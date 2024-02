La police chinoise travaille dans l'atoll reculé de Kiribati, voisin d'Hawaï dans l'océan Pacifique, avec des agents en uniforme qui participent à la police de proximité et à un programme de base de données sur la criminalité, ont déclaré des responsables de Kiribati à l'agence Reuters.

Kiribati n'a pas annoncé publiquement l'accord de police avec la Chine, qui intervient alors que Pékin renouvelle ses efforts pour développer les liens de sécurité dans les îles du Pacifique, dans le cadre d'une rivalité croissante avec les États-Unis.

Kiribati, une nation de 115 000 habitants, est considérée comme stratégique malgré sa petite taille, car elle est relativement proche d'Hawaï et contrôle l'une des plus grandes zones économiques exclusives du monde, couvrant plus de 3,5 millions de kilomètres carrés (1,35 million de miles carrés) dans le Pacifique. Elle accueille une station japonaise de repérage par satellite.

Le commissaire de police par intérim de Kiribati, Eeri Aritiera, a déclaré à Reuters que la police chinoise sur l'île travaillait avec la police locale, mais qu'il n'y avait pas de commissariat de police chinois à Kiribati.

"L'équipe de la délégation de la police chinoise travaille avec le service de police de Kiribati - pour aider le programme de police de proximité et les arts martiaux (Tai Chi) Kung Fu, et le département informatique pour aider notre programme de base de données sur la criminalité", a-t-il déclaré dans un courriel.

L'ambassade de Chine à Kiribati n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rôle de sa police. Dans un message publié en janvier sur les réseaux sociaux, l'ambassade a nommé le chef du " poste de police chinois à Kiribati ".

M. Aritiera, qui a assisté à une réunion en décembre entre le ministre chinois de la sécurité publique, Wang Xiaohong, et plusieurs responsables de la police des îles du Pacifique à Pékin, a déclaré que Kiribati avait demandé l'assistance de la Chine en matière de police en 2022.

Une douzaine de policiers chinois en uniforme sont arrivés l'année dernière pour une rotation de six mois.

"Ils ne fournissent que les services dont le service de police de Kiribati a besoin ou qu'il demande", a déclaré M. Aritiera.

Le bureau du président des Kiribati n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LA CHINE CHERCHE À ÉTABLIR DES LIENS AVEC LA POLICE

Les efforts de la Chine pour conclure un accord commercial et de sécurité à l'échelle de la région, où elle est un important bailleur de fonds pour les infrastructures, ont été rejetés par le Forum des îles du Pacifique en 2022.

Toutefois, la police chinoise est déployée dans les Îles Salomon depuis 2022, après que les deux pays ont signé un pacte de sécurité secret critiqué par Washington et Canberra, qui considèrent qu'il compromet la stabilité régionale.

Graeme Smith, expert du Pacifique à l'Australian National University, a déclaré que la Chine cherchait à étendre son influence sur la diaspora chinoise et que la police était "des yeux et des oreilles très utiles" à l'étranger.

"Il s'agit d'un contrôle extraterritorial", a-t-il déclaré. La police chinoise aurait également "des yeux sur la politique intérieure de Kiribati et sur ses partenaires diplomatiques".

M. Aritiera a déclaré que la police chinoise n'était pas impliquée dans la sécurité des citoyens chinois sur l'île, et une source de l'ambassade chinoise a nié l'existence d'un poste de police chinois.

L'ambassadeur de Chine en Australie a déclaré le mois dernier que la Chine avait pour stratégie d'établir des liens de police avec les pays insulaires du Pacifique afin de contribuer au maintien de l'ordre social, ce qui ne devrait pas inquiéter l'Australie.

Les Kiribati sont passées de Taïwan à Pékin en 2019, le président Taneti Maamau encourageant les investissements chinois dans les infrastructures. Des élections nationales auront lieu cette année.

La Chine a construit une grande ambassade sur l'île principale et envoyé des équipes agricoles et médicales. Elle a également annoncé son intention de reconstruire une piste d'atterrissage militaire américaine datant de la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Kanton, aux Kiribati, ce qui a suscité l'inquiétude de Washington. La piste d'atterrissage n'a pas été construite.

L'île Kiritimati des Kiribati est située à 2 160 km (1 340 miles) au sud d'Honolulu.

Les États-Unis ont riposté en s'engageant en octobre à moderniser le quai de l'île de Kanton, une ancienne base militaire américaine, et ont déclaré qu'ils souhaitaient ouvrir une ambassade à Kiribati.

Meg Keen, directrice du programme des îles du Pacifique de l'Institut Lowy, a déclaré que la Chine avait des ambitions en matière de sécurité dans la région.

"L'Australie et les États-Unis sont préoccupés par cette perspective, à Kiribati et dans toute la région, et prennent des mesures pour protéger leur position", a-t-elle déclaré.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plus grande nation insulaire du Pacifique, a déclaré ce mois-ci qu'elle n'accepterait pas une offre chinoise d'assistance policière et de technologie de surveillance, après que la nouvelle qu'elle négociait un accord de police avec la Chine a suscité des critiques de la part de ses partenaires traditionnels en matière de sécurité, les États-Unis et l'Australie.