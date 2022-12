Exclusif - La société Neuralink de Musk fait l'objet d'une enquête fédérale et d'une réaction négative des employés à propos des tests sur les animaux.

Neuralink Corp développe un implant cérébral dont elle espère qu'il aidera les personnes paralysées à remarcher et à guérir d'autres affections neurologiques. L'enquête fédérale, qui n'a pas été signalée auparavant, a été ouverte ces derniers mois par l'inspecteur général du ministère américain de l'Agriculture à la demande d'un procureur fédéral, selon deux sources ayant connaissance de l'enquête. L'enquête, selon l'une des sources, porte sur les violations de l'Animal Welfare Act, qui régit la manière dont les chercheurs traitent et testent certains animaux.

L'enquête intervient à un moment où les employés sont de plus en plus mécontents des tests sur les animaux effectués par Neuralink, et se plaignent notamment que la pression exercée par le PDG Musk pour accélérer le développement a entraîné des expériences bâclées, selon un examen par Reuters de dizaines de documents de Neuralink et d'entretiens avec plus de 20 employés actuels et anciens. De tels tests ratés ont dû être répétés, augmentant ainsi le nombre d'animaux testés et tués, disent les employés. Les documents de la société comprennent des messages, des enregistrements audio, des courriels, des présentations et des rapports inédits.

Musk et d'autres dirigeants de Neuralink n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters n'a pas pu déterminer la portée complète de l'enquête fédérale ou si elle concernait les mêmes problèmes présumés concernant les tests sur les animaux identifiés par les employés dans les interviews de Reuters. Un porte-parole de l'inspecteur général de l'USDA a refusé de commenter. Les réglementations américaines ne précisent pas le nombre d'animaux que les entreprises peuvent utiliser pour la recherche, et elles laissent une grande marge de manœuvre aux scientifiques pour déterminer quand et comment utiliser les animaux dans les expériences. Neuralink a passé toutes les inspections de l'USDA de ses installations, comme le montrent les documents réglementaires.

Au total, l'entreprise a tué environ 1 500 animaux, dont plus de 280 moutons, cochons et singes, à la suite d'expériences depuis 2018, selon des dossiers examinés par Reuters et des sources ayant une connaissance directe des opérations d'expérimentation animale de l'entreprise. Les sources ont qualifié ce chiffre d'estimation approximative car l'entreprise ne tient pas de registres précis sur le nombre d'animaux testés et tués. Neuralink a également mené des recherches sur des rats et des souris.

Le nombre total de décès d'animaux n'indique pas nécessairement que Neuralink viole les réglementations ou les pratiques de recherche standard. De nombreuses entreprises utilisent couramment des animaux dans des expériences pour faire progresser les soins de santé humains, et elles subissent des pressions financières pour mettre rapidement des produits sur le marché. Les animaux sont généralement tués lorsque les expériences sont terminées, souvent pour qu'ils puissent être examinés post-mortem à des fins de recherche.

Mais les employés actuels et anciens de Neuralink affirment que le nombre de décès d'animaux est plus élevé qu'il ne devrait l'être pour des raisons liées aux demandes de Musk d'accélérer la recherche. Grâce à des discussions et des documents de l'entreprise couvrant plusieurs années, ainsi qu'à des entretiens avec des employés, Reuters a identifié quatre expériences impliquant 86 porcs et deux singes qui ont été entachées ces dernières années par des erreurs humaines. Les erreurs ont affaibli la valeur de recherche des expériences et ont exigé que les tests soient répétés, ce qui a conduit à tuer davantage d'animaux, ont déclaré trois des employés actuels et anciens. Les trois personnes ont attribué les erreurs à un manque de préparation de la part d'un personnel d'expérimentation travaillant dans un environnement sous pression.

Un employé, dans un message vu par Reuters, a écrit une missive en colère plus tôt cette année à ses collègues sur la nécessité de revoir la façon dont la société organise les chirurgies animales pour éviter les "hack jobs". Le calendrier précipité, écrit l'employé, avait pour conséquence que des employés sous-préparés et surstressés se démenaient pour respecter les délais et apportaient des changements de dernière minute avant les opérations, augmentant ainsi les risques pour les animaux.

