée du Nord développe ses programmes nucléaires et de missiles et tire profit des cyberattaques - Rapport de l'ONU.

Le rapport annuel des contrôleurs indépendants des sanctions a été soumis vendredi soir au comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité de l'ONU.

"Bien qu'aucun essai nucléaire ou lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) n'ait été signalé, la RPDC a continué à développer sa capacité de production de matières fissiles nucléaires", ont écrit les experts.

La Corée du Nord est officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le Conseil de sécurité des Nations unies lui interdit depuis longtemps de procéder à des essais nucléaires et à des tirs de missiles balistiques.

"La maintenance et le développement de l'infrastructure nucléaire et balistique de la RPDC se sont poursuivis, et la RPDC a continué à chercher à l'étranger du matériel, des technologies et du savoir-faire pour ces programmes, y compris par des moyens informatiques et des recherches scientifiques conjointes", indique le rapport.

Depuis 2006, la Corée du Nord est soumise aux sanctions de l'ONU, que le Conseil de sécurité a renforcées au fil des ans afin de cibler le financement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang.

Les contrôleurs des sanctions ont eu l'obligation de constater une "accélération marquée" des essais de missiles par Pyongyang.

Les États-Unis et d'autres pays ont déclaré vendredi que la Corée du Nord avait procédé à neuf tirs de missiles balistiques en janvier, ajoutant qu'il s'agissait du nombre le plus élevé en un seul mois dans l'histoire des programmes d'armes de destruction massive et de missiles du pays.

"La RPDC a démontré des capacités accrues de déploiement rapide, une grande mobilité (y compris en mer) et une meilleure résilience de ses forces de missiles", ont déclaré les observateurs des sanctions.

La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CYBERATTAQUES, COMMERCE ILLICITE

Les observateurs ont déclaré que "les cyberattaques, en particulier sur les actifs en cryptomonnaies, restent une importante source de revenus" pour la Corée du Nord et qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles les pirates informatiques nord-coréens continuaient de cibler des institutions financières, des sociétés de cryptomonnaies et des bourses.

"Selon un État membre, les cyberacteurs de la RPDC ont volé plus de 50 millions de dollars entre 2020 et mi-2021 à au moins trois bourses de cryptomonnaies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie", indique le rapport.

Les observateurs ont également cité un rapport publié le mois dernier par la société de cybersécurité Chainalysis, selon lequel la Corée du Nord a lancé au moins sept attaques sur des plateformes de cryptomonnaies qui ont extrait près de 400 millions de dollars d'actifs numériques l'année dernière.

En 2019, les contrôleurs des sanctions de l'ONU ont indiqué que la Corée du Nord avait généré un montant estimé à 2 milliards de dollars pour ses programmes d'armes de destruction massive en utilisant des cyberattaques généralisées et de plus en plus sophistiquées.

Le dernier rapport indique que le blocus strict de la Corée du Nord en réponse à la pandémie de COVID-19 signifie que "le commerce illicite, y compris dans les produits de luxe, a largement cessé."

Au fil des ans, le Conseil de sécurité de l'ONU a interdit les exportations nord-coréennes, notamment le charbon, le fer, le plomb, les textiles et les fruits de mer, et a plafonné les importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

"Bien que les exportations maritimes de charbon de la RPDC aient augmenté au cours du second semestre de 2021, elles sont restées à des niveaux relativement bas", ont indiqué les observateurs.

"La quantité d'importations illicites de pétrole raffiné a fortement augmenté au cours de la même période, mais à un niveau bien inférieur à celui des années précédentes", indique le rapport. "Les livraisons directes par des pétroliers non nord-coréens à la RPDC ont cessé, probablement en réponse aux mesures du COVID-19 : à la place, seuls les pétroliers nord-coréens ont livré du pétrole."

La situation humanitaire de la Corée du Nord "continue de s'aggraver", selon le rapport. Les observateurs ont déclaré que cela était probablement dû au blocus COVID-19, mais qu'en raison du manque d'informations en provenance de la Corée du Nord, il était difficile de déterminer dans quelle mesure les sanctions de l'ONU nuisaient involontairement aux civils.