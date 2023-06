Selon des documents du gouvernement gambien examinés par Reuters, la Gambie rendra obligatoire l'inspection et le test de tous les produits pharmaceutiques en provenance de l'Inde avant leur expédition à partir du 1er juillet. Il s'agit des premières restrictions connues sur les exportations nationales après la mort de dizaines d'enfants liée à des sirops antitussifs de fabrication indienne.

Cette nouvelle règle montre que les gouvernements réévaluent leur dépendance à l'égard de l'industrie pharmaceutique indienne, qui pèse 42 milliards de dollars, depuis que la contamination a été révélée l'année dernière. L'industrie indienne fournit près de la moitié des produits pharmaceutiques utilisés en Afrique. En avril, le gouvernement indien a déclaré que ses fonctionnaires avaient tenu des réunions en Afrique pour s'assurer que ses exportations de médicaments ne pâtissaient pas de la mort d'au moins 70 enfants en Gambie après avoir ingéré le sirop contre la toux l'année dernière.

La dernière mesure prise par la Gambie vise à "résoudre les problèmes liés à l'entrée dans le pays de médicaments non conformes aux normes et falsifiés (contrefaits)", a écrit le directeur exécutif de l'Agence de contrôle des médicaments (MCA), Markieu Janneh Kaira, dans une lettre adressée au contrôleur général des médicaments de l'Inde, Rajeev Singh Raghuvanshi, datée du 15 juin. La lettre indique que le MCA a désigné Quntrol Laboratories, une société indépendante d'inspection et d'essai de produits pharmaceutiques basée à Mumbai, pour délivrer un rapport d'inspection et d'analyse propre (CRIA) pour toutes les expéditions en provenance de l'Inde.

"Quntrol procédera à la vérification des documents, à l'inspection physique de l'envoi et à l'échantillonnage en vue d'analyses en laboratoire pour chaque envoi", indique la lettre. "Si la conformité est établie à tous les niveaux, Quntrol délivrera le document CRIA obligatoire. Si la conformité n'est pas établie en ce qui concerne la qualité du produit, la cargaison sera mise en quarantaine ou saisie par le MCA et les mesures réglementaires nécessaires seront prises.

Janneh Kaira a déclaré à Reuters que la règle "ne s'applique pour l'instant qu'à l'Inde". Depuis le 1er juin, l'Inde a rendu obligatoire la réalisation de tests pour tous les sirops antitussifs avant leur exportation.

Raghuvanshi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Avec ses 2,5 millions d'habitants, la Gambie est l'un des pays les plus petits et les plus pauvres d'Afrique. La Banque mondiale finance un laboratoire d'essai en Gambie, mais celui-ci n'est pas encore terminé. La lettre indique que Quntrol enverra des échantillons pour analyse à "l'un des laboratoires d'analyse approuvés par le MCA". Elle ne précise pas si le laboratoire sera basé en Inde ou ailleurs. Au moins 70 enfants, la plupart âgés de moins de 5 ans, sont morts en Gambie l'année dernière à la suite de lésions rénales aiguës que les médecins ont associées à des sirops antitussifs frelatés en provenance de l'Inde. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'année dernière que les sirops contre la toux fabriqués en Inde contenaient des toxines mortelles, l'éthylène glycol et le diéthylène glycol, couramment utilisées dans le liquide de frein des voitures et d'autres produits impropres à la consommation humaine. Ces ingrédients peuvent être utilisés par des acteurs peu scrupuleux pour remplacer le propylène glycol, qui est une base essentielle des médicaments sirupeux, parce qu'ils coûtent moins de la moitié du prix, affirment les experts en fabrication.