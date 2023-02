La directrice de l'Office of Management and Budget, Shalanda Young, a déclaré aux agences, dans un mémorandum d'orientation vu par Reuters, qu'elles devront ajuster les contrats de technologie de l'information pour s'assurer que les fournisseurs assurent la sécurité des données américaines en éliminant l'utilisation de TikTok sur les appareils et les systèmes utilisés dans le cadre de leur travail.