Deux jours après qu'un homme a lancé un faux appel d'urgence au domicile de la candidate républicaine à la présidence, Nikki Haley, en Caroline du Sud, celle-ci a fait l'objet d'une deuxième tentative de "swatting", cette fois par quelqu'un qui a déclaré que Nikki Haley avait tué sa fille, selon un rapport d'incident consulté par Reuters.

Le 1er janvier, un adjoint du bureau du shérif du comté de Charleston s'est rendu au domicile de Nikki Haley, dans la ville de Kiawah Island, après qu'une personne a appelé le 911 en prétendant être au téléphone avec Nikki Haley, selon un rapport d'incident du bureau du shérif.

L'appelant a déclaré que Haley avait tiré sur sa fille, qui gisait dans une mare de sang, et qu'elle menaçait de se tuer elle-même, selon le rapport.

L'adjoint a parlé à une femme non identifiée à la porte d'entrée qui correspondait à la description de Haley et a rapidement conclu que l'appel était un canular, selon le rapport, que Reuters a reçu en réponse à une demande d'enregistrement des incidents de swatting au domicile de Haley. La tentative de swatting du 1er janvier n'a pas été signalée précédemment.

La campagne de Mme Haley n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mme Haley a déclaré dimanche à l'émission "Meet the Press" de la chaîne NBC qu'elle avait fait l'objet de deux tentatives d'infiltration, mais n'a pas précisé la date du deuxième incident ni les détails de ce qui s'est passé. "Ce n'était pas la première fois", a-t-elle déclaré à propos de l'incident du 30 décembre. "Je pense que cela s'est produit deux fois.

Le swatting consiste à faire de fausses déclarations à la police afin de déclencher une réaction potentiellement dangereuse de la part des agents. Les experts en application de la loi considèrent qu'il s'agit d'une forme d'intimidation ou de harcèlement qui est de plus en plus utilisée pour cibler des personnalités, y compris des fonctionnaires impliqués dans les affaires civiles et pénales contre Donald Trump. Mme Haley conteste l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre.

Reuters a rapporté samedi que le domicile de Mme Haley avait fait l'objet d'une alerte le 30 décembre, lorsqu'un homme a appelé le 911 en affirmant avoir tiré sur une femme et menacé de s'automutiler à son domicile. Les parents de Mme Haley, âgés de 87 et 90 ans, et leur concierge étaient à la maison à ce moment-là, selon les dossiers des forces de l'ordre.

Ces incidents font partie d'une vague de menaces violentes, d'alertes à la bombe et d'autres actes d'intimidation à l'encontre de fonctionnaires, de membres de l'appareil judiciaire et d'administrateurs électoraux depuis l'élection de 2020, qui ont alarmé les forces de l'ordre avant la course à la présidence des États-Unis de cette année.

Les cas de swatting se sont multipliés au cours des deux derniers mois, visant à la fois les alliés et les rivaux de M. Trump, qui fait campagne pour revenir à la Maison-Blanche.

Parmi les cibles figurent des personnalités qui se sont publiquement opposées à M. Trump, comme la secrétaire d'État du Maine, Shenna Bellows, une démocrate qui l'a exclu du scrutin des primaires de son État. Des juges et au moins un procureur chargés d'affaires contre M. Trump ont été visés. Mais des partisans de M. Trump, comme la représentante des États-Unis Marjorie Taylor Greene, ont également fait l'objet de tentatives de swatting.

Les canulars contre Mme Haley, qui défie M. Trump pour l'investiture républicaine à la présidentielle, ont eu lieu dans la ville de Kiawah Island, une communauté aisée et fermée de Caroline du Sud qui compte environ 2 000 habitants.