Musk a fait pression pour accélérer les progrès de Neuralink, qui dépend fortement des tests sur les animaux, selon des employés actuels et anciens. Plus tôt cette année, le chef d'entreprise a envoyé à ses employés un article de presse sur des chercheurs suisses qui ont mis au point un implant électrique qui a aidé un homme paralysé à marcher à nouveau. "Nous pourrions permettre aux gens d'utiliser leurs mains et de marcher à nouveau dans la vie quotidienne !" a-t-il écrit au personnel à 6 h 37, heure du Pacifique, le 8 février. Dix minutes plus tard, il a enchaîné : "En général, nous n'avançons tout simplement pas assez vite. Cela me rend fou !"

À plusieurs reprises au cours des années, Musk a dit aux employés d'imaginer qu'ils avaient une bombe attachée à leur tête dans le but de les faire avancer plus rapidement, selon trois sources qui ont entendu ce commentaire à plusieurs reprises. À une occasion, il y a quelques années, Musk a dit aux employés qu'il déclencherait une "défaillance du marché" chez Neuralink s'ils ne faisaient pas plus de progrès, un commentaire perçu par certains employés comme une menace de fermeture des opérations, selon un ancien employé qui a entendu ce commentaire.

Cinq personnes ayant travaillé sur les expériences animales de Neuralink ont déclaré à Reuters qu'elles avaient fait part de leurs inquiétudes en interne. Elles ont dit avoir plaidé pour une approche plus traditionnelle des tests, dans laquelle les chercheurs testeraient un élément à la fois dans une étude animale et tireraient des conclusions pertinentes avant de passer à d'autres tests sur les animaux. Au lieu de cela, ont dit ces personnes, Neuralink lance des tests en succession rapide avant de corriger les problèmes des tests précédents ou de tirer des conclusions complètes. Le résultat : Dans l'ensemble, davantage d'animaux sont testés et tués, en partie parce que cette approche conduit à des tests répétés.

Un ancien employé qui a demandé à la direction, il y a plusieurs années, de procéder à des tests plus délibérés s'est vu répondre par un cadre supérieur que ce n'était pas possible compte tenu des exigences de rapidité de Musk, a déclaré l'employé. Deux personnes ont déclaré à Reuters qu'elles avaient quitté l'entreprise en raison de préoccupations concernant la recherche sur les animaux.

Les problèmes liés aux tests de Neuralink ont soulevé des questions en interne sur la qualité des données résultantes, ont déclaré trois employés actuels ou anciens. De tels problèmes pourraient potentiellement retarder l'offre de la société de commencer les essais sur l'homme, ce que Musk a déclaré que la société veut faire dans les six prochains mois. Ils s'ajoutent également à une liste croissante de maux de tête pour Musk, qui fait face à des critiques concernant sa gestion de Twitter, qu'il a récemment acquis pour 44 milliards de dollars. Musk continue également à diriger le constructeur de voitures électriques Tesla Inc et la société de fusées SpaceX.

La Food and Drug Administration américaine est chargée d'examiner les demandes d'approbation de l'entreprise pour son dispositif médical et les essais associés. En revanche, le traitement des animaux par la société au cours de ses recherches est réglementé par l'USDA en vertu de la loi sur le bien-être des animaux. La FDA n'a pas fait de commentaire immédiat.

DÉLAIS MANQUÉS, EXPÉRIENCES BÂCLÉES

L'impatience de Musk à l'égard de Neuralink s'est accrue alors que l'entreprise, lancée en 2016, a manqué ses échéances à plusieurs reprises pour obtenir l'autorisation réglementaire de commencer des essais cliniques sur des humains, selon des documents de l'entreprise et des entretiens avec huit employés actuels et anciens.

Certains rivaux de Neuralink ont plus de succès. Synchron, qui a été lancé en 2016 et développe un implant différent avec des objectifs moins ambitieux en matière d'avancées médicales, a reçu l'approbation de la FDA pour commencer des essais sur l'homme en 2021. Le dispositif de l'entreprise a permis à des personnes paralysées d'envoyer des SMS et de taper à la machine par la seule pensée. Synchron a également effectué des tests sur des animaux, mais elle n'a tué qu'environ 80 moutons dans le cadre de ses recherches, selon des études sur l'implant Synchron examinées par Reuters. Musk a approché Synchron au sujet d'un investissement potentiel, a rapporté Reuters en août.

