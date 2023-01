Exclusif - Le Canada cherche à progresser dans le différend sur les politiques énergétiques mexicaines lors d'un sommet

"Le président (américain) (Joe) Biden et moi-même allons être... assez clairs avec le président (Andres Manuel) Lopez Obrador sur le fait que cela... doit être compris comme un moyen d'aider le Mexique à se développer, un moyen de continuer à attirer les investissements des entreprises du Canada et des États-Unis", a déclaré Trudeau à Reuters.

À la question de savoir s'il espérait faire des progrès lors du sommet de Mexico, M. Trudeau a répondu : "Absolument".

L'année dernière, les États-Unis et le Canada ont entamé des pourparlers de règlement des différends avec le Mexique dans le cadre d'un accord commercial nord-américain, connu sous le nom de USMCA, accusant les politiques énergétiques mexicaines d'être discriminatoires et de nuire aux entreprises internationales.

M. Trudeau arrivera à Mexico lundi pour une visite de trois jours, qui comprendra des réunions bilatérales avec M. Biden et M. Lopez Obrador. Il rencontrera des chefs d'entreprise des trois pays lundi.

Lopez Obrador, un nationaliste de gauche spécialiste de l'énergie, s'est engagé à relancer la compagnie d'électricité publique Comision Federal de Electricidad (CFE) et le producteur de pétrole Petroleos Mexicanos (Pemex), qu'il affirme que ses prédécesseurs ont délibérément sapés pour céder le marché énergétique du Mexique aux étrangers.

"Je comprends qu'il veuille mettre davantage l'accent sur les entreprises énergétiques publiques", a déclaré Trudeau dans son bureau à Ottawa, "mais cela doit être fait de manière responsable, d'une manière qui comprend qu'il fait partie de (l'USMCA) et qu'il doit respecter ces règles."

Les États-Unis et le Canada contestent les amendements à la législation mexicaine qui donnent la priorité à la distribution de l'électricité produite par la CFE par rapport aux sources d'énergie plus propres fournies par des fournisseurs du secteur privé, comme l'éolien et le solaire.

"Les entreprises canadiennes ont investi environ 13 milliards de dollars canadiens (9,7 milliards de dollars) dans les infrastructures énergétiques. Au Mexique, 5 milliards de dollars canadiens de ce montant concernent spécifiquement les énergies renouvelables", a déclaré M. Trudeau.

Son message aux chefs d'entreprise sera que le nouveau pacte commercial fonctionne, a-t-il dit, et qu'il "crée des emplois, des opportunités et de la croissance dans nos pays".

Les discussions avec M. Biden porteront probablement sur la "maximisation des opportunités économiques", car il y a beaucoup de "turbulences économiques à venir dans les prochains mois", a dit M. Trudeau, citant les chaînes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés.

(1 $ = 1,3437 dollar canadien)