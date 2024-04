Exclusif - La Maison Blanche demande à la NASA de créer une norme de temps pour la lune

La Maison Blanche a demandé mardi à la NASA d'établir une norme de temps unifiée pour la lune et d'autres corps célestes, alors que les Etats-Unis cherchent à établir des normes internationales dans l'espace, dans le cadre d'une course lunaire croissante entre les nations et les entreprises privées.

Selon un mémo consulté par Reuters, le chef du Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison Blanche a demandé à l'agence spatiale de collaborer avec d'autres services du gouvernement américain afin d'élaborer, d'ici à la fin de 2026, un plan visant à établir ce qu'il appelle une heure lunaire coordonnée (LTC). Les différences de force gravitationnelle, et potentiellement d'autres facteurs, sur la Lune et sur d'autres corps célestes modifient la façon dont le temps se déroule par rapport à la façon dont il est perçu sur Terre. Le LTC servirait notamment de référence en matière de mesure du temps pour les engins spatiaux et les satellites lunaires dont les missions exigent une extrême précision. "La même horloge que nous avons sur Terre se déplacerait à une vitesse différente sur la Lune", a déclaré Kevin Coggins, responsable des communications spatiales et de la navigation à la NASA, lors d'une interview. Le mémo d'Arati Prabhakar, chef de l'OSTP, indique que pour une personne se trouvant sur la lune, une horloge terrestre perdrait en moyenne 58,7 microsecondes par jour terrestre et présenterait d'autres variations périodiques qui éloigneraient encore davantage l'heure lunaire de l'heure terrestre. "Pensez aux horloges atomiques de l'Observatoire naval américain (à Washington). Elles sont le pouls de la nation, elles synchronisent tout. Vous voudrez un battement de cœur sur la lune", a déclaré M. Coggins. Dans le cadre de son programme Artemis, la NASA a pour objectif d'envoyer des missions d'astronautes sur la Lune dans les années à venir et d'établir une base lunaire scientifique qui pourrait contribuer à préparer le terrain pour de futures missions vers Mars. Des dizaines d'entreprises, de vaisseaux spatiaux et de pays participent à cet effort. Un responsable de l'OSTP a déclaré qu'en l'absence d'une norme temporelle lunaire unifiée, il serait difficile de garantir la sécurité des transferts de données entre les engins spatiaux et la synchronisation des communications entre la Terre, les satellites lunaires, les bases et les astronautes. Les divergences de temps pourraient également entraîner des erreurs dans la cartographie et la localisation des positions sur la lune ou en orbite autour d'elle, a ajouté le fonctionnaire. DES BOULEVERSEMENTS CONSIDÉRABLES "Imaginez que le monde entier ne synchronise pas ses horloges à la même heure - à quel point cela pourrait être perturbant et à quel point les choses quotidiennes deviendraient difficiles", a déclaré le fonctionnaire. Sur Terre, la plupart des horloges et des fuseaux horaires sont basés sur le temps universel coordonné (UCT). Cette norme internationalement reconnue s'appuie sur un vaste réseau mondial d'horloges atomiques placées à différents endroits du globe. Elles mesurent les changements d'état des atomes et génèrent une moyenne qui constitue finalement une heure précise. Le déploiement d'horloges atomiques sur la surface lunaire pourrait s'avérer nécessaire, selon le responsable de l'OSTP. Le fonctionnaire a également déclaré qu'à mesure que les activités commerciales se développeront sur la lune, une norme de temps unifiée sera essentielle pour coordonner les opérations, garantir la fiabilité des transactions et gérer la logistique du commerce lunaire. En janvier, la NASA a déclaré qu'elle prévoyait pour septembre 2026 le premier alunissage d'un astronaute depuis la fin du programme Apollo dans les années 1970, une mission avec quatre astronautes autour de la Lune et retour étant prévue pour septembre 2025. Si les États-Unis sont le seul pays à avoir envoyé des astronautes sur la Lune, d'autres ont des ambitions lunaires. Les pays ont les yeux rivés sur les ressources minérales potentielles de la Lune, et les bases lunaires pourraient aider à soutenir les futures missions avec équipage vers Mars et ailleurs. La Chine a déclaré l'année dernière qu'elle souhaitait envoyer ses premiers astronautes sur la lune d'ici à 2030. En janvier, le Japon est devenu le cinquième pays à envoyer un engin spatial sur la Lune. L'année dernière, l'Inde est devenue le premier pays à faire atterrir un engin spatial près du pôle sud lunaire inexploré, et elle a annoncé son intention d'envoyer un astronaute sur la Lune d'ici à 2040. "Le leadership des États-Unis dans la définition d'une norme appropriée - une norme qui atteint la précision et la résilience requises pour fonctionner dans l'environnement lunaire difficile - profitera à toutes les nations spatiales", indique le mémo de l'OSTP. La définition des modalités de mise en œuvre du temps lunaire coordonné nécessitera des accords internationaux, selon le mémo, par le biais des "organismes de normalisation existants" et entre les 36 pays qui ont signé un pacte appelé "Accords d'Artémis" concernant la manière dont les pays agissent dans l'espace et sur la lune. La Chine et la Russie, les deux principaux rivaux des États-Unis dans l'espace, n'ont pas signé les accords d'Artemis. Le temps universel coordonné pourrait influencer la manière dont le temps lunaire coordonné est mis en œuvre, a déclaré le fonctionnaire de l'OSTP. L'Union internationale des télécommunications (UIT) définit le temps universel coordonné comme une norme internationale.