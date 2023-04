La prochaine émission de dette souveraine de l'Angola sera une obligation ESG d'un montant maximum d'un milliard de dollars, a déclaré jeudi à Reuters la ministre des Finances, tout en ajoutant que le gouvernement du producteur de pétrole d'Afrique australe ne ferait pas appel au marché cette année.

L'Angola, comme d'autres pays africains à marché frontalier, a été exclu des marchés de capitaux internationaux depuis le début de l'année dernière. Il a émis des obligations en dollars pour la dernière fois à la fin de 2019 pour financer ses réformes économiques ambitieuses.

Mais les rendements de ses obligations ont grimpé à environ 30 % lors de la déroute du marché COVID-19 en mars 2020.

Lors d'une interview en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déclaré que le gouvernement avait désormais approuvé un cadre pour l'émission de la dette dite environnementale, sociale et de gouvernance.

Ce cadre sera probablement publié ce mois-ci, a-t-elle ajouté.

"Nous sommes ouverts à l'obtention de financements de la part de quiconque souhaiterait participer", a-t-elle déclaré. "Nous savons déjà comment procéder à des émissions d'euro-obligations [...]. Mais toute émission ESG sera la première pour nous, nous voulons donc commencer par le travail difficile."

Toutefois, elle a déclaré que l'Angola attendrait que les conditions du marché s'améliorent avant de revenir sur le marché.

"Nous sommes très prudents quant au moment d'entrer sur les marchés parce que nous voulons stabiliser notre dette", a-t-elle déclaré.

UNE HAUSSE TEMPORAIRE DU PÉTROLE

Daves de Sousa a déclaré que les efforts récents visant à attirer de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et gazier du pays membre de l'OPEP commençaient à se refléter dans la production de pétrole.

"Nous aurons une légère augmentation (l'année prochaine) mais toujours moins de 1,5 (million de barils par jour), je pense. Ensuite, nous commencerons à observer une légère réduction", a-t-elle déclaré, ajoutant que la production actuelle s'élevait à environ 1,12 million de bpj.

Au-delà de 2024, la production devrait se stabiliser autour de 1 million de bpj.

Le pétrole constitue la majeure partie des revenus du gouvernement angolais, et Daves de Sousa a déclaré qu'il utilisait un prix de référence de 75 dollars le baril pour calculer son budget.

"En dessous de 70 dollars, la situation commence à devenir inconfortable et nous devrions prendre certaines mesures, comme le gel de certaines dépenses. Dans le pire des cas, avec un baril à 50 dollars, nous devrions présenter un budget supplémentaire", a-t-elle déclaré.

Le gouvernement du président Joao Lourenco, arrivé au pouvoir en 2017, s'est lancé dans une ambitieuse campagne de réforme de l'ancienne nation communiste, y compris une campagne de privatisation, au moins en partie, des entreprises publiques.

Cette stratégie progresse, a déclaré Daves de Sousa. Toutefois, les projets de privatisation partielle de la compagnie pétrolière nationale Sonangol progressent lentement en raison de la nécessité de s'assurer que tous ses actifs sont pris en compte avant une double cotation prévue en Angola et sur un marché boursier étranger qui n'a pas encore été choisi.

"Nous espérons que la situation sera stabilisée d'ici un an, voire deux dans le pire des cas", a déclaré Daves de Sousa. "Nous devons y remédier... Malgré tout, c'est une bonne entreprise".

L'Angola avait initialement espéré introduire en bourse une participation de 30 % dans la société en 2022.

Le pays prévoit une croissance économique de 3% cette année et une augmentation à une moyenne de 3,6% au cours des cinq prochaines années grâce à une accélération du secteur non pétrolier du pays, a déclaré le ministre de l'économie et de la planification à Reuters jeudi.