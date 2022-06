Exclusif - La société de paiement par blockchain Roxe s'approche d'une transaction SPAC de 3,65 milliards de dollars - sources

L'opération intervient dans un contexte de marché défavorable, avec une chute de la valeur des cryptomonnaies et une grande désaffection des investisseurs pour les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) de ce type, notamment en raison de rendements décevants.

Aucun des investisseurs de Roxe ne prévoit de vendre sa participation, ont précisé les sources. Goldenstone n'a levé que 57,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse en mars de cette année, soit une fraction de la valeur de l'opération.

Les investisseurs de Roxe ont également droit à un complément de prix pour des actions supplémentaires dans la société combinée si certains objectifs de prix de l'action sont atteints, selon les sources.

Une transaction pourrait être annoncée plus tard dans la journée de mardi, ont dit les sources, requérant l'anonymat avant une annonce officielle.

Fondée en 2019, Roxe connecte les banques, les sociétés de paiement et les sociétés de transfert de fonds, facilitant les paiements transfrontaliers en utilisant leurs jetons blockchain privés. Elle n'utilise pas de cryptomonnaies, dont la valeur marchande a été volatile.

Le bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars le 18 juin pour la première fois depuis décembre 2020. Il a dégringolé d'environ 60 % cette année. Le marché global des crypto-monnaies s'est effondré à environ 900 milliards de dollars, contre un record de 3 000 milliards de dollars en novembre. [L1N2Y503U]

Il s'agirait de la deuxième fusion SPAC de Haohan Xu, fondateur de Roxe, cette année après qu'il ait accepté de rendre public l'échange de crypto Apifiny plus tôt cette année dans une transaction de 530 millions de dollars.

Environ 600 SPAC qui sont entrés en bourse au cours des deux dernières années tentent toujours de conclure des transactions, selon les données de Dealogic. Un peu plus de six mois après le début de l'année 2022, 26 fusions de SPAC ont été conclues aux États-Unis, selon les données du tracker de l'industrie Spac Research. Cela se compare à un total de 18 pour toute l'année 2021, et à 7 en 2020.