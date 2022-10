Exclusif-La Russie est prête à quitter l'accord sur les grains de la mer Noire, écrit à l'ONU avec des exigences.

L'accord, négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet, a ouvert la voie à la reprise par l'Ukraine des exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire, fermés depuis l'invasion russe. Moscou a obtenu des garanties pour ses propres exportations de céréales et d'engrais.

L'accord a permis d'éviter une crise alimentaire mondiale : La Russie et l'Ukraine sont deux des plus grands exportateurs de céréales au monde et la Russie est le premier exportateur d'engrais. Mais Moscou s'est plaint à plusieurs reprises de sa mise en œuvre, affirmant qu'elle rencontre toujours des difficultés à vendre des engrais et des denrées alimentaires.

Dans une interview accordée à Reuters, Gennady Gatilov, ambassadeur de la Russie auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que Moscou avait remis mercredi une lettre au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exposant une liste de plaintes. Les responsables de l'ONU sont attendus à Moscou dimanche pour discuter du renouvellement de l'accord.

"Si nous voyons que rien ne se passe du côté russe de l'accord - l'exportation de céréales et d'engrais russes - alors excusez-nous, nous devrons l'examiner d'une manière différente", a-t-il déclaré.

Il a refusé de rendre disponible une copie de la lettre. Un porte-parole des Nations Unies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

A la question de savoir si la Russie pourrait refuser de soutenir le renouvellement de l'accord sur les céréales en raison de ces préoccupations, il a répondu : "Il y a une possibilité... Nous ne sommes pas contre les livraisons de céréales, mais cet accord doit être équitable, il doit être appliqué de manière juste et équitable par toutes les parties."

Gatilov, un diplomate de carrière qui a été vice-ministre des affaires étrangères avant d'occuper le poste de Genève, a déclaré qu'il voyait s'éloigner les perspectives d'un règlement négocié de la guerre de près de huit mois en Ukraine. Il a cité ce qu'il a appelé des "actes terroristes" tels qu'une explosion sur un pont menant à la Crimée.

"Tout cela rend plus difficile l'obtention d'une solution politique", a-t-il déclaré.

Washington a déclaré que les affirmations de la Russie, qui prétend être ouverte à des pourparlers sur l'avenir de la guerre, ne sont que des "postures" alors qu'elle continue à frapper les villes ukrainiennes.

Interrogé sur la perspective d'une rencontre entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, M. Gatilov a déclaré qu'elle n'était pas envisageable compte tenu du niveau du soutien militaire américain à l'Ukraine. "Cela fait des Etats-Unis une partie du conflit", a-t-il déclaré.

Toutefois, il s'est montré plus optimiste quant aux autres résultats négociés, tels que l'accès à l'aide et un nouvel échange de prisonniers, les qualifiant de "possibles".