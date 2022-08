Exclusif-La pénurie de vaccins infantiles contre le rotavirus frappe quatre pays africains

L'Organisation mondiale de la santé estime que jusqu'à 200 000 enfants meurent chaque année de cette infection hautement contagieuse, qui est la principale cause mondiale de gastro-entérite grave et déshydratante chez les enfants de moins de cinq ans.

Les responsables du Kenya, de la Tanzanie, du Sénégal et du Cameroun n'avaient pas de réponse immédiate aux demandes de commentaires de Reuters.

GSK a confirmé qu'il y a un manque d'environ 4 millions de doses de son vaccin Rotarix cette année, avec une baisse à 42 millions contre 46 millions attendus.

Le fabricant britannique de médicaments avait déjà réduit ses livraisons convenues de 10 millions par an pour la période 2022-2028, a indiqué Gavi, l'Alliance pour les vaccins.

GSK a reconnu la baisse de l'approvisionnement et a déclaré qu'elle poursuivait ses plans pour combler le déficit.

"GSK a communiqué à Gavi plus tôt cette année sur les défis de fabrication menant à une baisse non planifiée et à court terme de la production de Rotarix pour 2022, pour laquelle des plans d'atténuation prioritaires sont entièrement en place", a déclaré un porte-parole de GSK à Reuters.

GSK n'a pas donné d'autres détails sur les problèmes de fabrication ou sur les plans mis en place.

Gavi a déclaré qu'en plus de la baisse de l'approvisionnement en Rotarix en 2022, il y aura également des retards de livraison.

Une source proche des négociations entre les deux parties a déclaré comprendre que les retards étaient dus aux absences du personnel pendant la pandémie COVID-19. GSK n'a pas donné plus de détails.

COUP DUR POUR L'IMMUNISATION

Les problèmes d'approvisionnement sont un coup dur pour les services de santé nationaux qui s'efforcent de regagner le terrain perdu sur les vaccinations de routine des enfants pendant la pandémie de coronavirus.

L'UNICEF, l'agence d'aide aux enfants au sein des Nations Unies, a déclaré que les perturbations du COVID-19 représentaient le plus grand pas en arrière en une génération pour les vaccinations infantiles.

"C'est au-delà de la normale... et dans un environnement où les pays sont déjà en difficulté. C'est un moment vraiment malheureux", a déclaré Andrew Jones, chef du centre des vaccins à la division des approvisionnements de l'UNICEF, à propos de la pénurie de rotavirus.

"Il y aura des enfants manqués", a-t-il ajouté dans une interview.

L'UNICEF travaille avec Gavi pour aider à fournir des vaccins antirotavirus aux pays les plus pauvres, aux côtés des gouvernements nationaux. Les deux organisations ont déclaré qu'elles tentaient d'échanger des vaccins fabriqués par d'autres fabricants, ou provenant de pays disposant de doses de réserve.

Rotarix est administré en deux doses orales aux nourrissons à partir de l'âge de 6 semaines. Une deuxième dose doit être administrée au moins 4 semaines après la première, et au plus tard à 24 semaines, ce qui ajoute à la pression temporelle sur les inoculations.

Gavi a déclaré qu'il y avait également des retards avec un autre vaccin contre le rotavirus, Rotavac, fabriqué par Bharat Biotech, qui étaient liés à des "procédures réglementaires", bien que le problème ne soit pas aussi important.

Bharat Biotech n'avait pas de commentaire immédiat.