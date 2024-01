Le mois dernier, les autorités ont réagi à une fausse urgence au domicile de Nikki Haley, candidate républicaine à l'élection présidentielle, en Caroline du Sud, après qu'un homme a prétendu avoir tiré sur une femme et menacé de se faire du mal à son domicile, selon des documents municipaux obtenus par l'agence Reuters.

Cet incident de "swatting", qui n'avait pas été signalé auparavant, fait partie d'une vague de menaces violentes, d'alertes à la bombe et d'autres actes d'intimidation à l'encontre de fonctionnaires, de membres du corps judiciaire et d'administrateurs électoraux depuis l'élection de 2020, qui ont alarmé les forces de l'ordre à l'approche de l'élection présidentielle américaine de cette année.

Les cas de swatting ont augmenté au cours des deux derniers mois, ciblant à la fois les alliés et les rivaux de l'ancien président Donald Trump alors qu'il fait campagne pour revenir à la Maison Blanche. Parmi les cibles figurent des personnalités qui se sont publiquement opposées à M. Trump, comme la secrétaire d'État du Maine, Shenna Bellows, une démocrate qui l'a exclu du scrutin des primaires de son État. Des juges et au moins un procureur chargés d'affaires contre M. Trump ont été visés. Mais des partisans de M. Trump, comme la représentante américaine Marjorie Taylor Greene, ont également fait l'objet de tentatives de swatting.

Le canular contre Mme Haley, qui défie M. Trump pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle, a eu lieu le 30 décembre dans la ville de Kiawah Island, une communauté aisée et fermée d'environ 2 000 personnes.

La campagne de Mme Haley s'est refusée à tout commentaire.

Un inconnu a appelé le 911 et "a affirmé avoir tiré sur sa petite amie et menacé de se faire du mal alors qu'il se trouvait dans la résidence de Nikki Haley", a déclaré Craig Harris, directeur de la sécurité publique de Kiawah Island, aux autorités de la ville le 30 décembre, selon un courriel que Reuters a obtenu dans le cadre d'une demande d'information sur les menaces pesant sur la résidence de Nikki Haley. "Il a été déterminé qu'il s'agissait d'un canular [...]. Nikki Haley n'est pas sur l'île et son fils est avec elle".

Le swatting consiste à faire de fausses déclarations à la police afin de déclencher une réaction potentiellement dangereuse de la part des agents. Les experts en application de la loi considèrent qu'il s'agit d'une forme d'intimidation ou de harcèlement qui est de plus en plus utilisée pour cibler les personnalités politiques et les fonctionnaires impliqués dans les affaires civiles et pénales contre Trump.

Dans le courriel, M. Harris a indiqué qu'il était en contact avec la police de l'État de Caroline du Sud, le Bureau fédéral d'enquête et le chef de l'équipe de sécurité de Mme Haley. "Cet incident fait l'objet d'une enquête de la part de toutes les personnes concernées", a-t-il écrit. Le courriel ne mentionnait pas de suspect ni de motif potentiel. Dans un autre courriel obtenu par Reuters, un responsable du FBI en Caroline du Sud a indiqué à M. Harris et à d'autres représentants des forces de l'ordre que des agents fédéraux suivaient le canular téléphonique et avaient l'intention d'ouvrir une "évaluation de la menace" à ce sujet.

M. Harris, le FBI et la police de l'État n'ont pas commenté l'incident dans l'immédiat. Les forces de l'ordre n'ont pas identifié publiquement de suspect dans l'affaire Haley ou dans d'autres affaires de swatting très médiatisées.

Mme Haley et son mari ont acheté la résidence de Kiawah Island, d'une valeur de 2,4 millions de dollars, en octobre 2019, selon les registres immobiliers locaux.

Trump, célèbre pour sa rhétorique incendiaire, a exprimé sa fureur à l'égard de Haley ces dernières semaines. Elle a perdu les deux premières courses à l'investiture républicaine, dans l'Iowa et le New Hampshire, mais a refusé de se retirer de la course. Mme Haley a intensifié ses critiques à l'encontre de M. Trump, suggérant qu'il était trop vieux pour redevenir président et le qualifiant de "totalement déséquilibré".

Reuters a recensé au moins 27 incidents de swatting visant des politiciens, des procureurs, des responsables électoraux et des juges depuis novembre 2023, allant de fonctionnaires républicains de l'État de Géorgie à des canulars lancés ce mois-ci contre la résidence du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche.

Certains appels présentent des similitudes frappantes. Dans deux cas où Reuters a examiné des enregistrements d'appels au 911, une personne se présentant sous le nom de "Jamal" a appelé la police pour dire qu'elle avait tué sa femme.

L'un de ces incidents a visé le domicile du sénateur républicain Rick Scott en Floride le 27 décembre, quelques semaines après qu'il ait soutenu M. Trump, selon les archives de la police de Naples. "J'ai surpris ma femme en train de coucher avec un autre homme, alors j'ai pris mon AR-15 et je lui ai tiré trois fois dans la tête", a déclaré l'auteur de l'appel, faisant référence à un fusil semi-automatique très répandu. Les agents ont vérifié le domicile de Scott et ont conclu qu'il s'agissait d'un canular. Scott n'était pas chez lui au moment de l'appel.

"La voix de Jamal semblait être générée par un ordinateur ou artificielle", a écrit un responsable de la police de Naples dans le rapport d'incident.

Un appelant se présentant sous le nom de "Jamal" a également ciblé le sénateur républicain de l'État de Géorgie, John Albers, le 26 décembre, selon un rapport d'incident du département de la police de Roswell. Dans ce cas, l'appelant a dit qu'il avait tiré sur sa femme et a exigé 10 000 dollars, faute de quoi il se suiciderait également. Dans les deux cas, les appelants étaient de sexe masculin et parlaient avec un accent similaire, selon une analyse des enregistrements audio réalisée par Reuters.

