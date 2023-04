La Russie a commencé à exporter du carburant vers l'Iran par voie ferroviaire cette année pour la première fois après que les acheteurs traditionnels ont boudé le commerce avec Moscou, selon trois sources industrielles et des données sur les exportations.

La Russie et l'Iran, tous deux soumis à des sanctions occidentales, resserrent leurs liens afin de soutenir leurs économies et de saper les sanctions occidentales que Moscou et Téhéran considèrent comme injustifiées.

Les sanctions occidentales imposées aux produits pétroliers russes en raison de ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine ont remodelé les marchés mondiaux des carburants, les pétroliers empruntant des itinéraires plus longs et les fournisseurs choisissant des destinations et des modes de transport exotiques.

L'Iran est soumis à des sanctions occidentales depuis des années et n'a qu'un accès limité aux marchés mondiaux.

Les ministères du pétrole de la Russie et de l'Iran n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

À l'automne dernier, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a annoncé le début des échanges de produits pétroliers avec l'Iran, mais les livraisons effectives n'ont commencé que cette année, selon les sources de Reuters.

En février et mars, la Russie a fourni jusqu'à 30 000 tonnes d'essence et de diesel à l'Iran, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des données d'exportation.

Une troisième source a confirmé les échanges, mais n'a pas été en mesure de confirmer les volumes.

Tous les volumes ont été acheminés par rail depuis la Russie via le Kazakhstan et le Turkménistan. L'une des sources a déclaré que certaines cargaisons d'essence avaient été expédiées par camion depuis l'Iran vers les pays voisins, notamment l'Irak.

L'Iran est un producteur de pétrole et possède ses propres raffineries, mais sa consommation a récemment dépassé la production nationale de carburant, en particulier dans ses provinces septentrionales, a déclaré un négociant sur le marché des produits pétroliers d'Asie centrale.

La Russie a fourni de petits volumes de carburant à l'Iran par bateau-citerne via la mer Caspienne, comme cela a été le cas en 2018, ont déclaré deux négociants au fait de la question.

Les compagnies pétrolières russes sont actuellement intéressées par l'exportation de diesel et d'essence vers l'Iran par voie ferroviaire, car les exportations par voie maritime sont confrontées à des taux de fret élevés et à un plafond de prix imposé par les pays du G7.

Toutefois, les exportations ferroviaires se heurtent à des goulets d'étranglement le long de l'itinéraire, ont indiqué les sources.

"Nous nous attendons à ce que les livraisons de carburant à l'Iran augmentent cette année, mais nous constatons déjà plusieurs problèmes de logistique dus à la congestion des chemins de fer. Cela pourrait empêcher l'essor des exportations", a déclaré l'une des sources connaissant bien les approvisionnements vers l'Iran.