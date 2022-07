Exclusif : La banque centrale de Taiwan procède à des ajustements "opportuns", mais pas à une hausse soudaine hors-cycle

Les banques centrales des Philippines et de Singapour ont procédé à des hausses de taux d'intérêt hors cycle ce mois-ci face à la pression inflationniste et avant une autre hausse attendue de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Jeudi, la Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans.

Lors de sa dernière réunion trimestrielle de fixation des taux, le 16 juin, la banque centrale de Taiwan a relevé son taux directeur pour la deuxième fois cette année, de 12,5 points de base (pb) pour le porter à 1,5 %. Sa prochaine réunion trimestrielle de fixation des taux est prévue pour le 22 septembre.

Une source informée sur le sujet, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à Reuters que la banque centrale sera très attentive aux "changements" de la situation économique et financière internationale et nationale, et qu'elle "adoptera des politiques monétaires appropriées en temps opportun."

Une deuxième source, également informée de la situation, a déclaré que la banque centrale examinerait les indicateurs économiques taïwanais, notamment l'inflation, les dépenses de consommation, les exportations et le chômage.

"Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y aura un mouvement trop rapide", a déclaré la source.

"La banque centrale n'a pas peur des rhinocéros gris - ce qu'elle craint le plus, ce sont les cygnes noirs, qui sont très difficiles à prévoir, comme le déclenchement soudain de la guerre Russie-Ukraine ou les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement."

"Les rhinocéros gris" font référence à des menaces très évidentes mais ignorées, tandis que les "cygnes noirs" sont des événements inattendus mais à fort impact.

La banque centrale a déjà procédé à des mouvements de taux hors cycle, comme lors de la crise financière mondiale de 2008-2009.

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les fondamentaux économiques de Taiwan sont bons, bien qu'il ait réduit les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année à moins de 4 % et qu'il pourrait les réduire à nouveau.

L'économie taïwanaise, qui dépend des exportations, a été soutenue par une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a rempli les carnets de commandes des fabricants de puces taïwanais. Mercredi, Taïwan a fait état de fortes commandes à l'exportation pour le mois de juin.

Pourtant, Ray Chou, chercheur à l'Academia Sinica, a déclaré que si la banque centrale de Taïwan n'augmentait pas le taux directeur en accord avec la Fed, cela mettrait davantage de pression sur le dollar taïwanais, qui s'est affaibli de 7 % par rapport au billet vert cette année. "Notre inflation n'est pas aussi grave qu'aux États-Unis, mais si nous ne suivons pas l'augmentation du taux, l'élargissement de l'écart exercera une pression de dévaluation sur le dollar de Taiwan."

Le taux d'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de Taïwan a atteint son plus haut niveau en près de 14 ans en juin, augmentant de 3,59 % par rapport à l'année précédente, ce qui dépasse les attentes du marché.

La lecture préliminaire de la croissance économique du deuxième trimestre sera publiée vendredi prochain, et les données de l'IPC de juillet suivront le 5 août.