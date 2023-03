La bourse de Shenzhen a demandé l'aide d'une société de technologie de renseignement pour détecter les fraudes et contrôler les cotations, ont déclaré des personnes ayant connaissance du dossier, alors que la Chine adopte des armes de haute technologie contre la criminalité et la corruption dans sa tentative d'attirer les investisseurs.

La bourse a testé la technologie d'EC Guard au cours des dernières semaines et le personnel a reçu une formation, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La bourse de Shenzhen n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. EC Guard a refusé d'être interviewé.

Cette initiative s'inscrit dans la lignée des réflexions de la bourse de Shanghai, dont le président a proposé cette semaine, lors d'une session parlementaire, de lutter contre la fraude à l'aide du big data et de l'intelligence artificielle.

La pression pour améliorer la technologie réglementaire, ou RegTech, dans l'industrie financière chinoise de 57 000 milliards de dollars s'est accrue à mesure que le gouvernement réforme les marchés de capitaux et éradique la corruption.

Le mois dernier, l'agence de lutte contre la corruption a déclaré qu'elle mettrait fin à la "porte tournante" des anciens régulateurs qui rejoignent les banques et tirent parti de leurs connexions réglementaires, tandis que le régulateur des valeurs mobilières - qui a déclaré avoir découvert près de 100 escroqueries comptables l'année dernière - a juré une "tolérance zéro" à l'égard de la corruption.

L'autorité de régulation elle-même a été entraînée dans une affaire de corruption très médiatisée en 2021, lorsqu'il a été établi qu'un ancien fonctionnaire avait réalisé des gains illégaux en investissant dans des candidats à l'introduction en bourse.

La Chine réforme également les règles relatives aux offres publiques initiales (IPO) afin d'accélérer les introductions en bourse. En temps utile, les bourses renforcent les processus de contrôle, a déclaré un banquier basé à Shanghai.

Les souscripteurs doivent examiner de plus près les documents de l'entreprise ainsi que les flux de trésorerie des dirigeants et les transactions connexes afin de s'assurer que les candidats à l'introduction en bourse peuvent passer les contrôles de santé rigoureux d'autorités de plus en plus avisées, a déclaré le banquier.

LE PALANTIR CHINOIS

EC Guard a été créée en 2002 sur le modèle de la société américaine d'analyse de données Palantir Technologies Inc, selon les documents déposés en août à la bourse par son partenaire commercial Xiamen Jihong Technology Co Ltd. Ses cinq principaux clients sont des départements de sécurité et d'application de la loi, a montré le dépôt.

En 2019, les États-Unis ont placé EC Guard sur leur liste dite d'entités, qui regroupe les entreprises soumises à des restrictions commerciales américaines pour des raisons telles que la sécurité nationale.

La bourse de Shenzhen n'a pas signé d'accord avec EC Guard mais, comme d'autres régulateurs et affiliés à des régulateurs, cherche de meilleurs outils pour nettoyer le marché des valeurs mobilières, a déclaré l'une des personnes.

La bourse a déjà beaucoup investi dans la RegTech. En 2021, Deloitte l'a aidée à construire un modèle de profil d'entreprise pour détecter les fraudes comptables.

EC Guard recueille des informations à partir de sources publiques, mais dispose d'une technologie capable d'explorer le deep web (sites web invisibles aux moteurs de recherche conventionnels) et le dark web (cyberespace crypté propice aux activités illicites), a expliqué l'une des personnes interrogées.

Grâce à cette technologie, EC Guard peut identifier les relations entre les utilisateurs, ce qui permet aux régulateurs d'identifier les activités illégales potentielles et de retrouver les actionnaires ultimes d'une entreprise pour s'assurer qu'ils sont des propriétaires légitimes, a déclaré cette personne.

La Bourse de Shanghai, la plus grande bourse du pays, a intensifié sa lutte contre la fraude en décembre avec une nouvelle génération de systèmes qui supervisent les échanges de titres.

Cai Jianchun, président de la bourse, a déclaré cette semaine que les agences gouvernementales devaient partager leurs données et que la lutte contre la fraude comptable nécessitait une technologie de pointe.

La bourse a révélé un investissement technologique d'environ 1,6 milliard de yuans (229,5 millions de dollars) en 2021, soit près du double de l'année précédente.

(1 $ = 6,9723 yuans chinois renminbi)