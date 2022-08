Exclusif-La Maison Blanche propose un plan en trois parties pour le droit à l'avortement

Dans le nouveau manuel, qui n'a pas été signalé auparavant, l'administration Biden s'appuiera sur deux lois fédérales spécifiques pour affiner ses tactiques de litige fédéral contre les États qui limitent l'avortement ; elle collectera des données et des recherches sur l'impact des restrictions sur les femmes et les communiquera aux électeurs ; et elle élaborera un plan de communication cohérent sur l'impact négatif des grossesses forcées sur les femmes et les hommes.

Les hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, les conseillers et les défenseurs du droit à l'avortement ont tenu plusieurs appels stratégiques et d'engagement de grande envergure ces derniers jours, y compris un appel le 4 août avec près de 2 000 participants, pour entendre les plans de l'administration, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de réunions privées.

Les défenseurs du droit à l'avortement ont critiqué par le passé l'administration du président américain Joe Biden pour sa lenteur à agir suite à un arrêt de la Cour suprême en juin qui a mis fin au droit constitutionnel à l'avortement. Ces derniers jours, la Maison Blanche a investi une nouvelle énergie dans cette question, ont-ils déclaré. Deux décrets ainsi qu'un engagement constant avec les principales parties prenantes, sous la houlette de la vice-présidente Kamala Harris, ont apaisé certaines inquiétudes, ont-ils ajouté.

La Maison Blanche "va vraiment jusqu'au bout pour essayer de promouvoir son message sur la question de l'avortement lors des midterms", a déclaré Lawrence Gostin, directeur de la faculté de l'Institut de droit de la santé nationale et mondiale de l'Université de Georgetown, qui a travaillé avec la Maison Blanche. "Ils espèrent que cela jouera bien auprès des femmes des banlieues et c'était l'avantage de Biden lors de l'élection présidentielle."

Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré que l'administration pense que cette question pourrait permettre aux démocrates d'obtenir le soutien de nombreux électeurs républicains lors des midterms.

NOUVELLE STRATÉGIE DE LITIGE

L'administration Biden prévoit de s'appuyer sur deux lois fédérales spécifiques, antérieures à la décision sur l'avortement, pour combattre ses contestations juridiques - la loi sur le traitement médical d'urgence et le travail actif (EMTALA) et la prééminence de la FDA en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FDCA), ont déclaré les sources.

L'EMTALA exige que les hôpitaux qui acceptent les fonds Medicare fournissent un traitement médical aux personnes qui arrivent avec une condition médicale d'urgence. Cela inclut le fait de fournir à une femme un avortement si sa vie est en danger https://www.reuters.com/legal/government/hhs-says-federal-law-preempts-state-abortion-bans-emergency-situations-2022-07-11.

Cette loi est l'épine dorsale du procès intenté par le ministère américain de la Justice contre l'État de l'Idaho, mais elle pourrait être difficile à appliquer, selon certains experts juridiques https://www.reuters.com/legal/government/federal-guidance-life-saving-abortions-puts-doctors-bind-2022-07-20.

La préemption de la FDA soutient que les États ne peuvent pas interdire un médicament avorteur approuvé parce que la loi fédérale préempte ou prévaut sur la loi de l'État. Plus de 30 États ont adopté des lois qui restreignent l'accès aux médicaments.

Mini Timmaraju, présidente de NARAL Pro-Choice America, qui travaille également avec la Maison Blanche sur cette question, a déclaré que la stratégie de litige est essentielle.

"Il ne s'agit pas seulement de décrets et de politiques, mais aussi d'application [légale]", a-t-elle déclaré.

VOTE, RECHERCHE ET MESSAGES

La Maison Blanche élabore également des plans pour reproduire le succès du Kansas pour les prochaines courses, ont déclaré les sources. Elle suit de près les initiatives de vote en Californie, au Kentucky, au Michigan et au Vermont, ainsi que les courses au poste de gouverneur comme celle du Michigan, où l'avortement est devenu une question centrale, ont indiqué les sources.

Le Kentucky est l'un des pays qui connaît un regain d'intérêt avec la Californie, a déclaré Timmaraju de NARAL.

La Maison Blanche est en train de compiler des recherches sur les préjudices physiques et mentaux auxquels les femmes sont confrontées si on leur refuse l'accès à l'avortement, ainsi que sur l'impact économique que les grossesses forcées peuvent avoir sur les hommes, les femmes et les familles ; elle prévoit de communiquer ces informations aux électeurs et d'élaborer un plan de communication cohérent, selon les sources.

Elle ciblera également les hommes dans ses messages, en leur demandant de réfléchir à la façon dont leurs sœurs, nièces, cousines pourraient être affectées si les avortements n'étaient pas disponibles, et aux coûts liés à l'accompagnement d'une grossesse non planifiée, dans un effort pour élargir la compréhension, les sources ont dit.

En 2020, le National Bureau of Economic Research a constaté que les femmes qui sont contraintes d'avoir un bébé non désiré doivent faire face à des coûts médicaux liés aux soins prénataux, à l'accouchement, au rétablissement post-partum, en plus des coûts liés à l'éducation d'un enfant qui dépassent 9 000 $ par an.

Un autre message s'adressera aux Américains religieux, leur disant qu'ils n'ont pas à changer leur foi pour soutenir le droit à l'avortement, qu'ils doivent simplement résister aux excès du gouvernement, ont-ils dit.

"L'idée est d'être beaucoup plus discipliné et cohérent dans les messages pour percer auprès de l'Américain de tous les jours, ce que beaucoup pensent à juste titre ne pas faire aussi efficacement", a déclaré l'une des sources.