Exclusif - La société française d'adtech Criteo fait une nouvelle offre pour se vendre - sources

La société basée à Paris, cotée à New York et dont la valeur boursière avoisine les 2 milliards de dollars, a lancé la semaine dernière un processus de vente qui pourrait attirer d'autres entreprises et des sociétés de capital-investissement, a indiqué l'une des sources. La banque d'investissement Evercore Inc. conseille Criteo dans ce processus, ont ajouté les sources.

Bloomberg News a rapporté en 2021 que Criteo faisait l'objet d'un intérêt de rachat. Les raisons de ces nouvelles négociations n'ont pas été immédiatement précisées. La société a cherché à rassurer ses actionnaires sur sa capacité à surmonter les difficultés liées à son activité de suivi des données des consommateurs, alors que le fabricant d'iPhone Apple Inc et le développeur d'Android Google renforcent les normes de confidentialité sur leurs appareils.

Les sources, qui ont averti qu'aucun accord n'est certain, ont requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

Criteo a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole d'Evercore n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le processus de vente de Criteo va probablement piquer l'intérêt des sociétés de rachat qui ont montré un fort intérêt pour les sociétés de mesure et d'analyse d'audience. En octobre, la branche de capital-investissement d'Elliott Investment Management et Brookfield Business Partners LP ont acquis Nielsen Holdings Plc pour 16 milliards de dollars.

Criteo collecte des données grâce à des partenariats avec des entreprises, des agences de publicité et des marques, et gagne de l'argent en facturant les annonceurs lorsque les consommateurs cliquent sur des publicités personnalisées.

Elle utilise la technologie dite "first-party media", qui s'appuie sur les données que les consommateurs fournissent aux sites Web soit par saisie directe, soit par le biais de "cookies" de suivi, pour surmonter l'introduction des paramètres de confidentialité sur des appareils tels que l'iPhone.

Ces tactiques sont confrontées à de nouveaux défis alors que Google se prépare à supprimer progressivement les cookies sur son populaire navigateur Web Chrome dès l'année prochaine. En réponse, Criteo a investi dans son activité de médias de détail en pleine croissance, qui implique un partenariat direct avec les sites Web des détaillants.

Criteo a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 163 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022, soit une baisse de 23 % par rapport à l'année précédente. Elle doit publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi.