Exclusif-La "fintech" Chime prépare une IPO avec Goldman Sachs-sources

par Krystal Hu, Anirban Sen et David French

22 janvier (Reuters) - La société américaine de technologie financière Chime Financial a sollicité Goldman Sachs Group en vue d'une importante introduction à la Bourse de New York, ont déclaré des sources proches du dossier.

Cette "fintech" pourrait être valorisée près 40 milliards de dollars (35 milliards d'euros), ont ajouté les sources, alors que sur la base de son dernier tour de financement réalisé en août par Sequoia Capital sa valeur était estimée à environ 25 milliards de dollars.

Sollicité, un porte-parole de Chime a démenti être conseillé par Goldman Sachs Group, qui a lui-même refusé tout commentaire.

Vendredi, dans un communiqué le porte-parole de Chime avait déclaré: "Même si Chime a l'intention d'être un jour une société cotée en Bourse, nous n'avons pris aucune décision en matière de souscripteurs et n'avons pas de projets immédiats pour une introduction en Bourse."

Créé en 2012 par Chris Britt et Ryan King, respectivement anciens cadres chez Visa et chez Comcast, Chime propose des services, dont des découvertes gratuits, via des partenariats avec des banques physiques. La fintech se rémunère notamment auprès de Visa lorsque les clients utilisent leurs cartes de crédit et de débit Chime. (Reportage Krystal Hu et David French à New York et Anirban Sen à Bangalore; version française Claude Chendjou)