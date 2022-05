Exclusif - La Turquie "ne ferme pas la porte" à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, selon un conseiller d'Erdogan.

"Nous ne fermons pas la porte. Mais nous soulevons essentiellement cette question comme une question de sécurité nationale pour la Turquie", a déclaré à Reuters Ibrahim Kalin, qui est également le principal conseiller en politique étrangère du président, lors d'une interview à Istanbul.

Erdogan a surpris les membres de l'OTAN et les deux pays nordiques candidats à l'adhésion en déclarant vendredi qu'il n'était pas possible pour la Turquie de soutenir l'élargissement de l'alliance parce que la Finlande et la Suède abritent "de nombreuses organisations terroristes".

Tout pays souhaitant adhérer à l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord doit obtenir le soutien unanime des membres de l'alliance militaire. Les États-Unis et d'autres États membres ont tenté de clarifier la position d'Ankara.

La Suède et son partenaire militaire le plus proche, la Finlande, sont jusqu'à présent restés en dehors de l'OTAN, qui a été fondée en 1949 pour contrer l'Union soviétique pendant la guerre froide. Les deux pays se méfient de l'antagonisme de leur grand voisin, mais leurs préoccupations en matière de sécurité se sont accrues depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

On s'attend à ce que Stockholm suive l'exemple d'Helsinki et puisse demander l'adhésion à l'alliance militaire de 30 pays dès lundi.

M. Kalin a déclaré que le parti militant des travailleurs du Kurdistan (PKK) - désigné comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - collectait des fonds et recrutait en Europe et que sa présence était "forte, ouverte et reconnue" en Suède notamment.

"Ce qui doit être fait est clair : ils doivent cesser d'autoriser les points de vente, les activités, les organisations, les individus et autres types de présence du PKK à... exister dans ces pays", a déclaré Kalin.

"L'adhésion à l'OTAN est toujours un processus. Nous verrons comment les choses se passent. Mais c'est le premier point que nous voulons porter à l'attention de tous les alliés ainsi que des autorités suédoises", a-t-il ajouté. "Bien sûr, nous voulons avoir une discussion, une négociation avec nos homologues suédois".

UN POINT DE VUE MUTUEL

La Turquie, deuxième armée de l'OTAN, soutient officiellement l'élargissement depuis qu'elle a rejoint l'alliance dirigée par les États-Unis il y a 70 ans.

Pendant des années, elle a critiqué la Suède et d'autres pays européens pour leur traitement des organisations considérées comme terroristes par la Turquie, notamment les partisans du religieux islamique Fethullah Gulen, basé aux États-Unis.

L'article 5 du traité fondateur de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un pays de l'OTAN doit être considérée comme une attaque contre tous. Bien que la Suède et la Finlande entretiennent depuis longtemps des relations étroites avec l'OTAN, elles ne sont pas couvertes par sa garantie de sécurité.

La Turquie a critiqué l'invasion de la Russie, a aidé à armer l'Ukraine - qui n'est pas membre de l'OTAN - et a tenté de faciliter les pourparlers entre les parties mais s'oppose aux sanctions contre Moscou. Elle souhaite que l'OTAN "réponde aux préoccupations de tous les membres, et pas seulement de certains", a déclaré M. Kalin.

Interrogé sur le risque pour la Turquie d'être trop transactionnelle en temps de guerre, et alors que les opinions publiques finlandaise et suédoise sont favorables à l'adhésion à l'OTAN, il a répondu : "Cent pour cent de notre population est très mécontente de la présence du PKK et de FETO (gulénistes) en Europe."

"S'ils (la Finlande et la Suède) ont un public préoccupé par leur propre sécurité nationale, nous avons un public qui est tout aussi préoccupé par notre propre sécurité", a-t-il ajouté. "Nous devons voir cela d'un point de vue mutuel".

M. Kalin a déclaré que les vives critiques de la Russie à l'égard de la Finlande et de la Suède concernant leurs plans n'étaient pas un facteur déterminant dans la position de la Turquie.