La NAACP a demandé jeudi au président Joe Biden de cesser "indéfiniment" toute livraison d'armes à Israël et de faire pression sur l'allié américain pour qu'il mette fin à sa guerre dans la bande de Gaza, lui rappelant que son soutien à Israël pourrait lui nuire auprès des électeurs noirs lors des élections de novembre.

L'appel de la NAACP est un rare exemple de prise de position de l'influente organisation de défense des droits civiques sur la politique étrangère des États-Unis à l'égard d'un pays où la population noire n'est pas importante. Cette prise de position semble susceptible d'aggraver les difficultés rencontrées par le président démocrate au cours de l'année électorale, alors qu'il tente de soutenir un allié clé à l'étranger et de calmer l'agitation de ses partisans à l'intérieur du pays.

L'association de défense des droits civiques, vieille de 115 ans, a déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre après les attaques menées par les militants du Hamas le 7 octobre qui, selon Israël, ont tué quelque 1 200 personnes et pris plus de 250 otages.

La NAACP a exhorté le Hamas à rendre les otages et à "cesser toute activité terroriste". Elle a également exhorté Israël à "s'engager dans une stratégie offensive conforme aux lois internationales et humanitaires". Israël est accusé par la Cour internationale de justice d'avoir violé la convention sur le génocide, ce qu'il nie.

La NAACP, qui milite pour la justice raciale et les droits des Noirs américains, a déclaré que les États-Unis devaient user de leur influence auprès d'Israël pour obtenir un cessez-le-feu permanent à Gaza. Selon les autorités sanitaires de l'enclave dirigée par le Hamas, la campagne israélienne a tué plus de 36 000 Palestiniens, provoqué une famine généralisée et déplacé la majeure partie de la population de son domicile.

"La NAACP demande au président Biden de tracer la ligne rouge et de mettre fin indéfiniment à l'envoi de toutes les armes et pièces d'artillerie à l'État d'Israël et aux autres États qui fournissent des armes au Hamas et à d'autres organisations terroristes. Il est impératif que la violence qui a coûté la vie à tant de civils cesse immédiatement", a déclaré l'organisation dans un communiqué transmis à Reuters.

La prise de position de la NAACP est le dernier signe en date que M. Biden pourrait payer un prix dans les urnes auprès des électeurs noirs le 5 novembre pour son soutien indéfectible à Israël.

Les électeurs noirs sont depuis longtemps des électeurs démocrates fidèles, et ils ont joué un rôle important dans la victoire de Joe Biden en 2020 face au républicain Donald Trump, qu'il affronte à nouveau cette année. Mais les sondages montrent un manque d'enthousiasme pour M. Biden parmi les électeurs noirs.

Au début de l'année, un groupe de plus de 1 000 pasteurs noirs a demandé à M. Biden d'obtenir un cessez-le-feu dans la crise.

Selon un sondage réalisé en mars par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, 59 % des Noirs américains estiment que l'aide militaire américaine à Israël ne devrait être utilisée qu'à des fins d'autodéfense et dans le respect des normes en matière de droits de l'homme.

La campagne de réélection de Joe Biden n'est pas aussi préoccupée par le fait que les électeurs noirs se tournent vers Trump que par le fait qu'un trop grand nombre d'entre eux ne participent pas à l'élection en raison d'un manque d'enthousiasme, ont déclaré des responsables de la campagne à l'agence Reuters.

Face à la pression intérieure croissante et à l'indignation internationale, Joe Biden a suspendu le mois dernier un envoi de bombes pour éviter qu'elles ne soient utilisées lors de l'assaut israélien contre la ville de Rafah, à Gaza. Mais cette pause a été limitée et les États-Unis restent le principal fournisseur d'aide militaire à Israël.

Vendredi, M. Biden a déclaré qu'Israël avait proposé un nouveau cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération des otages. Il a appelé le Hamas à accepter cette nouvelle offre, estimant qu'il s'agissait du meilleur moyen de mettre fin au conflit. "Il est temps que cette guerre prenne fin et que le jour d'après commence", a déclaré M. Biden.

LE DIRIGEANT DE LA NAACP APPELLE À UN LEADERSHIP MORAL DE LA PART DES ÉTATS-UNIS

Dans une interview accordée à Reuters, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que les États-Unis devaient faire preuve de leadership moral et cesser d'envoyer des armes à Israël en raison de la mort de civils. Israël affirme veiller à éviter les pertes civiles et reproche au Hamas de dissimuler ses combattants et ses centres de commandement parmi les civils.

Selon M. Johnson, la décision de la NAACP de s'exprimer a été motivée en partie par de jeunes Noirs américains horrifiés par les images de civils palestiniens morts sur leurs smartphones.

"Cela soulève de nombreuses questions sur les raisons pour lesquelles l'argent de nos impôts est utilisé pour nuire à des civils", a déclaré M. Johnson.

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai, les démocrates sont profondément divisés sur la manière dont M. Biden a géré la guerre à Gaza et les manifestations organisées sur les campus américains pour s'y opposer.

Quelque 44 % des électeurs démocrates inscrits sur les listes électorales ont déclaré qu'ils désapprouvaient la gestion de la crise par M. Biden. Ceux qui désapprouvent la gestion de la crise par M. Biden sont moins enclins à dire qu'ils voteraient pour lui.

Le conflit a également attisé l'antisémitisme, l'islamophobie et la xénophobie aux États-Unis, qui, selon M. Johnson, continueront de croître à mesure que les combats se poursuivront. Les défenseurs des droits de l'homme ont signalé une augmentation globale de l'islamophobie, des préjugés anti-palestiniens et de l'antisémitisme depuis le 7 octobre.

Mme Johnson a indiqué que la NAACP ne pensait pas que le soutien de M. Biden à Israël était responsable de cette tendance, mais qu'elle souhaitait que les États-Unis fassent avancer la paix de manière plus énergique en s'abstenant de fournir des armes.

"Nous pensons (...) qu'il est de la responsabilité de cette nation de tracer une voie pour désamorcer ce que nous voyons afin qu'il puisse y avoir une résolution pacifique ", a déclaré M. Johnson.