Synchron a refusé de commenter.

À certains égards, Neuralink traite les animaux plutôt bien par rapport à d'autres installations de recherche, ont déclaré des employés lors d'interviews, faisant écho aux déclarations publiques de Musk et d'autres dirigeants. Les dirigeants de la société se sont vantés en interne d'avoir construit un "Disneyland des singes" dans les installations de la société à Austin, au Texas, où les animaux de laboratoire peuvent se promener, a déclaré un ancien employé. Dans les premières années de l'entreprise, Musk a dit aux employés qu'il voulait que les singes de son établissement de la baie de San Francisco vivent dans un "Taj Mahal des singes", a déclaré un ancien employé qui a entendu le commentaire. Un autre ancien employé se souvient de Musk disant qu'il n'aimait pas utiliser les animaux pour la recherche mais qu'il voulait s'assurer qu'ils étaient "les animaux les plus heureux" de leur vivant.

Cependant, les animaux se sont moins bien comportés lorsqu'ils ont été utilisés dans les recherches de l'entreprise, selon des employés actuels et anciens.

Les premières plaintes concernant les tests de l'entreprise concernaient son partenariat initial avec l'Université de Californie, Davis, pour mener les expériences. En février, un groupe de défense des droits des animaux, le Physicians Committee for Responsible Medicine, a déposé une plainte auprès de l'USDA accusant le projet Neuralink-UC Davis d'avoir bâclé des opérations chirurgicales qui ont tué des singes et a rendu publiques ses conclusions. Le groupe allègue que les chirurgiens ont utilisé deux fois la mauvaise colle chirurgicale, ce qui a conduit deux singes à souffrir et finalement à mourir, tandis que d'autres singes ont eu différentes complications liées aux implants.

La société a reconnu avoir tué six singes, sur les conseils du personnel vétérinaire de l'USC Davis, en raison de problèmes de santé causés par les expériences. Elle a qualifié le problème de la colle de "complication" liée à l'utilisation d'un "produit approuvé par la FDA". En réponse à une enquête de Reuters, un porte-parole de l'USC Davis a partagé une déclaration publique antérieure défendant ses recherches avec Neuralink et affirmant qu'elle a suivi toutes les lois et réglementations.

Un procureur fédéral du Northern District of California a transmis la plainte du groupe de défense des animaux à l'inspecteur général de l'USDA, qui a depuis lancé une enquête officielle, selon une source ayant une connaissance directe de l'enquête. Les enquêteurs de l'USDA se sont ensuite renseignés sur les allégations impliquant la recherche sur les singes de l'UC Davis, selon deux sources familières de l'affaire et des courriels et messages examinés par Reuters.

L'enquête porte sur les tests et le traitement des animaux dans les propres installations de Neuralink, a déclaré l'une des sources, sans donner plus de détails. En 2020, Neuralink a internalisé le programme et a depuis construit ses vastes installations en Californie et au Texas.

Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie a refusé de commenter.

Delcianna Winders, directrice de l'Animal Law and Policy Institute à la Vermont Law and Graduate School, a déclaré qu'il est "très inhabituel" que l'inspecteur général de l'USDA enquête sur les installations de recherche sur les animaux. Winders, une opposante à l'expérimentation animale qui a critiqué Neuralink, a déclaré que l'inspecteur général s'est principalement concentré ces dernières années sur les actions de combat de chiens et de coqs lorsqu'il a appliqué l'Animal Welfare Act.

C'EST DUR POUR LES PETITS COCHONS".

Parmi les erreurs ayant entraîné la mort inutile d'animaux, on peut citer un cas survenu en 2021, lorsque 25 des 60 porcs participant à une étude se sont vu implanter des dispositifs de la mauvaise taille dans la tête, une erreur qui aurait pu être évitée avec davantage de préparation, selon une personne ayant connaissance de la situation et des documents et communications de l'entreprise examinés par Reuters.

