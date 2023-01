Exclusif - La société mexicaine Pemex a détruit des ressources d'une valeur de 342 millions de dollars dans deux champs de premier plan.

Les trois documents, produits par le régulateur et datés d'août 2022, détaillent comment Pemex a détruit des ressources d'une valeur de 275 millions de dollars du champ Ixachi en trois ans et de 67 millions de dollars du champ Quesqui en deux ans.

Pour calculer cette valeur, le régulateur a utilisé les prix des contrats non publics de commercialisation de ces hydrocarbures.

Ni Pemex ni le ministère de l'énergie n'ont répondu aux demandes de commentaires.

À la fin de l'année dernière, Pemex a déclaré qu'elle mettrait fin à la pratique du brûlage à la torche à Ixachi, suite aux rapports de Reuters sur les violations du plan de développement dans les deux champs et les amendes correspondantes.

Sous pression pour atteindre les objectifs de production ambitieux du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, a reçu à plusieurs reprises des amendes de l'autorité de régulation pétrolière pour avoir violé ses propres engagements pour le développement des champs Ixachi et Quesqui.

Les plans, pour l'exploration et la production de gaz naturel et d'autres hydrocarbures dans les États de Veracruz et de Tabasco, dans le sud-est du pays, ont été approuvés par le régulateur - qui est chargé d'en assurer la conformité.

Le brûlage du gaz et du condensat - un mélange d'hydrocarbures liquides semblable à un pétrole brut très léger - a également entraîné d'importants dégâts environnementaux.

Reuters a rapporté l'année dernière que Pemex avait excessivement brûlé du gaz dans toute la région, mais la valeur de ces destructions n'avait pas encore été communiquée.

Le Mexique - le huitième plus grand torcheur de gaz au monde - subit une pression croissante, notamment de la part des États-Unis, pour réduire cette pratique et les émissions de méthane.

La gestion des émissions devrait devenir plus difficile à mesure que les champs vieillissent et que la compagnie pétrolière la plus endettée du monde ne dispose pas de fonds suffisants pour moderniser ses infrastructures en difficulté.

À Ixachi, la destruction a été particulièrement spectaculaire car la production a commencé un an plus tôt. Les documents montrent que Pemex y a brûlé quelque 62,9 milliards de pieds cubes de gaz et 310 000 barils de condensat.

Cela équivaut à 31 % de la quantité totale de gaz produite par le champ, et à 1,3 % du condensat total, selon les calculs de Reuters.

Les documents ont été envoyés à la ministre de l'énergie du pays, Rocio Nahle, au responsable de la conformité réglementaire de la branche exploration et production de Pemex, ainsi qu'à de hauts fonctionnaires du régulateur et du ministère de l'intérieur.

INFRASTRUCTURES MANQUANTES

Pemex a produit 201,2 milliards de pieds cubes de gaz et 24,3 millions de barils de condensat à partir d'Ixachi. Mais elle est restée en deçà de ses objectifs.

Les documents montrent également que 77,6 % des investissements dans le champ que Pemex avait promis dans son plan de développement - soit un total de 2,9 milliards de dollars - n'ont pas été réalisés.

Au début de sa présidence, Lopez Obrador a déclaré qu'Ixachi et Quesqui faisaient partie de 17 nouveaux champs prioritaires censés augmenter considérablement la production nationale dans le cadre d'un effort plus large visant à rendre le pays indépendant sur le plan énergétique.

Les champs étaient censés recevoir plus de ressources afin que Pemex puisse commencer l'exploration et la production plus tôt et plus rapidement et compenser le déclin de la production des champs vieillissants ailleurs.

Mais Pemex n'a pas réussi à achever les puits, les pipelines et les autres infrastructures nécessaires pour produire du gaz et du condensat à partir de ces champs sans produire des niveaux élevés de déchets.

À Ixachi, la destruction de valeur due à la combustion du condensat s'est élevée à plus de 21 millions de dollars en trois ans ; à Quesqui, elle a atteint près de 8 millions de dollars en deux ans, montrent les documents.

Il n'a pas été signalé auparavant que le condensat était également brûlé dans les champs. Selon la loi mexicaine, la documentation autour de telles violations n'est pas rendue publique.

"L'objectif devrait être de maximiser l'utilisation de tous les produits d'hydrocarbures dans le champ", indique l'un des documents, ajoutant que "(Pemex) ne respecte pas la production à laquelle elle s'est engagée parce que les puits et les infrastructures ne sont pas en place".

Dans les documents, le régulateur recommande également des changements afin que Pemex "évite le brûlage et la destruction de la valeur commerciale des produits d'hydrocarbures."

Historiquement, Pemex a jugé trop coûteux d'investir dans des infrastructures pour explorer et produire du gaz et a préféré en importer une grande partie des États-Unis.

Ces dernières années, elle a été mise sous pression en raison des dommages environnementaux liés à la combustion du gaz.

À la fin de l'année dernière, Pemex a reconnu dans son plan d'affaires actualisé pour 2023 à 2027 que ses mauvais résultats en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) risquaient de nuire à son financement, ses rivaux passant plus rapidement aux énergies propres.