Exclusif - Lagarde de la BCE donne aux chefs des banques centrales nationales une voix plus forte sur la politique.

Mme Lagarde a demandé à son économiste en chef, Philip Lane, et à sa collègue Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, de limiter leurs présentations et de laisser plus d'espace aux chefs des banques centrales des 19 pays de la zone euro pour exprimer leurs points de vue, ont déclaré six sources à Reuters.

Obtenir un consensus entre différents pays a toujours été une tâche délicate pour la banque centrale basée à Francfort et les plaintes concernant la structure des réunions, où quelques voix dominent généralement, datent d'avant le mandat de Mme Lagarde.

Ces critiques se sont multipliées depuis l'été dernier, lorsque M. Lane et ses collaborateurs ont sous-estimé à plusieurs reprises l'ampleur et la durée des pressions inflationnistes. La flambée des prix, que certains décideurs de la BCE avaient prévenue comme étant persistante, a finalement incité la banque centrale à changer de cap et à ouvrir la porte à des taux d'intérêt plus élevés cette année.

Mme Lagarde a maintenant décidé de limiter les présentations des membres du conseil d'administration à 20 pages et a demandé au personnel de conclure les séminaires avant l'heure du déjeuner le premier jour de la réunion de politique générale de la BCE, ont indiqué les sources.

En outre, la réunion de politique générale de deux jours commence désormais le mercredi matin plutôt que l'après-midi et la session du jeudi commence 30 minutes plus tôt qu'auparavant, tout cela dans le but de laisser plus d'espace au débat, ont précisé les sources.

Ces changements, qui n'ont pas été rapportés précédemment, étaient déjà en vigueur lors de la réunion du 14 avril.

"Nous fournissons désormais une analyse plus complète dans les documents d'appui avant la réunion afin que les présentations puissent être plus concises pour éviter les répétitions", a déclaré un porte-parole de la BCE. "En commençant les réunions plus tôt, le Conseil des gouverneurs s'est donné plus de temps pour parvenir à une évaluation commune des perspectives économiques et prendre des décisions collectives de politique monétaire."

En tant que responsable des prévisions économiques et auteur des recommandations politiques à la BCE, les présentations et les propositions de M. Lane sont la pièce maîtresse de ses réunions politiques, qui comprennent un dîner informel le mercredi soir auquel participent les chefs des banques nationales et les six membres du conseil d'administration de la BCE.

Avant que les changements ne soient introduits, certaines présentations de Lane comptaient plus de 60 pages, selon trois des sources, ce qui laissait peu de temps pour la discussion.

Bien que la nouvelle directive s'applique également à Mme Schnabel, l'autre membre du conseil qui prend la parole lors de la réunion et qui dirige les opérations de marché de la BCE, ses présentations sur les conditions de financement ont tendance à être relativement courtes, ont indiqué trois sources.

M. Lane, qui avait hérité de la structure des réunions de son prédécesseur sous la présidence de Mario Draghi, a récemment envoyé des documents d'information aux gouverneurs avant les réunions, libérant ainsi du temps de parole pour les autres.

Il a refusé de faire des commentaires pour cette histoire.

L'inflation dans la zone euro est actuellement près de quatre fois supérieure à l'objectif de la BCE et pourrait ne pas retomber sous la barre des 2 % avant des années, selon une multitude de projections des secteurs public et privé.

Certains responsables politiques avaient publiquement averti que la flambée des prix pourrait être plus importante et plus durable que ne le prévoyait la BCE et contestaient l'opinion de M. Lane selon laquelle le bond record s'atténuerait sans mesures plus strictes. Certains responsables politiques ont déclaré en privé qu'ils avaient l'impression que Lane n'avait pas tenu compte de ces opinions divergentes.

"Philip a une voix surdimensionnée dans la discussion, il est donc bon d'équilibrer cela", a déclaré l'une des sources. Aucune des sources n'a souhaité être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.

Lane et tous les autres décideurs de la BCE qui se sont exprimés en public ont maintenant reconnu que l'inflation élevée était là pour rester au moins jusqu'à l'année prochaine et que des hausses de taux sont probablement nécessaires.

JOACHIM ?

Dans ce qu'une source a vu comme un possible changement d'approche lors de la réunion politique d'avril, Mme Lagarde a appelé le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, dans les premiers échanges du débat, même si M. Nagel n'était pas encore apparu pour demander la parole.

M. Nagel, qui a pris ses fonctions en janvier, a demandé à plusieurs reprises à la BCE de réduire les mesures de relance et de relever les taux à plusieurs reprises cette année, car l'inflation élevée, qui atteint actuellement 7,5 %, risquait de s'enraciner.

Lagarde a dit : "Je pense que Joachim voulait dire quelque chose", a déclaré l'une des sources.

La BCE a reconnu des erreurs dans ses projections d'inflation, mais a noté que d'autres prévisionnistes s'intéressant à la zone euro se sont trompés de la même manière et que des erreurs dans les "hypothèses de conditionnement", en particulier pour les prix de l'énergie, représentaient les trois quarts de l'erreur.

D'autres banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, n'ont pas non plus réussi à prédire la récente flambée des prix qui a été alimentée par les vagues successives de la pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, toutes deux ont été plus promptes à admettre que l'inflation n'est pas aussi transitoire qu'on l'espérait.

Les erreurs dans les prévisions de la BCE ont contraint la banque à un pivot politique sans précédent, Lagarde déclarant d'abord qu'une hausse des taux cette année est très improbable, puis, quelques mois plus tard, cimentant les attentes d'un mouvement vers le milieu de l'année.

La frustration que la banque ait dû changer de vitesse si brusquement, ainsi que le format des débats lors des réunions de politique, ont incité certains responsables politiques à divulguer les détails des réunions de politique, ont déclaré les sources.

"Christine (Lagarde) est vraiment agacée par les fuites et il s'agit d'une nouvelle étape pour tenter de les arrêter", a déclaré l'une des sources.

Lorsqu'elle a pris ses fonctions fin 2019, Mme Lagarde s'est engagée à rendre le processus d'élaboration des politiques plus inclusif après les derniers mois houleux de la présidence de Draghi - lorsqu'un certain nombre de décideurs se sont opposés vocalement aux décisions politiques.

Sa décision de restructurer les réunions est considérée comme faisant partie de cet engagement.

En raccourcissant les présentations au profit de la discussion, la BCE se rapproche des pratiques d'autres banques centrales, dont la Fed.