L'erreur a suscité l'inquiétude des chercheurs de Neuralink. En mai 2021, Viktor Kharazia, un scientifique, a écrit à ses collègues que l'erreur pourrait être un "drapeau rouge" pour les examinateurs de la FDA de l'étude, que la société prévoyait de soumettre dans le cadre de sa demande pour commencer les essais sur les humains. Ses collègues ont accepté, et l'expérience a été répétée avec 36 moutons, selon la personne ayant connaissance de la situation. Tous les animaux, tant les porcs que les moutons, ont été tués après les procédures, a précisé la personne.

Kharazia n'a pas fait de commentaire en réponse aux demandes.

À une autre occasion, le personnel a accidentellement implanté le dispositif de Neuralink sur la mauvaise vertèbre de deux porcs différents au cours de deux opérations chirurgicales distinctes, selon deux sources ayant connaissance de la question et des documents examinés par Reuters. L'incident a frustré plusieurs employés qui ont déclaré que les erreurs - à deux occasions distinctes - auraient pu être facilement évitées en comptant soigneusement les vertèbres avant d'insérer le dispositif.

Le vétérinaire de la société, Sam Baker, a conseillé à ses collègues de tuer immédiatement l'un des porcs pour mettre fin à ses souffrances.

"Sur la base des faibles chances de rétablissement complet ... et de son faible bien-être psychologique actuel, il a été décidé que l'euthanasie était le seul plan d'action approprié", a écrit Baker à ses collègues au sujet de l'un des porcs un jour après l'opération, en ajoutant un emoji de cœur brisé.

Baker n'a pas fait de commentaire sur l'incident.

Les employés ont parfois repoussé les demandes de Musk d'agir rapidement. Lors d'une discussion d'entreprise il y a plusieurs mois, certains employés de Neuralink ont protesté après qu'un responsable ait déclaré que Musk les avait encouragés à réaliser bientôt une opération complexe sur des cochons. Les employés ont résisté au motif que la complexité de l'opération prolongerait le temps pendant lequel les cochons seraient sous anesthésie, ce qui mettrait en danger leur santé et leur rétablissement. Ils ont fait valoir qu'ils devaient d'abord trouver un moyen de réduire le temps nécessaire à l'opération.

"C'est dur pour les petits cochons", a déclaré l'un des employés, faisant référence à la longue période sous anesthésie.

En septembre, la société a répondu aux préoccupations des employés concernant ses tests sur les animaux en organisant une réunion publique pour expliquer ses processus. Peu après, elle a ouvert les réunions au personnel de son conseil d'administration mandaté par le gouvernement fédéral pour examiner les expériences sur les animaux.

Les dirigeants de Neuralink ont déclaré publiquement que la société ne testait les animaux que lorsqu'elle avait épuisé toutes les autres options de recherche, mais des documents et des messages de la société suggèrent le contraire. Lors d'une présentation du 30 novembre que la société a diffusée sur YouTube, par exemple, Musk a déclaré que les chirurgies étaient utilisées à un stade ultérieur du processus pour confirmer que le dispositif fonctionne plutôt que pour tester les premières hypothèses. "Nous sommes extrêmement prudents", a-t-il dit, pour nous assurer que les tests sont "de confirmation, et non exploratoires", utilisant les tests sur les animaux en dernier recours après avoir essayé d'autres méthodes.

En octobre, un mois avant les commentaires de Musk, Autumn Sorrells, le responsable des soins aux animaux, a ordonné aux employés de supprimer rétroactivement le terme "exploration" des titres d'études et de ne plus l'utiliser à l'avenir.

Sorrells n'a pas fait de commentaire en réponse aux demandes.

Les dossiers de Neuralink examinés par Reuters contenaient de nombreuses références sur plusieurs années à des chirurgies exploratoires, et trois personnes ayant connaissance des recherches de la société ont fortement rejeté l'affirmation selon laquelle Neuralink évite les tests exploratoires sur les animaux. Les discussions de la société examinées par Reuters ont montré que plusieurs employés ont exprimé des inquiétudes quant à la demande de Sorrells de modifier les descriptions des études exploratoires, affirmant que cela serait inexact et trompeur.

L'un d'entre eux a noté que la demande semblait destinée à fournir une "meilleure optique" à Neuralink.