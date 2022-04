Exclusif - La DGI pourrait enquêter sur le chef de la DGI en raison d'une possible relation avec un membre du personnel et d'une mauvaise utilisation des fonds - sources

L'une des sources, une personne de la BID ayant une connaissance directe de l'affaire, a déclaré que les administrateurs avaient débattu de la possibilité d'engager une société externe pour enquêter sur les allégations et de demander à Claver-Carone de se retirer temporairement.

Les deux autres sources ont confirmé que les 14 directeurs de la banque, son avocat général et son secrétaire adjoint se sont réunis pour discuter des allégations et de la manière de procéder lors d'une réunion virtuelle de deux heures et demie mardi.

Les responsables de la BID devraient se réunir à nouveau cette semaine pour discuter du cabinet externe et du statut d'emploi de Claver-Carone, a déclaré une source.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer les affirmations concernant la relation présumée, qui, si elle était vérifiée, semblerait être contraire aux règles de la banque.

La BID n'a pas fait de commentaire lorsqu'elle a été interrogée sur la réunion et les allégations. Claver-Carone, un ancien fonctionnaire de la Maison Blanche nommé au poste de la BID par le président Donald Trump, n'a pas répondu aux courriels ou appels répétés demandant un commentaire.

Avant d'arriver à la BID en 2020, Claver-Carone a occupé sous Trump le poste de directeur principal des affaires de l'hémisphère occidental au Conseil national de sécurité.

La BID est une banque de développement qui, bien que beaucoup plus petite que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, est un acteur clé en Amérique latine. Elle était responsable de 23,4 milliards de dollars de financement et d'autres engagements financiers en faveur de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2021, selon les chiffres de la banque.

Un courriel anonyme envoyé au conseil d'administration et au responsable de l'éthique de la banque il y a une semaine accusait Claver-Carone de mener une relation avec un stratège senior qui lui rendait compte, selon la source de la banque ayant une connaissance directe de la réunion. Reuters n'a pas vu l'email.

L'e-mail accusait également Claver-Carone et le stratège de faire un mauvais usage des fonds de la BID, a déclaré une source, sans donner plus de détails.

Le code d'éthique de la BID, publié sur son site Internet, stipule que "vous ne pouvez participer à aucune décision liée à l'emploi d'une personne avec laquelle vous avez une relation intime."

Les allégations ont fait surface quelques semaines seulement après l'assemblée annuelle de la banque et juste au moment où Claver-Carone cherche à faire passer une augmentation de capital pour IDB Invest, la branche du secteur privé de la banque.

L'augmentation de capital nécessiterait le soutien des États-Unis, le plus grand actionnaire de la banque, et de ses autres membres à un moment où les ressources sont limitées en raison de la pandémie de COVID-19, de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des chocs climatiques. Les principaux démocrates se sont opposés à la nomination de Mme Claver-Carone au poste de la BID par M. Trump.

Le département du Trésor américain a refusé de commenter lorsqu'il a été interrogé sur la réunion de la BID.

Les administrateurs devraient se réunir à nouveau jeudi pour demander au conseil des gouverneurs, dont la plupart sont des ministres des finances des pays membres, de les autoriser à lancer une enquête, selon la source bancaire ayant connaissance de la réunion.

Les résultats seraient partagés avec les gouverneurs lorsqu'elle serait terminée, a précisé la source bancaire.

M. Claver-Carone, partisan d'une ligne dure à l'égard de Cuba, a dû faire face à une forte réaction avant son élection à la présidence de la BID en 2020 de la part de certains États membres, dont l'Argentine et le Mexique, qui se sont offusqués de rompre la tradition de la banque depuis 1959 d'avoir un président issu d'un pays d'Amérique latine.

À l'époque, Claver-Carone a balayé d'un revers de main le site https://www.reuters.com/article/us-latam-usa-bank-idUSKBN24Z1DH, affirmant qu'il bénéficiait d'un soutien "écrasant", citant le soutien public de 15 pays et de six autres en privé.