Exclusif - La Russie prévoit de fortes réductions des exportations de pétrole en mars - sources

Le ministère russe de l'Énergie s'est refusé à tout commentaire. Le monopole russe des oléoducs, Transneft, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La Russie avait déjà annoncé son intention de réduire sa production de pétrole de 500 000 barils par jour en mars, soit 5 % de sa production ou 0,5 % de la production mondiale.

Les responsables russes ont déclaré que les réductions volontaires de la production en mars dureraient un mois et suivraient le début du plafonnement des prix occidentaux du pétrole russe le 5 décembre et des produits pétroliers le 5 février. La réduction sera effectuée à partir des niveaux de production de janvier.

Jusqu'à présent, la Russie a réussi à réacheminer la plupart de ses exportations de pétrole de l'Europe vers l'Inde, la Chine et la Turquie, qui se sont empressées d'acheter des barils bon marché et ont ignoré les sanctions occidentales.

Mais Moscou a eu du mal à réacheminer les exportations de produits raffinés hors d'Europe après que les raffineurs indiens, chinois et turcs aient inondé le marché de carburants produits à partir de pétrole russe.

Les responsables du Trésor américain ont déclaré que la décision russe de réduire la production de pétrole reflète son incapacité à vendre tout son pétrole.

Washington a déclaré avoir poussé à l'introduction de plafonds de prix pour limiter les revenus de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine, mais les avoir fixés suffisamment haut pour éviter une nouvelle flambée des prix mondiaux du pétrole.

"Les réductions des exportations semblent être plus profondes que les réductions de production prévues. Cela pourrait contribuer à faire remonter le prix du pétrole russe", a déclaré l'une des sources.

Le groupe G7 des nations industrialisées a convenu de plafonner le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril.

Le pétrole russe s'est négocié en dessous de ce niveau ces dernières semaines en raison de remises importantes et de taux de fret onéreux. Les prix de référence mondiaux du Brent se négocient à plus de 80 dollars le baril.

M. Poutine et d'autres responsables russes ont déclaré qu'ils refuseraient de vendre du pétrole aux pays qui respectent les plafonds et ont promis de prendre des mesures pour réduire les remises.

La première source a déclaré que Transneft avait informé au moins deux sociétés pétrolières qu'elles recevraient en mars 20 à 25 % de cargaisons en moins qu'elles ne l'avaient demandé, en provenance des ports occidentaux.

Les réductions au départ des ports de Primorsk et d'Ust-Luga sur la mer Baltique et de Novorossiisk sur la mer Noire s'élèveront à un quart des volumes de février, bien que certains ajustements puissent encore être effectués, a déclaré une autre source.

"Il n'est pas prévu de réduire les exportations du Pacifique", a déclaré la première source.

La Russie exporte normalement jusqu'à 10 millions de tonnes par mois ou 2,5 millions de bpj de brut de l'Oural depuis Primorsk, Ust-Luga et Novorossiisk et une réduction de 25 % représenterait jusqu'à 625 000 bpj si elle est confirmée par Transneft et acceptée par les compagnies pétrolières.