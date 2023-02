Exclusif - Le Brésil prévoit une législation pour réprimer le blanchiment de l'or illégal

Le président Luiz Inacio Lula da Silva veut mettre fin aux années de recul en matière d'environnement sous son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et sévir contre l'exploitation minière illégale en Amazonie.

Lula s'est également engagé à mettre fin à la déforestation, qui a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans sous Bolsonaro, et à mieux s'occuper des populations indigènes d'Amazonie qui sont menacées par les mineurs sauvages armés et porteurs de maladies.

Un projet de décret temporaire vu par Reuters mercredi propose d'établir de nouvelles règles pour l'achat, la vente et le transport de l'or.

Selon la proposition, qui bénéficie du soutien du lobby minier brésilien Ibram, l'or provenant de l'exploitation minière sauvage serait considéré comme un actif financier qui doit être initialement acheté par une institution ou un courtier autorisé par la banque centrale du Brésil.

Actuellement, l'or est vendu avec des reçus papier basés sur la "bonne foi" du vendeur, ce qui rend impossible la traçabilité de son origine.

Le reçu électronique, appelé "nota fiscal" en portugais, doit identifier le nom et le numéro fiscal du vendeur, la mine où l'or a été extrait, ainsi que le numéro de la licence de la mine.

La banque centrale et d'autres agences gouvernementales ont étudié l'adoption des reçus fiscaux électroniques pour l'achat et la vente d'or afin de déterminer s'il a été extrait illégalement, a indiqué la banque dans des documents publiés lundi.

La banque centrale a précisé que l'objectif était de mettre en place "un nouveau système d'inspection permettant la traçabilité de l'or extrait, ainsi que l'adoption de factures électroniques."

Environ la moitié des 100 tonnes d'or produites chaque année par le Brésil seraient extraites illégalement et blanchies par des sociétés de courtage financier réglementées par la banque centrale, selon le groupe de pression de l'industrie minière Ibram. La situation est si grave, selon Ibram, que même la banque centrale ne sait pas si l'or qu'elle achète est légal ou illégal.

Le lobby minier a demandé l'adoption de factures électroniques pour mettre fin au commerce illégal de l'or, a déclaré à Reuters Raul Jungmann, président d'Ibram.

Jungmann, dont le lobby représente des multinationales et de grandes sociétés minières nationales opérant au Brésil, a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour briser un réseau qui blanchit l'or illégal à travers le système financier pour le vendre à des acheteurs dans des pays comme la Suisse et la Grande-Bretagne.

Le nouveau gouvernement de gauche du Brésil a lancé la semaine dernière une opération de répression visant à expulser quelque 20 000 mineurs sauvages de la réserve Yanomami, à la frontière avec le Venezuela, après avoir déclaré une urgence médicale en raison des décès dus à la malnutrition.

Les mineurs ont dévasté une grande partie de la vaste réserve, polluant les rivières avec du mercure, terrorisant les Yanomami avec la maladie et la famine en chassant leur gibier et en apportant la maladie.