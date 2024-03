Selon un sondage réalisé par Reuters/Ipsos, la cote de popularité du président américain Joe Biden a légèrement augmenté au cours du mois dernier, alors qu'un plus grand nombre d'Américains ont désigné l'extrémisme et les menaces pesant sur la démocratie comme leur principale préoccupation à l'approche des élections du 5 novembre.

Deux cinquièmes des Américains interrogés ont déclaré qu'ils approuvaient la performance de M. Biden, tandis que 56 % ont déclaré qu'ils la désapprouvaient. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport au sondage du mois dernier, qui montrait que 37 % des personnes interrogées approuvaient M. Biden, ce qui est proche du niveau le plus bas de sa présidence.

Le sondage en ligne a été réalisé du 22 au 24 mars, après le discours annuel de M. Biden sur l'état de l'Union devant le Congrès, où il a prononcé un discours énergique défiant les républicains et destiné à apaiser les inquiétudes concernant son âge et sa vigueur.

M. Biden, âgé de 81 ans, brigue un second mandat et devrait affronter l'ancien président Donald Trump, âgé de 77 ans, lors des élections.

Un nombre légèrement plus important de personnes interrogées ont également exprimé des inquiétudes concernant l'extrémisme politique ou les menaces pour la démocratie, 23 % d'entre elles ayant déclaré qu'il s'agissait de leur principale préoccupation, contre 21 % le mois dernier.

Plus d'un tiers des démocrates - 36 % - ont déclaré qu'il s'agissait de leur principale préoccupation, tandis que 11 % des républicains et un quart des électeurs indépendants ont fait de même.

M. Trump a affirmé, sans preuve, que l'élection de 2020 lui avait été volée, notamment dans un discours enflammé peu avant que des centaines de ses partisans ne prennent d'assaut le Capitole des États-Unis en 2021. Cinq personnes sont mortes.

M. Trump est confronté à plusieurs procédures judiciaires, dont certaines sont liées à son rôle dans la tentative d'annulation des résultats de l'élection de 2020.

Lors de sa campagne, M. Trump a déclaré qu'il libérerait les personnes emprisonnées pour leur rôle dans l'attentat du 6 janvier et les a qualifiées d'"otages". Il a également fait une série de déclarations racistes et incendiaires au cours de sa dernière campagne électorale.

Les autres questions les plus importantes pour les électeurs sont l'économie, que 19 % des personnes interrogées considèrent comme le problème le plus important pour le pays, et l'immigration, que 17 % des personnes interrogées citent comme étant le problème principal.

Si 32 % des électeurs républicains ont déclaré que l'immigration était leur principale préoccupation, ce chiffre est en baisse par rapport au sondage du mois dernier, qui montrait que 38 % des républicains considéraient l'immigration comme le principal problème du pays.

Les électeurs désapprouvent largement les institutions du pays.

La plupart des personnes interrogées ont une opinion défavorable de la Chambre des représentants (65 %), du Sénat (60 %) et de la Cour suprême (56 %).

La Réserve fédérale est la seule institution qui recueille l'assentiment d'une majorité, 53 % des personnes interrogées ayant une opinion favorable.

La banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt depuis mars 2022 pour tenter de réduire l'inflation, mais elle les a maintenus inchangés depuis juillet et devrait les réduire dans le courant de l'année.

Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses en ligne de 1 021 adultes, sur la base d'un échantillon national représentatif, avec une marge d'erreur d'environ 3 points de pourcentage.