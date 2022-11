Exclusif - La Russie, frappée par les sanctions, demande à l'Inde des pièces pour des secteurs clés - sources

La liste, dont une version a été vue par Reuters à New Delhi, est provisoire et il est difficile de savoir combien d'articles seront finalement exportés et en quelle quantité, mais une source gouvernementale indienne a déclaré que la demande était inhabituelle par son ampleur.

L'Inde est désireuse de stimuler le commerce de cette manière, a déclaré la source, alors qu'elle tente de réduire un déficit commercial croissant avec la Russie. Certaines entreprises ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de tomber sous le coup des sanctions occidentales.

Une source industrielle à Moscou, qui a refusé d'être nommée en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a demandé aux grandes entreprises de fournir des listes de matières premières et d'équipements dont elles avaient besoin.

La source a ajouté que d'autres discussions seraient nécessaires pour convenir des spécifications et des volumes et que la démarche ne se limitait pas à l'Inde.

Le ministère russe de l'industrie et du commerce, les ministères indiens des affaires étrangères et du commerce et le bureau du premier ministre n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les demandes de la Russie ont été faites plusieurs semaines avant la visite du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, à Moscou à partir du 7 novembre, ont déclaré deux des sources indiennes. Il n'était pas immédiatement clair ce qui a été transmis par New Delhi à la Russie lors de cette visite.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi ne s'est pas joint aux pays occidentaux pour critiquer ouvertement Moscou pour la guerre en Ukraine, et a fortement augmenté ses achats de pétrole russe qui l'ont amorti d'une partie de l'impact des sanctions.

Lors de la visite à Moscou, M. Jaishankar a déclaré que l'Inde devait stimuler ses exportations vers la Russie afin d'équilibrer le commerce bilatéral qui penche désormais en faveur de la Russie.

Il était accompagné lors de la visite de hauts fonctionnaires chargés de l'agriculture, du pétrole et du gaz naturel, des ports et de la navigation, des finances, des produits chimiques et des engrais, et du commerce - ce qui, selon lui, montre l'importance des liens avec la Russie.

LES LUTTES DE LA RUSSIE

Les sanctions occidentales ont paralysé l'approvisionnement de certains produits cruciaux en Russie.

Les compagnies aériennes connaissent une pénurie aiguë de pièces détachées, car presque tous les avions sont de fabrication étrangère. Les pièces automobiles sont également en demande, les constructeurs automobiles mondiaux ayant quitté le marché.

Une source de l'industrie russe de la vente de voitures a déclaré que le ministère du commerce avait envoyé une liste des pièces automobiles nécessaires aux ministères et organismes d'État correspondants dans d'autres pays, dont l'Inde.

La liste des articles en provenance de Russie, qui compte près de 14 pages, comprend des pièces de moteur de voiture comme des pistons, des pompes à huile et des bobines d'allumage. Il y a également une demande pour des pare-chocs, des ceintures de sécurité et des systèmes d'info-divertissement.

Pour les avions et les hélicoptères, la Russie a demandé 41 articles dont des composants de trains d'atterrissage, des systèmes de carburant, des systèmes de communication et des systèmes d'extinction d'incendie, des gilets de sauvetage et des pneus d'aviation.

Figuraient également sur la liste les matières premières pour produire du papier, des sacs en papier et des emballages de consommation, ainsi que des matériaux et équipements pour produire des textiles, notamment des fils et des teintures, selon le document examiné par Reuters.

Les producteurs de métaux russes, comme le géant du nickel et du palladium Nornickel, ont déclaré que les sanctions occidentales et l'autosanction de certains fournisseurs ont rendu difficile pour les entreprises industrielles l'obtention d'équipements, de pièces de rechange, de matériaux et de technologies importés en 2022, ce qui constitue un défi pour leurs programmes de développement.

La liste comprend près de 200 articles de métallurgie.

La Russie est le plus grand fournisseur d'équipements militaires de l'Inde depuis des décennies et elle est le quatrième plus grand marché pour les produits pharmaceutiques indiens.

Mais avec la montée en flèche des achats de pétrole russe et les expéditions de charbon et d'engrais également importantes, l'Inde cherche des moyens de rééquilibrer le commerce, a déclaré la première source gouvernementale indienne.

Le commerce croissant de l'Inde avec la Russie

Les importations indiennes en provenance de Russie ont presque quintuplé pour atteindre 29 milliards de dollars entre le 24 février et le 20 novembre, contre 6 milliards de dollars au cours de la même période il y a un an. Les exportations, quant à elles, ont chuté à 1,9 milliard de dollars, contre 2,4 milliards de dollars, selon la source.

L'Inde espère porter ses exportations à près de 10 milliards de dollars au cours des prochains mois grâce à la liste de demandes de la Russie, selon la source gouvernementale.

Mais certaines entreprises indiennes hésitent à exporter vers la Russie par crainte d'être sanctionnées par l'Occident, le manque de clarté sur les paiements et les difficultés à décrocher une assurance.

"Il y a une hésitation parmi les exportateurs ... en particulier sur les articles sanctionnés", a déclaré Ajay Sahai, directeur général de la Fédération des organisations indiennes d'exportation (FIEO), un organisme soutenu par le ministère indien du commerce.

Sahai, qui est au courant de la demande de la Russie, a déclaré que même les petits et moyens exportateurs qui pourraient répondre à certaines des demandes et avaient déjà exporté vers l'Iran après les sanctions occidentales, n'étaient pas enthousiastes.

Les grands créanciers indiens sont également réticents à traiter des transactions commerciales directes en roupies avec la Russie, plusieurs mois après la mise en place du mécanisme, de peur d'être sanctionnés.

