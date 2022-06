Exclusif - La ville de New York va vendre aux enchères l'appartement du magnat vénézuélien sanctionné.

Raul Gorrin, qui possède la chaîne de télévision vénézuélienne Globovision, a payé 18,8 millions de dollars pour l'unité de 4 500 pieds carrés et 47e étage du Baccarat Hotel & Residences en novembre 2017, au plus fort de l'effondrement économique du Venezuela.

Maintenant, Gorrin risque de perdre l'appartement, qui offre des vues sur l'Empire State Building et Central Park, après avoir été sanctionné https://www.reuters.com/article/uk-usa-venezuela-sanctions/u-s-sanctions-venezuelan-insiders-for-currency-scheme-idUSKCN1P21YC en janvier 2019 dans le cadre de la poussée de l'administration Trump pour évincer Maduro. Le shérif de la ville doit procéder à la vente aux enchères le 6 juillet, selon des documents judiciaires non publiés auparavant.

Les sanctions empêchent les personnes désignées d'accéder au système financier américain, gèlent leurs avoirs aux États-Unis et interdisent généralement aux Américains de faire des transactions avec elles.

En sanctionnant Gorrin, Washington a déclaré qu'il avait soudoyé le Trésor vénézuélien pour avoir le droit d'effectuer des opérations de change qui ont siphonné des milliards de fonds du pays à des initiés.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain, qui applique les sanctions, a déclaré que Gorrin a également acheté des cadeaux pour l'épouse de Maduro, Cilia Flores, qui a été sanctionnée en 2018. Le ministère de l'Information du Venezuela n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Gorrin fait face à des accusations criminelles américaines https://www.reuters.com/article/venezuela-corruption/u-s-prosecutors-accuse-venezuela-media-mogul-of-bribery-money-laundering-idUKL2N1XV05P en Floride au sujet de la corruption présumée. Ses avocats n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Gorrin, qui reste un fugitif et se trouverait au Venezuela, n'a pas répondu aux accusations.

Depuis qu'il a été sanctionné, Gorrin n'a pas payé plus de 600 000 $ de charges mensuelles de copropriété et de frais de retard pour son appartement, selon les poursuites que le conseil de copropriété a intentées devant un tribunal de l'État de New York. Les charges communes de l'appartement dépassent 10 000 $ par mois, selon les dossiers du tribunal.

L'unité est officiellement détenue par RIM Group Properties of New York II Corp, que Gorrin contrôle, selon les dossiers de l'entreprise.

Gorrin a déclaré dans un dépôt de 2020 que les sanctions lui interdisaient de payer les charges de copropriété. Il a dit qu'il a demandé à l'OFAC une licence pour payer, mais n'a pas été approuvé.

Daniel Ruzumna, un associé du cabinet d'avocats Patterson Belknap, a déclaré que les sanctions peuvent poser des difficultés pour ceux qui sont "involontairement pris dans la toile."

"Ils ne sont peut-être pas sanctionnés eux-mêmes, mais ils peuvent avoir des interactions avec ceux qui sont sous sanctions. C'est le cas de ce groupe de copropriétaires en particulier", a déclaré M. Ruzumna.

L'OFAC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le conseil a obtenu une ordonnance du tribunal en août 2020 pour percevoir 184 876 $ de RIM Group pour des paiements en retard en 2019, selon les dossiers du tribunal. Le conseil cherche à obtenir un autre jugement pour les paiements manqués à partir de 2020.

L'année dernière, le conseil a reçu la permission de l'OFAC de vendre l'unité pour collecter l'argent, selon la licence, obtenue par Reuters en vertu de la loi sur la liberté d'information. La licence a été renouvelée en février, selon les dossiers du tribunal.

Tout fonds supplémentaire doit être déposé sur un compte bloqué au nom de RIM Group, auquel Gorrin ne peut accéder tant qu'il reste sanctionné.

Un avocat du conseil a refusé de commenter.

Maduro reste au pouvoir, et accuse Washington de tenter de l'évincer par un coup d'État. Globovision, qui a autrefois largement couvert les manifestations contre le prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez, a adouci ses critiques https://www.reuters.com/article/venezuela-media/venezuelan-socialists-and-media-owning-london-socialite-make-strange-bedfellows-idUSL2N0S918U20141105 à l'égard du gouvernement après le rachat de la chaîne par Gorrin en 2013, selon les journalistes de l'époque.