Exclusif - La fermeture de Shanghai retarde l'achat de dollars et donne un répit au yuan en baisse.

Les entreprises chinoises cotées à l'étranger doivent généralement acheter des dollars pour payer leurs actionnaires étrangers de juin à août, et commencent généralement à le faire en mai. Les retards de cette année soulageront la pression sur le yuan et certains traders affirment que cela constitue un coussin, empêchant la monnaie de chuter à un rythme encore plus rapide.

Si certains paiements ont pu être extraits des bilans des entreprises, beaucoup doivent encore passer par les banques pour acheter des devises étrangères et trois sources bancaires ont déclaré que les restrictions de mobilité COVID-19 à Shanghai, le centre financier et commercial de la Chine, rendaient les formalités très difficiles.

D'habitude, les entreprises enregistrent et déclarent de tels paiements de dividendes aux régulateurs et annoncent les détails du plan dans les divulgations pertinentes avant de faire des demandes aux banques pour des transferts d'argent transfrontaliers, selon les sources.

Elles ont déclaré que certains représentants d'entreprises ont dit aux créanciers qu'ils n'étaient pas en mesure de signer les documents que les banques exigent pour procéder aux achats et aux paiements car les dirigeants étaient confinés chez eux.

"Certaines entreprises ont discuté et sont venues demander aux banques des solutions possibles", a déclaré un banquier senior ayant une connaissance directe de la situation mais qui, comme deux autres, a requis l'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à en discuter publiquement.

Ils ont ajouté que certains cadres avaient accès aux services bancaires en ligne de l'entreprise à leur domicile, mais que beaucoup d'entre eux n'avaient pas leurs timbres officiels de l'entreprise conservés sous clé au bureau.

En Chine, la pratique commerciale traditionnelle consistant à apposer sur les documents le cachet officiel rouge de l'entreprise confère aux contrats et aux transactions une légalité.

Le blocage rappelle les défis imposés aux institutions financières occidentales en 2020, lorsque les blocages ont poussé les souscripteurs de la Lloyds de Londres à abandonner les traditionnelles transactions en face à face au profit d'emails et d'approbations en ligne.

Les restrictions de la Chine sont plus strictes et plus importantes. Bien qu'il soit tôt dans la saison des dividendes, les banques affirment que la demande de dollars pendant cette période - environ 70 milliards de dollars l'année dernière - est à peu près nulle alors qu'elle aurait normalement commencé à s'accélérer à la mi-mai.

"La paperasse est apparemment restée bloquée", a déclaré un banquier spécialisé dans les opérations de change.

SLOWDOWN

Quarante et une villes chinoises étaient sous une forme ou une autre de verrouillage au 10 mai, affectant près de 300 millions de personnes, a indiqué Nomura dans une obligation de recherche publiée cette semaine, estimant que ces villes contribuent à environ 30 % du produit intérieur brut du pays.

Shanghai a mis la grande majorité de ses 25 millions de résidents en confinement depuis le 28 mars. La plupart des entreprises et des activités restent largement arrêtées et la ville est très prudente dans l'assouplissement des mesures strictes de confinement du virus.

Les retards dans la demande de devises des entreprises, même s'ils ne sont que temporaires, semblent grever les liquidités et réduire les volumes d'échanges sur le marché interbancaire.

La hausse du billet vert et la morosité des perspectives économiques de la Chine ont fait chuter le yuan de plus de 6 % par rapport au dollar en quatre semaines - la plus forte baisse depuis des décennies.

"Le processus (d'achat de devises) devient plus lent, mais le montant total des paiements de dividendes reste le même", a déclaré Xing Zhaopeng, stratège principal pour la Chine chez ANZ.

Les sociétés chinoises cotées à Hong Kong ont versé plus de 70 milliards de dollars de dividendes en 2021, selon les données officielles. Le volume pourrait encore grimper à environ 680 milliards de dollars hongkongais (87 milliards de dollars) cette année, selon les calculs de Reuters basés sur les données préliminaires de Refinitiv.

"Nous ne nous attendons pas à une intensification matérielle des contrôles de capitaux, même si nous pensons que le verrouillage prolongé et les mesures de confinement COVID plus strictes créeront quelques perturbations partielles", a déclaré Becky Liu, responsable de la stratégie macroéconomique de la Chine chez Standard Chartered.

"Alors qu'une hausse des paiements de dividendes augmentera le besoin de dollars, les dépôts importants de devises en Chine fourniront probablement un solide coussin et réduiront le besoin de nouvelles conversions."

(1 $ = 7,8499 dollars de Hong Kong)