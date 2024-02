La France a remis à Beyrouth une proposition écrite visant à mettre fin aux hostilités avec Israël et à régler le différend frontalier entre le Liban et Israël, selon un document consulté par Reuters. Cette proposition prévoit que les combattants, y compris l'unité d'élite du Hezbollah, se retirent à 10 km de la frontière.

Ce plan vise à mettre fin aux combats entre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël à la frontière. Les hostilités se sont déroulées parallèlement à la guerre de Gaza et alimentent les craintes d'une confrontation ruineuse et totale.

Le document, la première proposition écrite présentée à Beyrouth au cours des semaines de médiation occidentale, a été remis la semaine dernière par le ministre français des affaires étrangères, Stéphane Sejourne, à de hauts responsables de l'État libanais, dont le Premier ministre Najib Mikati, ont indiqué quatre hauts responsables libanais et trois responsables français.

Il déclare que l'objectif est de prévenir un conflit "qui risque d'échapper à tout contrôle" et d'appliquer "un cessez-le-feu potentiel, lorsque les conditions seront réunies", et envisage à terme des négociations sur la délimitation de la frontière terrestre litigieuse entre le Liban et Israël.

Le Hezbollah refuse de négocier officiellement une désescalade tant que la guerre à Gaza n'est pas terminée, une position réitérée par un politicien du Hezbollah en réponse à des questions pour cet article.

Alors que certains détails concernant des efforts de médiation similaires de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, ont circulé ces dernières semaines, les détails complets de la proposition écrite française remise au Liban n'ont pas été rapportés auparavant.

Le plan en trois étapes prévoit un processus de désescalade de 10 jours se terminant par des négociations frontalières.

Une source diplomatique française a déclaré que la proposition avait été soumise aux gouvernements d'Israël, du Liban et du Hezbollah.

La France a des liens historiques avec le Liban. Elle compte 20 000 citoyens dans le pays et quelque 800 soldats dans le cadre d'une force de maintien de la paix des Nations unies.

"Nous avons fait des propositions. Nous sommes en contact avec les Américains et il est important que nous rassemblions toutes les initiatives et que nous construisions la paix", a déclaré M. Sejourne lors d'une conférence de presse lundi.

Le plan propose que les groupes armés libanais et Israël cessent les opérations militaires les uns contre les autres, y compris les frappes aériennes israéliennes au Liban.

Plusieurs groupes non étatiques, dont des factions palestiniennes, ont lancé des attaques contre Israël depuis le sud du Liban au cours des dernières hostilités, bien que le Hezbollah soit la puissance dominante dans la région, avec une force de combat largement considérée comme supérieure à celle de l'armée libanaise.

Le document propose que les groupes armés libanais démantèlent tous les locaux et installations proches de la frontière et retirent leurs forces de combat - y compris les combattants d'élite du Hezbollah, les Radwan, et les capacités militaires telles que les systèmes antichars - à au moins 10 km au nord de la frontière.

Un tel retrait pourrait laisser les combattants du Hezbollah bien plus près de la frontière que le retrait de 30 km jusqu'au fleuve Litani, stipulé dans une résolution des Nations unies qui a mis fin à une guerre avec Israël en 2006.

Ce retrait plus court permettrait de s'assurer que les roquettes n'atteignent pas les villages du nord d'Israël qui ont été visés par des missiles antichars. Il s'agit d'un compromis considéré comme plus acceptable pour le Hezbollah qu'un retrait vers le Litani, a déclaré un diplomate occidental ayant eu connaissance de la proposition de deux pages.

Jusqu'à 15 000 soldats de l'armée libanaise seraient déployés dans la région frontalière du Sud-Liban, un bastion politique du Hezbollah où les combattants du groupe se sont depuis longtemps fondus dans la société en période de calme.

Interrogé sur cette proposition, Hassan Fadlallah, haut responsable politique du Hezbollah, a déclaré à Reuters que le groupe ne discuterait "d'aucune question liée à la situation dans le sud avant l'arrêt de l'agression contre Gaza".