L'appel du 7 janvier visant le secrétaire d'État du Missouri, Jay Ashcroft, un fervent partisan de Trump, présentait également certaines similitudes. L'appelant a dit à la police qu'il téléphonait de l'adresse du fonctionnaire dans la capitale de l'État, a déclaré qu'il avait tiré sur sa femme et a ajouté "qu'il allait se tuer et a raccroché au nez de l'opérateur", selon un rapport d'incident du département de la police de Jefferson City. M. Ashcroft, sa femme et ses enfants se trouvaient à la maison à ce moment-là, selon une déclaration du secrétaire d'État du Missouri.

Scott, Albers et Ashcroft n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Gabriel Sterling, haut fonctionnaire du bureau du secrétaire d'État de Géorgie, a déclaré que lorsque quelqu'un a appelé le 911 le 11 janvier pour signaler à tort une fusillade à son domicile de la banlieue d'Atlanta, 14 voitures de police, un camion de pompiers et une ambulance ont accouru chez lui. "Maintenant, je verrouille mes portes tous les soirs", a déclaré M. Sterling, un républicain qui a fait l'objet d'un torrent de menaces pour avoir dénoncé les fausses allégations de fraude électorale de M. Trump après l'élection de 2020. "C'est la réalité dans laquelle je vis maintenant", a-t-il déclaré lors d'une interview.

LES JUGES QUI S'OCCUPENT DES AFFAIRES DE TRUMP SONT VISÉS

Au cours des dernières semaines, des tactiques d'intimidation similaires ont été utilisées à l'encontre des juges et des procureurs impliqués dans des affaires contre M. Trump.

Le 11 janvier au petit matin, la police du comté de Nassau, à New York, a été informée de la présence d'une bombe au domicile d'Arthur Engoron, juge à la Cour suprême de Manhattan, qui préside le procès civil pour fraude intenté à M. Trump et à l'entreprise immobilière de sa famille. Selon le département de police du comté de Nassau, des policiers, y compris des démineurs, ont été dépêchés au domicile du juge dans la banlieue huppée de Great Neck, à Long Island, à 5h30 du matin.

Aucun engin explosif n'a été trouvé et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux rapport. Un porte-parole du système judiciaire de New York a refusé de commenter l'incident.

Quelques jours auparavant, la police de Washington avait répondu à un faux rapport faisant état d'une fusillade au domicile de la juge Tanya Chutkan, qui instruit l'affaire pénale dans laquelle M. Trump est accusé d'avoir tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020. Tard dans la soirée du 7 janvier, la police a été dépêchée au domicile, où une femme non identifiée les a informés qu'elle n'était pas blessée et qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison, selon un rapport d'incident examiné par Reuters. La police a inspecté le domicile et n'a pas trouvé d'engin explosif. L'U.S. Marshals Service, qui protège les juges et les procureurs fédéraux, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'incident.

D'autres alertes à la sécurité ont été provoquées par des canulars à la bombe.

Début janvier, pendant deux jours, des menaces à la bombe ont été envoyées aux capitales et aux palais de justice de plusieurs États, selon les médias et les autorités de ces États, notamment le Minnesota, l'Arkansas, le Maine, Hawaï, le Montana et le New Hampshire. Dans le Minnesota, les tribunaux de l'État ont reçu des alertes à la bombe par courrier électronique, mais les menaces ont été jugées fausses et n'ont pas bloqué les procédures judiciaires, ont déclaré des fonctionnaires du tribunal à Reuters. Le FBI a déclaré qu'il enquêtait sur ces menaces.

Dans un communiqué publié précédemment sur l'augmentation des incidents de swatting, le FBI a déclaré que les auteurs des faux appels utilisaient des tactiques telles que l'usurpation de l'identité de l'appelant "pour faire croire que l'appel d'urgence provient du téléphone de la victime".

Ces appels "sont dangereux pour les premiers intervenants et pour les victimes", car ils contiennent souvent de fausses informations selon lesquelles des otages ont été pris ou des bombes sont sur le point d'exploser, a déclaré le FBI. "La communauté est mise en danger lorsque les intervenants se précipitent sur les lieux, les éloignant des vraies urgences, et les agents sont mis en danger lorsque des résidents sans méfiance tentent de se défendre.

Les récents incidents de swatting font suite à une vague de menaces violentes à l'encontre du personnel électoral américain après l'élection de 2020, inspirées par les fausses allégations de vol d'élection de M. Trump. Reuters a documenté plus de 1 000 messages d'intimidation entre l'élection de 2020 et 2021 dans une série d'articles qui ont fait la chronique de la campagne de peur contre les administrateurs électoraux dans plus d'une douzaine d'États du champ de bataille. Un rapport publié jeudi par le Brennan Center for Justice de l'Université de New York indique que l'intimidation s'est poursuivie pendant une bonne partie de l'année dernière. Dans son enquête sur les législateurs des États, achevée en octobre 2023, 43 % d'entre eux ont déclaré avoir été menacés au cours des trois dernières années.

La vague de menaces coïncide avec la vague de violence politique la plus soutenue aux États-Unis depuis les années 1970, selon une enquête de Reuters réalisée l'année dernière. Ce rapport fait état d'au moins 232 actes de violence à caractère politique depuis que les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Les événements allaient des émeutes aux rixes lors de manifestations politiques, en passant par des passages à tabac et des meurtres.

(Alexandra Ulmer a fait un reportage à San Francisco. Peter Eisler et Linda So ont fait un reportage à Washington. Reportage complémentaire de Ned Parker à New York. Rédaction : Jason Szep)