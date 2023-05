Le gouvernement polonais doit s'assurer que ses politiques fiscales soutiennent la lutte contre l'inflation, a déclaré à Reuters le directeur régional du Fonds monétaire international, quelques jours après que les nationalistes au pouvoir en Pologne aient promis de nouvelles hausses de la protection sociale avant les élections.

Le chef du parti Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a annoncé dimanche que l'allocation familiale existante, dite "500+", serait augmentée à partir de janvier si le PiS remporte les élections prévues en octobre ou en novembre.

Geoff Gottlieb, représentant régional principal du FMI pour l'Europe centrale, orientale et du Sud-Est, a mis en garde contre le risque que la politique budgétaire alimente l'inflation et oblige ainsi la politique monétaire à rester plus longtemps restrictive.

"Nous pensons que la politique fiscale polonaise peut contribuer davantage à réduire l'inflation", a-t-il déclaré dans une interview. "Une nouvelle impulsion budgétaire renforcerait probablement les pressions inflationnistes et pourrait également nécessiter un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Se référant spécifiquement aux plus de 500 augmentations proposées pour les aides sociales, il a déclaré qu'elles n'étaient pas le moyen le plus efficace d'aider les ménages les plus pauvres parce que l'éligibilité était universelle, ce qui réduisait le montant disponible pour ceux qui en avaient le plus besoin.

"Pour aider les plus vulnérables à compenser leur perte de pouvoir d'achat, nous recommandons aux gouvernements de donner la priorité au soutien temporaire, ciblé sur les plus vulnérables, idéalement sous la forme de transferts en espèces", a-t-il déclaré.

Le programme 500+ a aidé le PiS à remporter les élections en 2015. Avec une croissance des prix à deux chiffres dans la plus grande économie d'Europe émergente, les économistes du secteur privé ont mis en garde contre les risques inflationnistes de la mesure proposée.

Après avoir maintenu le taux de référence à 6,75 % la semaine dernière, le gouverneur de la banque centrale, Adam Glapinski, a déclaré qu'il espérait pouvoir commencer à discuter des réductions de taux à la fin de l'année, bien que la banque n'ait pas officiellement fermé la porte à des hausses de taux.

M. Gottlieb a déclaré que l'inflation polonaise, qui représente environ six fois le niveau cible, ralentirait "très progressivement" et ne reviendrait à la cible qu'à la fin de l'année 2025, ce qui soulève le risque d'un désancrage des attentes en matière d'inflation et d'un enracinement d'une inflation élevée.

"Nous recommandons au Conseil de la politique monétaire de reprendre le resserrement de la politique monétaire si les indicateurs clés - la dynamique de l'inflation de base, la croissance des salaires et l'économie - ne ralentissent pas comme prévu", a-t-il déclaré, exhortant le Conseil de la politique monétaire à indiquer clairement que les discussions sur les réductions étaient prématurées.

La Commission européenne prévoit que le taux d'inflation moyen de la Pologne sera de 6 % l'année prochaine, soit le taux le plus élevé de l'Union européenne, alors qu'il devrait être près de deux fois plus élevé cette année.