"L'ennemi n'est pas en mesure d'imposer des conditions", a ajouté M. Fadlallah, refusant de commenter les détails de la proposition ou de dire si le Hezbollah l'avait reçue.

L'un des responsables libanais a déclaré que le document rassemblait des idées discutées lors de contacts avec des émissaires occidentaux et qu'il avait été transmis au Hezbollah. Les responsables français ont indiqué aux Libanais qu'il ne s'agissait pas d'un document final, Beyrouth ayant soulevé des objections sur certaines parties du document, a déclaré le responsable libanais.

Un responsable israélien a déclaré qu'une telle proposition avait été reçue et qu'elle était examinée par le gouvernement.

Reuters a rapporté le mois dernier que le Hezbollah avait repoussé les idées suggérées par Hochstein, qui a été au cœur des efforts, mais qu'il avait également gardé la porte entrouverte à la diplomatie.

Interrogée à ce sujet, une porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis "continuent d'explorer toutes les options diplomatiques avec leurs homologues israéliens et libanais afin de rétablir le calme et d'éviter l'escalade". La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le responsable libanais a indiqué que plusieurs éléments avaient suscité des inquiétudes à Beyrouth, notamment la demande faite aux groupes armés de démanteler des locaux et des installations proches de la frontière, qui, selon le responsable, était formulée en termes vagues et pouvait être utilisée pour exiger des mesures contre des institutions civiles affiliées au Hezbollah.

DES ÉLÉMENTS "FLOUS

Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons des deux côtés de la frontière depuis le début des combats, le 8 octobre.

Les frappes israéliennes ont tué près de 200 personnes au Liban, dont 170 combattants du Hezbollah. Les attaques en provenance du Liban ont tué 10 soldats et 5 civils en Israël.

Les frappes ont toutefois été limitées à des zones proches de la frontière et les deux parties ont déclaré qu'elles souhaitaient éviter une guerre totale.

De nombreux émissaires occidentaux se sont rendus à Beyrouth pour discuter des moyens de désamorcer les combats, mais ils ont surtout rencontré des représentants de l'État libanais plutôt que du Hezbollah, qui est désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis.

L'un des responsables libanais a déclaré qu'une délégation technique française était retournée à Beyrouth deux jours après la visite de M. Sejourne pour discuter des détails, à la suite des objections libanaises.

Un autre responsable libanais a déclaré que Beyrouth n'avait pas répondu à la proposition, ajoutant qu'elle n'était ni signée ni datée et qu'elle n'était donc pas considérée comme suffisamment officielle pour justifier une réponse.

APPROCHE EN TROIS ÉTAPES

La proposition rappelle le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël en 1996, ainsi que la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies qui a mis fin à la guerre de 2006.

Elle prévoit trois étapes sur une période de dix jours.

Au cours de la première étape, les deux parties cesseraient leurs opérations militaires. Dans un délai de trois jours, les groupes armés libanais retireraient leurs forces de combat à au moins 10 km au nord de la frontière et le Liban commencerait à déployer des soldats dans le sud. Israël cesserait de survoler le territoire libanais.

Dans un troisième temps, dans un délai de dix jours, le Liban et Israël reprendront les négociations sur la délimitation de la frontière terrestre "de manière progressive" et avec le soutien de la FINUL, la force de maintien de la paix des Nations unies.

Ils engageraient également des négociations sur une feuille de route visant à garantir l'établissement d'une zone exempte de tout groupe armé non étatique entre la frontière et le fleuve Litani.

Le Hezbollah a déjà indiqué qu'il pourrait soutenir l'État dans la négociation d'un accord avec Israël pour régler le statut des zones contestées à la frontière dans l'intérêt du Liban.

L'une des questions à aborder est celle du financement de l'armée libanaise, gravement affaiblie par une grave crise financière au Liban.

La proposition appelle à un effort international pour soutenir le déploiement de l'armée libanaise par "le financement, l'équipement et la formation". Elle appelle également au "développement socio-économique du Sud-Liban".