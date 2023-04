La Co-operative Bank en est aux premiers stades de l'exploration d'options stratégiques, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier, ce qui pourrait donner le coup d'envoi à la consolidation des banques britanniques de taille moyenne, dont on parle depuis longtemps.

La banque travaille avec des conseillers de PJT Partners et de Fenchurch Advisory pour trouver des moyens de créer de la valeur pour ses propriétaires, ont déclaré deux de ces personnes. Outre les fusions et acquisitions, les options comprennent la vente de la banque et une introduction en bourse (IPO), ont déclaré les personnes.

La société ne sollicite pas activement d'offres en attendant que les conditions du marché s'améliorent, ont déclaré les personnes. L'une d'entre elles a évoqué la récente crise de confiance dans les institutions financières, déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

La banque pourrait procéder à une vente dès cette année, bien qu'aucune décision n'ait été prise, les délibérations n'en étant qu'à un stade préliminaire.

La rentabilité de la Co-op Bank et ses comptes de dépôt courants pourraient attirer des créanciers spécialisés nationaux qui dépendent de formes de financement plus coûteuses telles que l'épargne des clients, ont déclaré les personnes.

Parmi les candidats potentiels figurent OneSavings Bank, Aldermore (FirstRand), Paragon et Shawbrook, soutenu par des fonds d'investissement privés, ont déclaré deux des personnes interrogées.

Les représentants de Co-op Bank, Aldermore, OneSavings Bank, Paragon et Shawbrook se sont refusés à tout commentaire.

Le mois dernier, Nick Slape, PDG de la Co-op Bank, a déclaré au Mail on Sunday qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque intérêt pour un rachat, mais qu'il était possible que les choses changent au fur et à mesure du développement de l'entreprise.

"Cela va de pair avec le progrès. Si la banque progresse et que les performances s'améliorent, quelqu'un pourrait vouloir s'intéresser à nous", a-t-il déclaré.

D'après ses derniers comptes annuels, la Co-op Bank disposait d'un capital de près de 1,3 milliard de livres (1,61 milliard de dollars) à la fin du mois de décembre.

Son bilan fait état de plus de 28 milliards de livres d'actifs et d'un bénéfice avant impôt de 132,6 millions de livres pour 2022.

Des fonds spéculatifs, dont GoldenTree Asset Management et BlueMountain Capital, ont pris le contrôle de Co-op Bank de son ancien propriétaire, le Co-operative Group, dans le cadre d'un processus de restructuration en 2017.

La banque a exploré pour la dernière fois une vente à Cerberus Capital Management en 2020, mais les pourparlers ont finalement échoué, selon les rapports des médias à l'époque.

BlueMountain a ensuite vendu une participation minoritaire dans le groupe aux sociétés de capital-investissement JC Flowers & Co et Bain Capital en 2021.

Plus tard dans l'année, Co-op Bank a proposé une offre pour son rival national TSB Group, qui a été rejetée par la maison mère espagnole Banco Sabadell.

La Co-op Bank, dont les origines remontent à 1872, fournit actuellement des services bancaires à environ 2,7 millions de clients particuliers et à plus de 93 000 petites et moyennes entreprises, selon son rapport annuel.

Les banquiers s'attendent depuis longtemps à ce que les créanciers britanniques de taille moyenne se consolident afin de pouvoir concurrencer plus efficacement les grands acteurs tels que NatWest et Barclays, mais peu d'opérations ont été réalisées.

Toutefois, certains acteurs du marché pensent que la flambée des taux d'intérêt pourrait donner un nouvel élan aux fusions-acquisitions, car les clients craignent de placer leur argent ailleurs, à la recherche de rendements plus élevés ou d'un plus grand sentiment de décrochage.

(1 $ = 0,8066 livre)