Les responsables de la campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris, ses alliés et ses partisans ont commencé à téléphoner pour s'assurer le soutien des délégués à sa candidature avant la Convention nationale du parti démocrate en août, selon plusieurs sources.

Cette campagne, qui a débuté peu après que le président Joe Biden a renoncé à se représenter dimanche, serait essentielle pour que Mme Harris remplace M. Biden sur le bulletin de vote du 5 novembre en tant que rivale du parti face au républicain Donald Trump.

"Beaucoup de gens y travaillent en ce moment", a déclaré une source au fait du dossier. "Elle a clairement indiqué qu'elle s'efforcerait de gagner leur soutien", a ajouté la source.

Environ 4 000 délégués démocrates, réunis à Chicago du 19 au 22 août, choisiront le candidat du parti démocrate. La plupart d'entre eux se sont engagés en faveur de M. Biden. Après son annonce abrupte, ils ne sont tenus par aucune loi ou règle du parti de soutenir qui que ce soit.

M. Biden était le candidat présomptif du parti, mais il n'a aucun pouvoir direct sur le choix du candidat officiel des délégués.

Mme Harris a besoin du soutien de 1 969 des 3 936 délégués démocrates pour obtenir sa nomination lors de la convention du mois d'août.

Des groupes de défense du droit à l'avortement, dont Emily's List et Reproductive Freedom for All, ont contacté les délégués afin de plaider en faveur de Mme Harris. La vice-présidente a été la première à défendre le droit à l'avortement dans l'administration Biden.

Le bureau du vice-président s'est refusé à tout commentaire.