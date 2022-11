Exclusif-La Pologne et l'Allemagne s'approchent d'un accord pour maintenir la promesse de pétrole russe avec Schwedt en vue

Les sources ont également déclaré que les deux parties étaient sur le point de conclure un accord pour que la Pologne coordonne les livraisons de pétrole par voie maritime à l'Allemagne via Gdansk et une partie de Druzhba afin de faciliter l'achat par la Pologne de la raffinerie russe de Schwedt en Allemagne.

L'UE s'est engagée à ne plus acheter de pétrole russe par voie maritime à partir du 5 décembre, mais Druzhba est actuellement exemptée de sanctions. Cela pose un problème au raffineur polonais PKN Orlen, qui a conclu un accord à long terme pour acheter du pétrole russe via l'oléoduc et qui devrait payer des pénalités pour rompre le contrat.

Si l'UE devait imposer des sanctions à Druzhba - ou du moins à sa section nord qui alimente la Pologne et l'Allemagne - les deux pays pourraient se dégager de leurs engagements d'importation de pétrole russe sans pénalité.

La section sud de l'oléoduc alimente la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque qui, contrairement à la Pologne et à l'Allemagne, auraient du mal à diversifier leurs importations de pétrole.

Selon les sources, le ministère polonais du climat et le ministère allemand de l'économie en sont à la phase finale des pourparlers concernant un protocole d'accord sur la logistique pétrolière, qui pourrait débloquer les flux non russes et aider le premier raffineur polonais à poursuivre son intérêt pour Schwedt.

L'Allemagne reste engagée à ne pas utiliser de pétrole russe à partir de 2023 et travaille à une solution avec la Pologne pour décrocher l'approvisionnement de Schwedt, a déclaré vendredi une porte-parole du ministère de l'économie à Berlin. Le ministère polonais du climat n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

L'Allemagne a mis Schwedt sous tutelle pour six mois, sans pour autant nationaliser la raffinerie, et cherche des moyens de l'approvisionner en pétrole.

La Pologne et l'Allemagne ont promis au printemps d'essayer de mettre fin aux importations de pétrole russe via la branche nord de Druzhba d'ici la fin de l'année, mais Orlen reste lié à son contrat avec la compagnie pétrolière et gazière russe Tatneft.

Le raffineur polonais a désigné des fournitures pour Druzhba pour 2023, comme le stipule le contrat, mais celles-ci s'arrêteraient si l'oléoduc était frappé par des sanctions, a déclaré l'une des sources.

Orlen a refusé de commenter vendredi.

La société a déjà réduit sa dépendance au pétrole russe à 30 % de ses besoins, en le remplaçant par des livraisons en provenance notamment d'Arabie Saoudite et de Norvège.

Le journal Kommersant a rapporté au début du mois qu'Orlen avait soumis une demande à l'opérateur russe d'oléoducs Transneft pour la fourniture de 3 millions de tonnes de pétrole à la Pologne via Druzhba en 2023.