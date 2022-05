Exclusif : La directrice du Trésor américain, Mme Yellen, et le tsar du commerce, M. Tai, ne sont pas d'accord sur les tarifs douaniers chinois.

Les responsables de l'administration de M. Biden débattent depuis des mois de l'avenir des droits de douane allant jusqu'à 25 % sur des centaines de milliards de dollars d'importations en provenance de Chine imposés par l'ancien président Donald Trump et qui ont coûté des milliards aux entreprises américaines.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, fait partie de ceux qui veulent réduire un grand nombre de ces droits de douane, tandis que la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, veut attendre une stratégie commerciale plus large pour la Chine qui porte sur la protection des emplois américains et le comportement de la Chine sur les marchés mondiaux, selon des sources. Cette approche pourrait même inclure de nouveaux tarifs stratégiques.

Ce clivage clair est rare dans une Maison Blanche qui a fait de l'établissement d'un front unifié une partie de son approche fondamentale pour gouverner la plus grande économie du monde.

Pour ajouter de l'huile sur le feu, les syndicats qui sont cruciaux pour les campagnes des démocrates en novembre sont opposés à l'assouplissement des tarifs pour le moment, a déclaré un conseiller. M. Biden a personnellement dit aux dirigeants syndicaux qu'ils seraient impliqués dans toute décision finale concernant les tarifs douaniers.

L'inflation a grimpé de 8 % au cours de l'année dernière, mettant la pression sur Biden et la Réserve fédérale pour faire baisser les coûts de l'épicerie, de l'essence et d'autres biens de consommation. Les démocrates de Biden doivent faire face à des combats difficiles lors des élections de mi-mandat de novembre pour conserver le contrôle du Congrès.

L'administration estime qu'il existe peu de solutions à court terme pour lutter contre l'inflation - un problème qu'elle espérait initialement temporaire - au milieu des dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement, des coûts élevés de la main-d'œuvre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des blocages du COVID-19 en Chine.

La réduction des tarifs douaniers est l'une des dernières mesures importantes qu'elle pourrait prendre et qui pourrait réduire les coûts de manière significative, selon les économistes à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration.

Mme Yellen a déclaré publiquement que les réductions tarifaires "valent la peine d'être envisagées" pour leurs "effets souhaitables" sur la baisse de l'inflation aux États-Unis, faisant écho aux commentaires de Daleep Singh, conseiller adjoint de M. Biden en matière de sécurité nationale.

Mme Yellen estime que certains des tarifs douaniers ne sont pas dans l'intérêt économique des États-Unis et coûtent aux consommateurs, indépendamment de l'argument de l'inflation, selon une personne familière avec les discussions.

Le Peterson Institute for International Economics a conclu que la réduction des tarifs douaniers de la Chine pourrait réduire l'inflation de 1,3 point de pourcentage, soit 797 dollars par ménage. M. Tai a publiquement remis en question ces conclusions en les qualifiant de "quelque chose entre la fiction et un exercice académique intéressant" et a appelé à considérer les tarifs douaniers à travers une "lentille stratégique".

L'administration Biden a officiellement lancé le mois dernier un examen des tarifs douaniers chinois imposés par Trump en 2018 et 2019. Les tarifs douaniers ont commencé sur 50 milliards de dollars de biens industriels stratégiques pour punir la Chine pour des transferts de technologie forcés et le vol de propriété intellectuelle, mais après que la Chine ait riposté, ils ont gonflé à 370 milliards de dollars, couvrant des t-shirts, des vélos, des jouets, des revêtements de sol et d'autres biens.

Cet examen pourrait prendre des mois, avec une période de commentaires publics entre le 5 juillet et le 22 août avant toute décision finale...

Certains experts du commerce disent qu'un moyen plus rapide de soulager l'inflation est d'élargir le nombre d'exclusions accordées aux importateurs de produits chinois. Des milliers d'entre elles ont expiré lorsque M. Biden a pris ses fonctions, mais M. Tai n'a relancé les exclusions que sur 352 d'entre elles, et plus de 140 législateurs américains ont demandé que la liste soit élargie.

Les conseillers politiques ont également été divisés, certains voyant le risque de s'aliéner les syndicats ou d'autres faucons de la Chine dans des champs de bataille politiques clés, et d'autres soutenant que la suppression des droits de douane pour réduire l'inflation bénéficierait d'un large soutien dans un pays où la hausse des coûts est devenue le principal enjeu politique.

Tai pense que la disposition des tarifs douaniers sur la Chine doit être décidée dans le cadre d'une stratégie commerciale globale avec la Chine qui adopte une approche plus stratégique, a déclaré une personne familière avec les conversations. Une action rapide et unilatérale était peu probable.

Le clivage entre Yellen et Tai va probablement forcer Biden à prendre une décision d'ici le milieu de l'été, selon une personne en contact avec les responsables de l'administration.